Gloria y Emilio Estefan recordaron cómo ha sido su vinculo con Shakira: le enseñaron a cantar en inglés y la acompañaron tras su separación con Piqué

El respaldo de Gloria y Emilio Estefan a Shakira, de sus primeras canciones en inglés a su ruptura con Piqué - crédito @LatinGRAMMYs / X - @shakira/ Instagram

Guardar

Gloria y Emilio Estefan recordaron el respaldo que le dieron a Shakira cuando comenzaba a cantar en inglés y revelaron que también estuvieron cerca de la colombiana durante el proceso personal que atravesó tras su separación de Gerard Piqué.

La pareja habló sobre la artista durante una alfombra roja, en declaraciones para el programa internacional Despierta América en Univisión, donde destacó tanto su disciplina profesional como su papel de madre.

PUBLICIDAD

La relación entre los Estefan y Shakira se remonta a los primeros años de la proyección internacional de la cantante. Para entonces, la barranquillera ya había alcanzado notoriedad en el mercado latino con producciones como Pies descalzos, de 1995, y ¿Dónde están los ladrones?, publicado en 1998. Aun así, la idea de grabar en inglés suponía un reto, ya que no tenía pleno dominio del idioma.

Gloria y Emilio Estefan recordaron el apoyo que dieron a Shakira en dos etapas de su vida - crédito EFE/Gerardo Mora/Archivo

Gloria Estefan recordó que la artista dudaba de su capacidad para desenvolverse en esa nueva etapa. La cantante cubanoestadounidense explicó que participó en la traducción de algunas canciones y buscó que Shakira confiara en que podía abrirse camino ante un público distinto.

PUBLICIDAD

“Cuando Shakira comenzó a trabajar con nosotros no sabía inglés, por eso tuve que traducirle yo las canciones y convencerla de que podía triunfar cantando en inglés”, manifestó Gloria Estefan.

La intérprete señaló que Shakira contaba con una trayectoria sólida en español antes de contemplar el salto a la industria angloparlante. Sin embargo, consideró que debía asumir un desafío nuevo, en el que no podía controlar cada aspecto del idioma como lo hacía en sus composiciones originales.

Shakira ya triunfaba en español cuando decidió enfrentarse al reto de grabar en inglés - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

“Yo creo que Shakira tenía una carrera impresionante en español. No sé si en ese momento ella tenía en su mente lanzarse a un vacío nuevo, no tenía el control sobre el idioma, pero yo sé que ella aprende rapidísimo, ella es una profesional”, afirmó.

PUBLICIDAD

Gloria también relató que tuvo que acompañar a la colombiana antes de una de sus primeras presentaciones en inglés. Según contó, Shakira estaba nerviosa y ella decidió ir hasta el camerino para ayudarla a enfrentar ese momento. La intención era recordarle que estaba preparada para salir al escenario y que podía manejar la presión de actuar en una lengua distinta.

Esa etapa antecedió el lanzamiento de Laundry Service, álbum que Shakira publicó en 2001 y que se conoció en español como Servicio de lavandería. El disco combinó canciones en inglés y español, una fórmula que permitió que la artista ampliara su presencia en nuevos territorios sin abandonar el repertorio que la había consolidado en América Latina.

PUBLICIDAD

Temas como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes acompañaron ese cambio de escala en su carrera. La incursión en el inglés no significó una desvinculación de sus raíces musicales, sino la incorporación de un repertorio bilingüe que se mantuvo en distintos momentos de su discografía.

La cantante cubanoestadounidense destacó la rapidez con la que Shakira aprendió inglés - crédito Latin Grammy

Emilio Estefan también tuvo un papel en el desarrollo profesional de Shakira. La conexión entre ambos surgió después del impacto de Pies descalzos, cuando el promotor Jairo Martínez presentó a la cantante con la pareja. Más adelante, Emilio trabajó con ella en el álbum ¿Dónde están los ladrones?, un proyecto que reforzó su posición en la música latina antes de la llegada de Laundry Service.

PUBLICIDAD

Con el paso de los años, el vínculo dejó de limitarse al trabajo. Emilio Estefan aseguró que ambos mantienen contacto con Shakira y que siguen de cerca sus logros. “Tenemos comunicación constante y me da tanta alegría ver el éxito que tiene”, dijo el productor.

El empresario musical sostuvo que la carrera de la colombiana ha tenido un impacto en artistas de generaciones posteriores. “Ya tú sabes que ha roto barreras para poder integrar a una nueva generación”, expresó al hablar de la influencia que atribuye a Shakira dentro de la música latina.

Los Estefan hablaron con Shakira durante el período posterior a su separación de Gerard Piqué - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Durante la conversación, los Estefan también se refirieron al período posterior a la ruptura de Shakira con Gerard Piqué. Emilio señaló que la pareja habló con la cantante mientras atravesaba esa etapa y resaltó la manera en que mantuvo sus responsabilidades familiares y laborales.

PUBLICIDAD

“Pasó sus momentos, el divorcio y todo, siguió siendo una gran madre, pudo enseñar al mundo que puede ser madre, pero al mismo tiempo puede ser una gran mujer”, afirmó Emilio Estefan.

La cantante se estableció en Miami en 2023 junto a sus hijos, Milan y Sasha. En ese momento, su reencuentro con Emilio Estefan reactivó públicamente una relación de años. Shakira se ha referido a esa cercanía como un regreso a una familia que conoció cuando empezaba a abrirse paso fuera de Colombia.