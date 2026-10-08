Salario mínimo de 2027: así sería el aumento del sueldo para millones de trabajadores con la inflación de septiembre de 2026

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905 (sin auxilio de transporte) - crédito Colprensa

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el dato de inflación anual de septiembre de 2026. Se ubicó en 6,29% (subió 1,11 puntos porcentuales frenta a la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,18%) y se perfila uno de los escenarios para el aumento del salario mínimo en Colombia en 2027.

Si el ajuste se limitara a compensar esa variación de precios, el ingreso básico mensual pasaría de $1.750.905 a cerca de $1.861.037 (sin auxilio de transporte), con un incremento exacto de $110.132.

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El cálculo corresponde a una aplicación directa de la inflación anual conocida hasta septiembre sobre el salario mínimo vigente. No obstante, la cifra final deberá redondearse conforme al mecanismo que adopte el Gobierno nacional en caso de que no haya acuerdo entre empresarios y sindicatos. Habrá que esperar, entonces, a que se desarrollen las mesas de concertación a finales de 2026.

La negociación debe considerar el comportamiento total del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de diciembre, la productividad laboral, la meta de inflación y otros indicadores económicos establecidos para la concertación entre el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras.

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La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Proyecciones del mercado

Teniendo en cuenta la situación, las proyecciones del mercado sitúan el posible ajuste en un rango de entre 7% y 9% o 10%, aunque la cifra estará atada a la evolución de los precios durante el último trimestre del año y al dato de productividad que se conocerá a finales de noviembre:

Dentro de esas variables se estima lo siguiente:

Aumento de 7%: el salario básico llegaría a aproximadamente $1.873.468 mensuales, es decir, $122.563 más que el valor vigente.

Aumento del 9%: el salario básico llegaría a aproximadamente $1.908.486, es decir, un incremento de $157.581.

Aumento del 10%: el salario básico llegaría a aproximadamente $1.925.996, es decir, un incremento de $175.091.

Por otro lado, habría que sumar el auxilio de transporte, que en 2026 es de $249.095.

La negociación formal del salario mínimo de 2027 comenzará entre finales de noviembre e inicio de diciembre. En esa instancia, las partes deberán presentar sus propuestas con base en los datos técnicos disponibles. Si no alcanzan un acuerdo, el Gobierno definirá el aumento mediante decreto antes de que finalice 2026.

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A qué se debe la aceleración de la inflación

Sobre el resultado de la inflación de septiembre, varios expertos consultados por Infobae Colombia plantearon dudas por lo que está pasando con el indicador y dieron sus proyecciones por lo que puede pasar con la concertación del sueldo básico que beneficia a dos millones de trabajadores, pero que impacta, entre otras cosas, las cuotas moderadoras de salud y cuotas de administración.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

La CEO de Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, afirmó que el aumento del salario mínimo de 23,7% aplicado para 2026 incidió en la aceleración de la inflación en Colombia. Según sostuvo, el ajuste superó el referente técnico de inflación más productividad y trasladó presiones a distintos precios de la economía.

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“Hemos tenido una aceleración en las métricas de inflación en buena medida porque el incremento que se dio en el salario mínimo para este año de 23,7% estuvo muy por encima del referente técnico de inflación más productividad”, señaló precisó al vincular ese efecto con los sectores cuyos valores se reajustan cada año según el salario mínimo.

Rodríguez estimó que poco más del 20% de la canasta está sujeto a ese tipo de actualizaciones. “Eso genera unas presiones adicionales sobre los precios, sobre todo en esos rubros que tienen un reajuste anual indexado justamente al salario mínimo”, indicó. Para el cierre de 2026, la CEO de Lexacty SAS proyecta que la inflación alcance el 6,7% en diciembre. Su proyección parte de un indicador de 6,3% y de presiones adicionales durante los últimos meses del año.

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Considera que la definición del salario mínimo para 2027 será determinante para la trayectoria de los precios y para una eventual convergencia hacia niveles más bajos.

Son dos millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes - crédito Colprensa

Sobre el incremento para el próximo año, Rodríguez planteó que debería responder a la inflación más la productividad. “Eso debería dejarlo cerca al 8%, quizás dependiendo del dato de productividad que nos entregue el Dane”, sostuvo, al tiempo que recordó que ese indicador ha rondado históricamente el 1%. También advirtió que la discusión estará atravesada por el contexto sociopolítico de los próximos meses.

Presiones adicionales sobre los precios

A su vez, el gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, José Luis Mojica, anotó que el alza de 23,7% decretada para este año generó presiones adicionales sobre los precios.

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“Este año hemos tenido una aceleración en las métricas de inflación, en buena medida porque el incremento que se dio en el salario mínimo para este año de 23,7% estuvo muy por encima del referente técnico de inflación más productividad”, afirmó. De acuerdo con él, esa diferencia incidió sobre bienes y servicios cuyos ajustes anuales están indexados al salario mínimo.

Calculó que poco más del 20% de la canasta de inflación está vinculada a este tipo de reajustes. “Estamos hablando de poco más del 20% de la canasta que justamente está atado a este tipo de decisiones y a este tipo de incrementos anuales”, explicó.

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De cuánto sería la inflación al cierre de 2026

Para el cierre de este año, Bancolombia prevé que la inflación llegue a 6,7%, frente al 6,3% registrado en los meses previos. Mojica atribuyó esa proyección a las presiones que persistirían durante el último tramo del año y que elevarían el indicador hacia diciembre.

El valor de las cuotas moderadoras de salud suben con el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa/Camila Díaz

De cara a 2027, el economista planteó que la reducción de la inflación dependerá en gran medida de la decisión sobre el próximo aumento del salario mínimo. “Buena parte de la senda inflacionaria y de la convergencia que posiblemente vamos a ver hacia menores niveles va a estar supeditada a una decisión un poco más responsable”, señaló.

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José Luis Mojica indicó que el parámetro técnico debería combinar la inflación con la productividad, una fórmula que, según sus cálculos, situaría el ajuste cerca del 8%. Añadió que la productividad histórica rondó el 1% y expresó su expectativa de que esos criterios prevalezcan, pese al contexto sociopolítico que rodeará la negociación, para “seguir salvaguardando el poder adquisitivo de los colombianos”.

Poder adquisitivo de los trabajadores

Por su parte, el docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz Reinaldo Medina destacó que “el aumento en el salario mínimo debe evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, por lo cual debe ser mayor a la inflación, pero que un aumento excesivo del salario mínimo puede afectar a las empresas, sobre todo, a las pequeñas y medianas”, aumentando sus costos operacionales y a los consumidores por un aumento en los precios.

Según dijo, también puede aumentar el desempleo ya que muchas empresas no pueden asumir los incrementos excesivos del salario mínimo.

“Otro efecto indeseado es que un aumento excesivo puede subir la inflación lo que a su vez hace que suban las tasas de interés y, por consiguiente, se desestimule la inversión. Esto debido a que los inversionistas prefieren no invertir en proyectos cuando pueden poner a rentar su dinero a tasas altas con menor riesgo”, advirtió.