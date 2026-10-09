Fuga en tubería de alta presión deja sin agua a sectores de Usaquén, Bogotá: servicio volvería este viernes

En la noche de este jueves 8 de octubre, la rotura de un tubo madre provocó una emergencia en la carrera Séptima con calle 125, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La situación afectó la movilidad en sentido sur-norte y generó congestión vehicular durante la hora pico. (Noticias Caracol)

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, informó que logró controlar una fuga registrada en una tubería de alta presión ubicada en la carrera 7 con calle 123, al norte de la capital, pero las labores de reparación mantienen sin servicio de agua a varios sectores de Usaquén.

Según el boletín divulgado por la entidad, la emergencia obligó a realizar maniobras sobre la línea matriz nororiental, lo que hizo necesario suspender temporalmente el suministro mientras avanzan los trabajos sobre la infraestructura afectada.

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La zona comprometida se extiende desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 este.

La empresa señaló que, de acuerdo con el cronograma de trabajo, el servicio estaría restablecido en la noche del viernes 9 de octubre.

Imágenes nocturnas muestran una corriente de agua a alta presión saliendo a la vía pública tras la rotura de una tubería en Bogotá. En el lugar se observa el paso de vehículos, motocicletas y un autobús de transporte público en medio del agua acumulada y del chorro de gran altura.

Estos son los sectores afectados por la suspensión

La EAAB indicó que entre las zonas de servicio comprometidas se encuentran Usaquén Nuevo, Unicerros, Bosques de Medina, Bosque de Pinos, Cadena de Cerro Norte, Soratama y Cadena de Codito.

También reportó afectaciones en barrios como Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja, Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, La Perla Oriental, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos y Cerros Norte, entre otros.

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La empresa explicó que mientras se desarrollan los trabajos de reparación, el suministro permanecerá suspendido en el área definida.

Las causas que originaron la avería todavía son materia de investigación por parte de los especialistas del Acueducto.

La EAAB no informó en el boletín cuánto tiempo demandará exactamente cada etapa de la reparación ni el alcance técnico del daño encontrado en la tubería, aunque aseguró que sus equipos operativos ya trabajan en el punto.

Un video muestra una fuga de agua a alta presión emanando desde la vía pública durante la noche. La fuerza del chorro genera una densa cortina de agua y vapor sobre la calle, afectando el área cercana a una estación de servicio y varios edificios residenciales.

Habrá carrotanques y prioridad para clínicas

Mientras se restablece el servicio, el Acueducto dispuso carrotanques para atender a los habitantes de las zonas afectadas.

Los usuarios que necesiten este apoyo podrán solicitarlo a través de la Acualínea 116.

La empresa indicó que tendrán prioridad clínicas y lugares con alta concentración de personas, mientras duren las restricciones.

El boletín señala que la emergencia fue atendida desde la noche del 8 de octubre, cuando los equipos técnicos y operativos detectaron y controlaron la fuga en el corredor de la carrera 7 con calle 123.

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Aunque el escape de agua ya fue controlado, la reparación exige mantener las maniobras sobre la red para evitar nuevos inconvenientes y permitir la recuperación segura de la infraestructura.

La entidad pidió comprensión a los ciudadanos y aseguró que informará los avances de los trabajos mediante sus canales institucionales.

También reiteró que el cronograma previsto apunta a que el suministro de agua pueda normalizarse durante la noche del viernes 9 de octubre, siempre que las labores de reparación se desarrollen según lo programado.

La recomendación para los habitantes de los sectores afectados es administrar las reservas disponibles mientras continúa la intervención y acudir a los carrotanques habilitados por la empresa cuando sea necesario.

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La EAAB mantendrá seguimiento sobre la reparación y sobre la recuperación de la presión en la red antes de restablecer completamente el servicio.