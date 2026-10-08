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América confirmó tres bajas por lesión para el partido ante Independiente Medellín: así va la recuperación de Adrián Ramos

El cuadro Escarlata se medirá ante el Poderoso, el domingo 8 de octubre, a las 8:15 p. m., en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II

Adrián Ramos
América de Cali confirmó que Brayan Córdoba puede ser convocado para enfrentar a Independiente Medellín, y que Adrián Ramos, José Cavadía y Jan Lucumi siguen siendo baja por lesión - crédito América de Cali
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América de Cali confirmó que presentará tres bajas para enfrentar a Deportivo Independiente Medellín el domingo 11 octubre a las 8:15 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II: José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí estarán ausentes por incapacidad médica.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado el jueves 8 de octubre, Córdoba recibió el alta médica y quedó disponible para el cuerpo técnico, mientras que Cavadía y Lucumí continúan en rehabilitación. Ramos, por su parte, iniciará una nueva fase de su recuperación.

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El comunicado oficial de América de Cali sobre la recuperación de Brayan Córdoba, las lesiones de José Cavadia y Jan Lucumi, y la nueva etapa de Adrián Ramos - crédito América
El comunicado oficial de América de Cali sobre la recuperación de Brayan Córdoba, las lesiones de José Cavadia y Jan Lucumi, y la nueva etapa de Adrián Ramos - crédito América

El estado de José Cavadía y Jan Lucumí

El caso de José Cavadía todavía no tiene una fecha estimada de regreso. El parte médico indicó que el jugador “presenta un diagnóstico de desgarro de la fascia plantar y se encuentra en proceso de rehabilitación. Su alta médica dependerá de su evolución”.

La fascia plantar es una estructura ubicada en la planta del pie, por lo que su lesión obliga a un seguimiento específico antes de que el futbolista retome las exigencias competitivas. América no informó cuántas semanas más necesitará Cavadía para recibir el alta ni precisó si estará disponible para los próximos partidos.

Sobre la situación, el equipo Escarlata comunicó que el futbolista “presenta mejoría parcial y continúa en proceso de rehabilitación”. El reporte no detalló el diagnóstico de su lesión ni estableció una fecha para su vuelta, por lo que su participación ante el DIM permanece en duda.

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Brayan Córdoba podrá jugar ante Independiente Medellín

Brayan Córdoba, en cambio, completó su fase inicial de recuperación. El club señaló que el jugador “cumplió las cuatro semanas de rehabilitación por su lesión muscular y recibió el alta médica. Queda a disposición del cuerpo técnico”. La decisión sobre su eventual presencia ante Independiente Medellín dependerá ahora de González y de la evaluación física que realice el cuerpo técnico.

El defensor reforzará al equipo de David González, en la cual tuvo varias dudas durante el primer semestre de 2026, tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X
Él es Brayan Córdoba es el defensor central de América de Cali que recibió el alta médica para enfrentar a Deportivo Independiente Medellín - crédito @AmericadeCali/X

Con la posible presencia de Córdoba en la nómina de convocados de América de Cali para enfrentar a Independiente Medellín, el equipo recuperó uno de sus defensores centrales, a pesar de que no fue de los titulares habituales en el equipo dirigido por David González.

Según el registro de Sofascore, entre el 29 de julio y 9 de agosto, 29 de agosto, que fue cuando estuvo disponible, Córdoba jugó cuatro partidos y solo dos comenzando como titular.

Adrián Ramos inició trabajos de readaptación

La evolución de Adrián Ramos representa una de las principales novedades del comunicado. Según América, el delantero “completó tres semanas de recuperación con buena evolución. Esta semana inicia trabajos de readaptación y fortalecimiento”.

La readaptación es una etapa posterior al tratamiento inicial de una lesión. En ese período, el jugador incrementa de manera progresiva las cargas físicas y los ejercicios con balón antes de recibir el alta médica y reincorporarse plenamente a las prácticas colectivas.

América cerró el parte con una precisión sobre el seguimiento de los cuatro casos: “El Departamento Médico del Club seguirá realizando el acompañamiento de cada proceso y comunicará oportunamente las novedades”.

David González
David González tiene al América de Cali como líder de la Liga BetPlay con 27 puntos en 12 partidos - crédito América de Cali

Las indicaciones de David González antes de recibir al DIM

En un ejercicio poco habitual, el miércoles 7 de octubre América publicó además un video de una sesión de entrenamiento encabezada por David González. En las imágenes, el entrenador insistió en la intensidad para recuperar la pelota y en la coordinación defensiva del equipo.

El equipo sin balón es el que pone el ritmo”, expresó González durante uno de los ejercicios. Más adelante, reforzó la exigencia competitiva con otra indicación directa: “Más intención de recuperar”.

El técnico también trabajó movimientos de presión, coberturas y salida desde posiciones estáticas. “Siempre arrancamos de una situación de salida estática pa’ llegar a Josen”, indicó durante la práctica, antes de explicar una secuencia de recuperación y definición: “Ya les explico la presión al naranja, recupero balón y tengo pa’ hacer gol en portería”.

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