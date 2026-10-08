Hija de ‘Jhon Calzones’ pidió esclarecer el asesinato de su padre e hizo especial llamado a Abelardo de la Espriella: “No puede quedar impune”

La joven dirigió un llamado público al presidente Abelardo de la Espriella para que se garantice el avance de las investigaciones y se evite que el homicidio quede en la impunidad - crédito X

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El asesinato del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, ocurrido el 29 de septiembre de 2026 en una finca ubicada en el área rural de Yopal, Casanare, continúa bajo investigación de las autoridades. En medio del proceso judicial, su hija Linda Torres hizo un pronunciamiento público en el que pidió avanzar hasta establecer las responsabilidades detrás del homicidio.

El pronunciamiento se conoció mientras avanzan las actuaciones contra los presuntos responsables materiales del homicidio. El miércoles 7 de octubre, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de la Policía Nacional, hicieron efectiva en Tunja, Boyacá, la captura del segundo hombre que estaría implicado en el asesinato.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM Card que tenía el detenido. De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, esta persona habría sido la encargada de movilizar y transportar hasta el lugar del ataque al adolescente de 17 años señalado de disparar contra el exmandatario.

Hija de ‘Jhon Calzones’ pidió llegar hasta los responsables intelectuales

‘Jhon Calzones’ fue asesinado el 29 de septiembre en la finca La Selvita, ubicada en el área rural de Yopal, Casanare - crédito Colprensa

En su mensaje, la hija del exalcalde manifestó que su familia no busca obtener beneficios materiales y que su principal interés es que se esclarezcan las circunstancias del asesinato. “Nuestro único deseo es que se haga justicia”, afirmó Linda Torres, quien también cuestionó las actuaciones que, según aseguró, algunas personas estarían realizando después de la muerte de su padre.

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La joven hizo referencia al legado de Torres y mencionó particularmente a las familias vinculadas con la Ciudadela La Bendición, uno de los proyectos con los que estuvo relacionado el exmandatario.

“El legado de mi padre son las más de 30.000 familias que hoy viven sin pagar arriendo en la Ciudadela La Bendición”, sostuvo.

Torres también pidió a las personas vinculadas con los proyectos de vivienda que permanezcan organizadas, soliciten información sobre la administración de los proyectos y protejan los bienes que, según manifestó, fueron obtenidos con el acompañamiento de su padre.

La joven dirigió un llamado público al presidente para que se garantice el avance de las investigaciones y se evite que el homicidio quede en la impunidad - crédito Juan David Duque/REUTERS

“Por eso quiero dirigirme a los socios de los proyectos de vivienda que mi papá asesoraba. Primero, decirles gracias por confiar en él. Y segundo, decirles: ustedes son los únicos dueños. No se dejen engañar, estén pendientes, únanse, organícense, pidan una rendición de cuentas, no se dejen invadir, cuiden lo que con tanto esfuerzo ustedes, de la mano de Dios y de mi padre, pudieron conseguir”, expresó.

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Posteriormente, la joven dirigió un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que se esclarezca el homicidio.

“Presidente, a mi papá lo asesinaron. Como hijas, le pedimos que se investigue y se haga justicia por el asesinato de mi padre”, manifestó.

Torres sostuvo que la investigación debe determinar quiénes pudieron estar detrás del ataque y diferenció entre el presunto autor material y quienes eventualmente habrían ordenado el crimen. “La investigación debe dar con los verdaderos bandidos, con los actores intelectuales que con su poder callaron la voz de mi padre”, afirmó.

La advertencia que, según su hija, hizo el exalcalde

La hija del exalcalde recordó que, seis días antes de su asesinato, Torres Torres habría advertido públicamente: “Me van a matar” - crédito redes X

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Linda Torres fue la referencia a una rueda de prensa que, según dijo, Jhon Jairo Torres ofreció seis días antes de ser asesinado.

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La joven aseguró que en esa intervención su padre manifestó públicamente que temía por su vida y que incluso habría mencionado a cinco personas que, según su versión, podrían estar relacionadas con las amenazas en su contra. “Me van a matar”, habría dicho el exalcalde durante esa rueda de prensa, de acuerdo con el relato de su hija.

Torres también señaló que su padre había expresado una preocupación similar en conversaciones con ella y sus hermanas. “Mi padre sabía que lo iban a matar y sabía quiénes. Incluso a nosotras, sus hijas, las últimas veces que tuvimos la oportunidad de compartir con él, nos lo manifestó. Nos decía: ‘Hijas, en cualquier momento a mí me van a matar’”, relató.

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La joven pidió que las afirmaciones realizadas por su padre antes de su muerte sean incorporadas y analizadas dentro de la investigación. “Le pido, presidente, que estas pruebas y que estas palabras de mi padre no sean en vano, que sean tenidas en cuenta, que se investigue incluso a quienes ostentan el poder. Los videos están por todas las redes sociales, presidente”, sostuvo.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, el hombre capturado habría transportado hasta el lugar del ataque al adolescente de 17 años señalado de disparar contra el exalcalde - crédito Colprensa

Torres también pidió que las autoridades evalúen el teléfono celular que fue incautado al adolescente señalado de participar directamente en el homicidio, al considerar que podría contener información relevante para establecer las circunstancias del ataque.

“El sicario de mi padre fue aprehendido con su teléfono celular, otra que podría ser una prueba importantísima dentro de esta investigación”, manifestó.

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La hija del exalcalde solicitó además que las pesquisas no se desarrollen exclusivamente en Casanare. Su petición se fundamentó en que, según afirmó, algunas de las personas que su padre habría señalado antes de morir tendrían vínculos con estructuras del poder municipal y departamental.

También pidió a los habitantes de Yopal y Casanare respaldar la exigencia de esclarecimiento del crimen y compartir su mensaje. “No dejemos que la muerte de mi papá quede impune. Nosotros no tenemos el poder, nosotros no tenemos los medios, no tenemos la fuerza, pero nosotros somos el pueblo”, expresó.