Colombia

IDU entregó balance de la ruptura de un tubo de agua en el norte de Bogotá, que dejó más de 50 barrios afectados

Las autoridades dispusieron carrotanques para atender a la población. Los usuarios podrán solicitarlos a través de la Acualínea 116, con prioridad para clínicas y sitios con alta concentración de personas

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, ofrece un reporte desde el lugar de las obras de reparación de una tubería en una vía pública de Bogotá. En el punto de intervención se observan operarios, maquinaria pesada y tuberías expuestas en una zanja - crédito IDU
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Una tubería de 20 pulgadas de la red matriz del acueducto se desempató el 8 de octubre, cerca de las 7:30 p. m., en el separador central de la carrera Séptima con calle 123 A, en el norte de Bogotá.

Tras la emergencia, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó la activación de los protocolos de atención con participación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el contratista de la obra.

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La fuga fue controlada hacia las 8:50 p. m. y, desde entonces, los equipos iniciaron la reparación de la línea matriz nororiental. La contingencia se presentó por las condiciones de presión a las que está sometida la tubería durante su operación.

“Anoche, alrededor de las 7:30 p. m., se desempató un tubo de la red matriz de acueducto. Es un tubo de 20 pulgadas, casi nueve kilómetros”, explicó Orlando Molano, director del IDU, desde el punto de la emergencia.

Operarios y maquinaria pesada ejecutan labores de excavación e inspección para reparar el desacople de una tubería de 20 pulgadas en el separador central de la carrera Séptima con calle 123 A, en el norte de Bogotá - crédito IDU

La suspensión de servicio de la EAAB afectará zonas de Usaquén como Usaquén Nuevo, Unicerros, Bosques de Medina, Bosque de Pinos, Cadena de Cerro Norte, Soratama y Cadena de Codito.

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La entidad también informó afectaciones en Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita y Buenavista II Sector.

El reporte incluyó además a El Cerro Parte Baja, Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, La Perla Oriental, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos y Cerros Norte, entre otros barrios.

Como consecuencia de los trabajos, fue suspendido el servicio de agua potable entre las calles 119 y 198, desde la carrera Séptima hasta la carrera 10 Este. Según el IDU, más de 50 barrios resultaron afectados.

Las autoridades dispusieron carrotanques para atender a la población. Los usuarios podrán solicitarlos a través de la Acualínea 116, con prioridad para clínicas y sitios con alta concentración de personas.

Director del IDU atiende emergencia en el norte de Bogotá por ruptura de tubo de agua que ocasionó el corte del líquido- crédito IDU
Director del IDU atiende emergencia en el norte de Bogotá por ruptura de tubo de agua que ocasionó el corte del líquido- crédito IDU

“Hemos trabajado sin parar toda la noche. Esperamos que en el transcurso del día terminemos la reparación y empecemos el restablecimiento del servicio”, afirmó Orlando Molano.

La proyección oficial es que el suministro de agua comience a restablecerse después del mediodía de este viernes 9 de octubre y quede normalizado durante la tarde.

Acueducto revisará cobros de hasta $9 millones en este sector de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá va a realizar aforos en Hacienda Los Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe, para determinar el consumo real de agua de sus habitantes y revisar los cobros del servicio.

La medida responde a los reclamos de más de 1.200 familias y cerca de 700 viviendas, algunas de las cuales recibieron facturas superiores a $9 millones pese a no contar con medidores individuales ni con una red formal de acueducto y alcantarillado.

La obra de Ciudadela Sucre, en Soacha, tenía un valor de $7.693 millones, finalmente tuvo que ser asumida por la EAAB directamente - crédito Colprensa
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá revisará los casos reportados por los usuarios del sector - crédito Colprensa

Durante las mesas de trabajo, la empresa reconoció que ciertos cobros, especialmente a usuarios no residenciales, se calcularon mediante estimaciones. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico señaló que los usuarios tienen derecho a que su consumo sea medido y aclaró que los 11 metros cúbicos cobrados a las viviendas corresponden al límite usado para definir subsidios, no necesariamente al consumo de cada hogar.

La concejala Rocío Dussán Pérez pidió continuar el proceso hasta establecer una fórmula de cobro acorde con el uso real del servicio: “No es justo que familias de estrato 1 y 2 (...) reciban facturas de hasta 9 millones de pesos”, aseguró la cabildante. Las entidades van a seguir revisando la situación de los usuarios residenciales y comerciales del sector.

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