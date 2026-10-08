Conozca el secreto de hacer galletas integrales con ingredientes que tienes en casa

Estas galletas integrales son una opción casera, económica y fácil para acompañar el tinto de la tarde. Se preparan con ingredientes que suelen estar en la despensa y quedan doradas por fuera, suaves en el centro y con un agradable sabor a avena y canela.
No pertenecen a una región específica de Colombia. Son una preparación de cocina casera, adaptable a los ingredientes disponibles en cada hogar. Puede usar panela, banano maduro, semillas o frutos secos para aprovechar lo que tenga en la nevera.
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Receta de galletas integrales
Las galletas integrales se elaboran con harina de trigo integral, avena y un endulzante sencillo. La técnica principal consiste en formar una masa húmeda, porcionarla y hornearla hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Reposo: 10 minutos.
- Cocción: 15 a 18 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo integral.
- 1 taza de avena en hojuelas.
- 1 banano maduro mediano.
- 2 cucharadas de panela pulverizada o azúcar morena.
- 2 cucharadas de mantequilla derretida o aceite vegetal.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 2 cucharadas de agua o leche, solo si la masa queda muy seca.
- 2 cucharadas de uvas pasas, maní o nueces picadas, opcionales.
Cómo hacer galletas integrales, paso a paso
- Precaliente el horno a 180 °C durante 10 minutos. Cubra una lata con papel para hornear o engrásela ligeramente.
- Pele el banano y aplástelo con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes.
- Agregue el huevo, la mantequilla derretida, la panela y la esencia de vainilla. Mezcle hasta integrar.
- En otro recipiente, combine la harina integral, la avena, el polvo de hornear, la canela y la sal.
- Incorpore los ingredientes secos a la mezcla de banano. Revuelva con una cuchara hasta formar una masa húmeda.
- No amase en exceso. Solo mezcle hasta que los ingredientes estén unidos. Así las galletas quedan más suaves.
- Añada las uvas pasas, el maní o las nueces si desea una textura más crocante.
- Deje reposar la masa durante 10 minutos. La avena absorberá parte de la humedad y será más fácil formar las galletas.
- Tome porciones con una cuchara y colóquelas sobre la lata. Deje espacio entre cada una.
- Aplaste cada porción con los dedos o con la parte posterior de una cuchara. Procure que todas tengan un grosor similar para que se horneen al mismo tiempo.
- Hornee entre 15 y 18 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
- Retire la lata y deje enfriar las galletas durante 10 minutos antes de servir. No las guarde calientes, porque el vapor puede ablandarlas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde entre 12 y 14 galletas medianas, según el tamaño de cada porción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por 1 galleta, calculados para una receta de 14 unidades:
- Calorías: 105 kcal.
- Proteínas: 2,5 g.
- Carbohidratos: 16 g.
- Grasas: 3,5 g.
- Fibra: 2 g.
- Azúcares: 5 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde las galletas en un recipiente hermético, completamente frías y separadas con papel para hornear.
A temperatura ambiente se conservan durante 3 días. En la nevera pueden durar hasta 7 días, aunque la textura puede volverse un poco más suave.
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También puede llevarlas al congelador durante 1 mes. Para consumirlas, déjelas descongelar y caliéntelas durante unos minutos en el horno o la air fryer.
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