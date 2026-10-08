Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición que sería de una mujer mototaxista reportada como desaparecida en Tolima: qué se sabe

Luz Edenis Méndez Ramírez era mototaxista en las zonas rurales del municipio de Chaparral, Tolima - (Visuales IA - @JanethSabogalRC/X)

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Un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el miércoles 7 de octubre de 2026 en una zona rural del municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

De acuerdo con la información de las autoridades, se adelantaron los procedimientos forenses para establecer si los restos corresponden a Luz Edenis Méndez Ramírez, una mototaxista reportada como desaparecida desde el domingo 4 de octubre del año en curso.

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El alcalde de Chaparral, Helver González, informó a Caracol Radio que el hallazgo ocurrió específicamente en el corregimiento de La Marina. Según explicó, el estado del cadáver dificultó la identificación de la víctima y, por ende, la causa de muerte.

Esta información coincide con los detalles que publicó la gobernadora tolimense Adriana Magali Matiz, quien aseguró que, pese a las barreras en la investigación, “el CTI de la Fiscalía y la Sijín adelantan los procedimientos correspondientes. Serán las autoridades forenses las encargadas de esclarecer estos aspectos”.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lamentó el hecho y pidió investigaciones - crédito (@AdrianaMatizTol/X)

No obstante, Sandra Mahecha, secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima, confirmó a medios locales en una rueda de prensa que la familia de Méndez Ramírez indica que el cuerpo corresponde a la mujer mototaxista.

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“Efectivamente, estuvimos en contacto con el novio y con la hermana, y ella nos informa que sí era la persona, era su hermana la que encontraron, pues desafortunadamente demasiados rasgos de violencia, pero que ellas la reconocieron por sus características específicas”.

Los reportes suministrados por las autoridades indican que Méndez Ramírez fue vista por última vez cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía entre el casco urbano de Chaparral y el corregimiento de Tuluní, donde presuntamente prestaba un servicio de transporte. La mujer era madre de dos menores de edad, que dependían económicamente de ella.

La gobernadora del Tolima, además, pidió prudencia frente a la identificación del cadáver y señaló que los organismos judiciales mantienen abiertas las diligencias.

Gobernación tolimense y Alcaldía de Ibagué exigieron identificar y judicializar a los responsables, si se confirma homicidio

El alcalde Helver González solicitó celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.

“Es de dolor e indignación lo que ha pasado en Chaparral. La exigencia a las autoridades es que hagan todo lo pertinente y den con los responsables”, afirmó el mandatario local al medio radial mencionado.

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La representante María Janeth Sabogal Robles compartió esta imagen en sus redes sociales - crédito (@JanethSabogalRC/X)

Por su parte, Matiz manifestó solidaridad con los familiares de la mujer desaparecida y condicionó cualquier conclusión al resultado de los análisis forenses y judiciales.

“Acompañamos a su familia en este difícil momento y hacemos un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que se esclarezca lo ocurrido y, de confirmarse el homicidio de Luz Edenis, se identifique y judicialice a los responsables”, señaló.

La Gobernación del Tolima aseguró que seguirá atenta a la información oficial sobre “la investigación y a la información oficial para comunicarla oportunamente, con responsabilidad, respeto y solidaridad con la familia”, agregó Matiz.

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Por su parte, la secretaria de la Mujer de la Gobernación comentó que se activó una ruta ante un presunto caso de violencia de género. Dicha ruta “está en Medicina Legal y nosotros como Secretaría de la Mujer siempre les ponemos un abogado para que esté atenta, esté presente en la Fiscalía y en los diferentes entes que se encargan de la investigación”.

Las autoridades investigan si se trata de un feminicidio y activaron una ruta de investigación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afirmó que la Gobernación está haciendo un acompañamiento a la familia Méndez Ramírez, que se encuentra “consternada, pues es un tema muy difícil”.

“Les hemos dicho que estamos ahí presentes, atentos a cualquier requerimiento. Nosotros siempre cuando hay un caso de violencia contra la mujer, a primera hora nos estamos comunicando y las hacemos un acompañamiento psicológico y jurídico”, concluyó.

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