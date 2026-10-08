Colombia

Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición que sería de una mujer mototaxista reportada como desaparecida en Tolima: qué se sabe

Aunque la familia de Luz Edenis Méndez Ramírez afirma que el cuerpo corresponde a esa identidad, el CTI y la Sijín siguen en los procedimientos para confirmar su identificación

Luz Edenis Méndez Ramírez era mototaxista en las zonas rurales del municipio de Chaparral, Tolima -
Luz Edenis Méndez Ramírez era mototaxista en las zonas rurales del municipio de Chaparral, Tolima - (Visuales IA - @JanethSabogalRC/X)
Guardar

Un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el miércoles 7 de octubre de 2026 en una zona rural del municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

De acuerdo con la información de las autoridades, se adelantaron los procedimientos forenses para establecer si los restos corresponden a Luz Edenis Méndez Ramírez, una mototaxista reportada como desaparecida desde el domingo 4 de octubre del año en curso.

PUBLICIDAD

El alcalde de Chaparral, Helver González, informó a Caracol Radio que el hallazgo ocurrió específicamente en el corregimiento de La Marina. Según explicó, el estado del cadáver dificultó la identificación de la víctima y, por ende, la causa de muerte.

Esta información coincide con los detalles que publicó la gobernadora tolimense Adriana Magali Matiz, quien aseguró que, pese a las barreras en la investigación, “el CTI de la Fiscalía y la Sijín adelantan los procedimientos correspondientes. Serán las autoridades forenses las encargadas de esclarecer estos aspectos”.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lamentó el hecho y pidió investigaciones - crédito
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lamentó el hecho y pidió investigaciones - crédito (@AdrianaMatizTol/X)

No obstante, Sandra Mahecha, secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima, confirmó a medios locales en una rueda de prensa que la familia de Méndez Ramírez indica que el cuerpo corresponde a la mujer mototaxista.

PUBLICIDAD

Efectivamente, estuvimos en contacto con el novio y con la hermana, y ella nos informa que sí era la persona, era su hermana la que encontraron, pues desafortunadamente demasiados rasgos de violencia, pero que ellas la reconocieron por sus características específicas”.

Los reportes suministrados por las autoridades indican que Méndez Ramírez fue vista por última vez cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía entre el casco urbano de Chaparral y el corregimiento de Tuluní, donde presuntamente prestaba un servicio de transporte. La mujer era madre de dos menores de edad, que dependían económicamente de ella.

La gobernadora del Tolima, además, pidió prudencia frente a la identificación del cadáver y señaló que los organismos judiciales mantienen abiertas las diligencias.

Gobernación tolimense y Alcaldía de Ibagué exigieron identificar y judicializar a los responsables, si se confirma homicidio

El alcalde Helver González solicitó celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.

Es de dolor e indignación lo que ha pasado en Chaparral. La exigencia a las autoridades es que hagan todo lo pertinente y den con los responsables”, afirmó el mandatario local al medio radial mencionado.

La representante María Janeth Sabogal Robles compartió esta imagen en sus redes sociales - crédito
La representante María Janeth Sabogal Robles compartió esta imagen en sus redes sociales - crédito (@JanethSabogalRC/X)

Por su parte, Matiz manifestó solidaridad con los familiares de la mujer desaparecida y condicionó cualquier conclusión al resultado de los análisis forenses y judiciales.

“Acompañamos a su familia en este difícil momento y hacemos un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que se esclarezca lo ocurrido y, de confirmarse el homicidio de Luz Edenis, se identifique y judicialice a los responsables”, señaló.

La Gobernación del Tolima aseguró que seguirá atenta a la información oficial sobre “la investigación y a la información oficial para comunicarla oportunamente, con responsabilidad, respeto y solidaridad con la familia”, agregó Matiz.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de la Gobernación comentó que se activó una ruta ante un presunto caso de violencia de género. Dicha ruta “está en Medicina Legal y nosotros como Secretaría de la Mujer siempre les ponemos un abogado para que esté atenta, esté presente en la Fiscalía y en los diferentes entes que se encargan de la investigación”.

Ilustración de una mujer con mascarilla morada que sostiene una pancarta negra con la frase 'YA NO MÁS FEMINICIDIOS' ante una multitud.
Las autoridades investigan si se trata de un feminicidio y activaron una ruta de investigación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afirmó que la Gobernación está haciendo un acompañamiento a la familia Méndez Ramírez, que se encuentra “consternada, pues es un tema muy difícil”.

“Les hemos dicho que estamos ahí presentes, atentos a cualquier requerimiento. Nosotros siempre cuando hay un caso de violencia contra la mujer, a primera hora nos estamos comunicando y las hacemos un acompañamiento psicológico y jurídico”, concluyó.

Temas Relacionados

Luz Edenis MendezTolimaViolencia contra las MujeresPersonas desaparecidasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

En el estadio departamental del municipio de Itaguí se jugará el partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Defensa de Sneyder Pinilla pidió seguridad para el exsubdirector de la Ungrd debido al traslado a La Picota: “La protección no es una recompensa”

Uno de los principales argumentos del abogado Luis Gustavo Moreno para que se le asegure la vida al exfuncionario, salpicado en caso de corrupción, apunta a la condición que él tiene como colaborador de la justicia

Defensa de Sneyder Pinilla pidió seguridad para el exsubdirector de la Ungrd debido al traslado a La Picota: “La protección no es una recompensa”

Murió estudiante de Medicina becado por obtener el mejor puntaje en el Icfes tras sufrir un accidente en motocicleta en Santa Marta

La colisión ocurrida en el barrio Jardín, que las autoridades atribuyen preliminarmente a la omisión de una señal de pare, truncó una carrera universitaria que inició como reconocimiento al talento académico de un joven de 17 años

Murió estudiante de Medicina becado por obtener el mejor puntaje en el Icfes tras sufrir un accidente en motocicleta en Santa Marta

Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: Juan Guillermo Cuadrado será titular en la creación, siga el minuto a minuto

El estadio Metropolitano de Techo será epicentro del duelo entre los equipos bogotanos a partir de las 8:10 p. m.

Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: Juan Guillermo Cuadrado será titular en la creación, siga el minuto a minuto

De la Espriella confirmó la captura de alias Kleiver, señalado integrante de Los Costeños, tras hallazgo de bandera del ELN en Barranquilla y Soledad

El detenido tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado. Según el presidente, la investigación lo identifica como el conductor del vehículo utilizado para transportar la bandera y otros elementos

De la Espriella confirmó la captura de alias Kleiver, señalado integrante de Los Costeños, tras hallazgo de bandera del ELN en Barranquilla y Soledad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro celebró su primer cumpleaños como mamá: Gael fue su regalo principal

Lina Tejeiro celebró su primer cumpleaños como mamá: Gael fue su regalo principal

De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales

Quién es Camila Sepúlveda y qué dijo tras el escándalo de infidelidad de su expareja Camilo Cifuentes

El mini Rafael Orozco de ‘Yo me llamo’ que conmovió al jurado del reality con una gran anécdota: le dedicó la presentación a Amparo Grisales

Gloria y Emilio Estefan recordaron cómo ha sido su vinculo con Shakira: le enseñaron a cantar en inglés y la acompañaron tras su separación con Piqué

Deportes

Reconocida surfista colombiana denunció ser víctima de agresión sexual y amenazas de muerte: “Siento mucho miedo”

Reconocida surfista colombiana denunció ser víctima de agresión sexual y amenazas de muerte: “Siento mucho miedo”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Millonarios vs. Fortaleza - en vivo HOY: Juan Guillermo Cuadrado será titular en la creación, siga el minuto a minuto

Juan Guillermo Cuadrado jugará como volante de creación con Millonarios ante Fortaleza: quien suele actuar en esa posición será suplente

América confirmó tres bajas por lesión para el partido ante Independiente Medellín: así va la recuperación de Adrián Ramos