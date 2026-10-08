Conozca el secreto de hacer galletas integrales con ingredientes que tienes en casa

Galletas integrales caseras con avena y banano, fáciles de preparar y perfectas para acompañar el tinto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estas galletas integrales son una opción casera, económica y fácil para acompañar el tinto de la tarde. Se preparan con ingredientes que suelen estar en la despensa y quedan doradas por fuera, suaves en el centro y con un agradable sabor a avena y canela.

No pertenecen a una región específica de Colombia. Son una preparación de cocina casera, adaptable a los ingredientes disponibles en cada hogar. Puede usar panela, banano maduro, semillas o frutos secos para aprovechar lo que tenga en la nevera.

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Receta de galletas integrales

Las galletas integrales se elaboran con harina de trigo integral, avena y un endulzante sencillo. La técnica principal consiste en formar una masa húmeda, porcionarla y hornearla hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Reposo: 10 minutos.

Cocción: 15 a 18 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

1 taza de harina de trigo integral. 1 taza de avena en hojuelas. 1 banano maduro mediano. 2 cucharadas de panela pulverizada o azúcar morena. 2 cucharadas de mantequilla derretida o aceite vegetal. 1 huevo. 1 cucharadita de polvo de hornear. 1 cucharadita de canela en polvo. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 1 pizca de sal. 2 cucharadas de agua o leche, solo si la masa queda muy seca. 2 cucharadas de uvas pasas, maní o nueces picadas, opcionales.

Una receta económica con ingredientes que suelen estar en casa, como harina integral, huevo, panela y canela - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas integrales, paso a paso

Precaliente el horno a 180 °C durante 10 minutos. Cubra una lata con papel para hornear o engrásela ligeramente. Pele el banano y aplástelo con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes. Agregue el huevo, la mantequilla derretida, la panela y la esencia de vainilla. Mezcle hasta integrar. En otro recipiente, combine la harina integral, la avena, el polvo de hornear, la canela y la sal. Incorpore los ingredientes secos a la mezcla de banano. Revuelva con una cuchara hasta formar una masa húmeda. No amase en exceso. Solo mezcle hasta que los ingredientes estén unidos. Así las galletas quedan más suaves. Añada las uvas pasas, el maní o las nueces si desea una textura más crocante. Deje reposar la masa durante 10 minutos. La avena absorberá parte de la humedad y será más fácil formar las galletas. Tome porciones con una cuchara y colóquelas sobre la lata. Deje espacio entre cada una. Aplaste cada porción con los dedos o con la parte posterior de una cuchara. Procure que todas tengan un grosor similar para que se horneen al mismo tiempo. Hornee entre 15 y 18 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Retire la lata y deje enfriar las galletas durante 10 minutos antes de servir. No las guarde calientes, porque el vapor puede ablandarlas.

Con pocos pasos y sin equipos especiales, puede hacer galletas doradas, suaves y llenas de sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde entre 12 y 14 galletas medianas, según el tamaño de cada porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por 1 galleta, calculados para una receta de 14 unidades:

Calorías: 105 kcal.

Proteínas: 2,5 g.

Carbohidratos: 16 g.

Grasas: 3,5 g.

Fibra: 2 g.

Azúcares: 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde las galletas en un recipiente hermético, completamente frías y separadas con papel para hornear.

Aprenda a preparar galletas integrales con banano, avena y frutos secos para compartir en familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A temperatura ambiente se conservan durante 3 días. En la nevera pueden durar hasta 7 días, aunque la textura puede volverse un poco más suave.

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También puede llevarlas al congelador durante 1 mes. Para consumirlas, déjelas descongelar y caliéntelas durante unos minutos en el horno o la air fryer.