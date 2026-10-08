La Dimayor hizo fuerte llamado a las autoridades contra la violencia en el fútbol colombiano: “Actúen con el mayor rigor y celeridad”

La agresión contra Daniel Torres por parte de un hincha del Medellín con una moneda es el más reciente caso de violencia en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

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El fútbol colombiano no deja de registrar violencia en los estadios: los disturbios ya no solo afectan a otros aficionados, sino también a los jugadores, como el caso de Daniel Torres, que fue golpeado con una moneda lanzada por un aficionado de Medellín durante un partido.

Debido a eso, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) mostró su rechazo a los actos violentos y pidió a las autoridades acelerar la identificación y captura de los responsables.

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Sumado a eso, la Dimayor también trabaja con el Gobierno nacional para buscar soluciones a la violencia en los estadios, pues la mayoría de sanciones y castigos son considerados “leves” porque solo prohíben el ingreso a partidos, pese a que puedan agredir a otras personas.

“Marca un precedente”

A través de un comunicado, publicado el 8 de octubre, la Dimayor mostró su rechazo por los actos de violencia recientes en el fútbol colombiano y su preocupación por las “situaciones que atentan contra la integridad de los protagonistas del espectáculo, afectan a los aficionados y empañan la esencia misma”.

“En ese sentido, queremos destacar que, por primera vez en un caso de esta naturaleza, y tras la agresión sufrida por el jugador de Independiente Santa Fe, Daniel Torres, fueron identificados los presuntos responsables de estos hechos. Como consecuencia de ello, el jugador afectado instauró la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que cuenta con el acompañamiento y coadyuvancia de Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y la DIMAYOR”, añadió.

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La División Mayor afirmó también que la agresión a Daniel Torres “marca un precedente importante en la lucha contra la violencia en el fútbol y envía un mensaje claro: quienes cometan actos vandálicos dentro de un estadio deberán responder ante las autoridades competentes. El fútbol no tiene cabida para estas personas”.

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