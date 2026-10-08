Días sin IVA en Colombia generan dudas por lo que se recauda a favor del país: recomiendan que no solo se tenga en cuenta “cuánto se ahorra”

El último día sin IVA a nivel nacional en Colombia fue el viernes 2 de diciembre de 2022 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

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En los primeros días de octubre de 2026, trascendió que el Gobierno de Colombia estaría evaluando establecer un día sin IVA en el Valle del Cauca como medida de recuperación tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La iniciativa aún no fue aprobada y no se definieron las fechas, el alcance territorial ni los bienes cubiertos.

Aunque la propuesta surgió como respuesta a una contingencia local, coincide con un debate tributario de alcance nacional. Si se aprueba el Proyecto de Ley 133 de 2026, el Gobierno podría decretar hasta tres días sin IVA al año.

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El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2026 y el 1 de octubre se designaron los ponentes para su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara.

Cuánto podría ahorrar un comprador en un día sin IVA

Las cuentas son claras. En un producto con precio final de $1.000.000 gravado con el IVA general del 19%, el impuesto incorporado asciende a $159.664; sin la carga, el artículo costaría cerca de $840.336. Una canasta de $3.000.000 podría reducirse en $478.992, siempre que los productos cumplan los requisitos de una eventual jornada. El alivio fiscal, sin embargo, puede concentrar compras que de otro modo se habrían distribuido en otros meses.

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El proyecto de ley que busca revivir los días sin IVA en Colombia no ha sido discutido en el Congreso - crédito Cámara de Representantes

Dicha propuesta contempla topes según la categoría:

Electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos y ciertos bienes e insumos agropecuarios: el límite sería de 80 unidades de valor tributario (UVT) antes de IVA; con una UVT de 2026 fijada en $52.374, el máximo sería de $4.189.920 y el impuesto exento podría llegar a $796.085.

Vestuario y complementos: el límite sería de 20 UVT, equivalentes a $1.047.480.

Juguetes y juegos: tendrían un tope de $523.740.

Útiles escolares: tendrían un límite de $261.870, y cada comprador podría adquirir hasta tres unidades del mismo bien al mismo vendedor.

Colombia ya hizo ocho jornadas sin IVA entre 2020 y 2022, durante la reactivación posterior a la pandemia de covid-19. Los decretos 682 y 1044 de 2020, 1314 de 2021 y 290 de 2022 regularon exenciones para vestuario, calzado, electrodomésticos, equipos de computación y telecomunicaciones, útiles escolares, juguetes y bienes e insumos agropecuarios.

Costo fiscal y el efecto temporal sobre las compras

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) calculó que la jornada del 3 de diciembre de 2021 tuvo un costo fiscal de $224.000 millones. Las ventas exentas alcanzaron como máximo $1,17 billones, equivalentes al 10,4% de todas las ventas facturadas electrónicamente ese día. Además, el Banco de la República estimó que el consumo de bienes favorecidos subió de manera temporal entre 9% y 17% frente a los productos no exentos, mientras sus precios relativos bajaron entre 3% y 6%.

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Los días sin IVA sirvieron para reactivar la economía colombiana después del covid-19 - crédito Luisa González/Reuters

Además, el estudio detectó menores compras en los meses cercanos, lo que apunta a una sustitución intertemporal: hogares que adelantan o concentran adquisiciones para aprovechar el descuento. Por su parte, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios recomendó en 2021 eliminar las jornadas una vez superada la pandemia. El argumento fue que podían distorsionar el funcionamiento del mercado y generar inequidades, al beneficiar principalmente a quienes tienen capacidad de aplazar compras o hacer desembolsos elevados en una fecha específica.

Qué determina el resultado económico

Al respecto, el socio de Auditoría de Crowe Co, Oscar Villarruel, planteó que las ventas registradas durante una jornada no bastan para determinar su resultado económico:

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“Una jornada puede mostrar cifras extraordinarias de facturación y, aun así, tener un efecto económico más limitado de lo que sugieren las ventas de ese día”, dijo por medio de un comunicado. Para él, “la pregunta relevante es cuánto consumo realmente nuevo se generó, cuánto simplemente cambió de fecha y, sobre todo, si el ahorro que obtuvo el hogar terminó circulando nuevamente en la economía. Ese segundo efecto es el que determina si el estímulo trasciende el comercio de una sola jornada”.

En las jornadas del día sin IVA hechas en Colombia entre 2020 y 2022 se movieron más de $47,2 billones en ventas totales acumuladas a lo largo de los seis u ocho días oficiales - crédito Colprensa

Villarruel contrastó este instrumento con una reducción del impuesto de industria y comercio (ICA), cuyo efecto se dirige a los costos de las empresas.

“El día sin IVA actúa principalmente sobre la decisión de compra del hogar, mientras una reducción del ICA modifica la estructura de costos de las empresas. Una puede acelerar la demanda en cuestión de horas; la otra puede fortalecer liquidez, capacidad de inversión y sostenibilidad financiera durante un periodo mucho más largo”, destacó.

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Puntualizó que “el impacto económico, por tanto, debe medirse no solo por cuánto se ahorra, sino por qué decisiones adicionales genera ese dinero en consumidores y compañías”.

Formalización y recaudo en el debate sobre el IVA

Por su parte, el exsubdirector de Fiscalización de la Dian Christian Quiñónez, socio fundador de Clevertax Asset Management, defendió que el análisis no se limite a la caída inmediata del impuesto durante las fechas de exención.

“Respecto a los días sin IVA, la visión plana frente a esa medida es que afecta el recaudo. Y efectivamente podría decirse que se recauda menos IVA por los días en los que se colocan los días sin IVA, que es un argumento que utilizaron en el 2022 precisamente para eliminarlo de los días sin IVA”, aseguró.

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Gustavo Petro, expresidente de Colombia, dijo que los días sin IVA no favorecían a la industria nacional y por eso no los estableció en su gobierno - crédito @petrogustavo/X

Quiñónez vinculó las jornadas con un mayor uso de la factura electrónica y con información adicional para la administración tributaria. “Lo que sucede en los días sin IVA es que hay un impulso de la economía porque se incrementa el nivel de compras y precisamente para acudir a la exención del día sin IVA, en ese momento, cuando existían, se utilizaba el mecanismo de facturación electrónica”, anotó.

El exfuncionario sostuvo que ese requisito elevaba el control sobre las ventas formalizadas.

Riesgo que genera la facturación electrónica

Aclaró que “al ser la facturación electrónica un requisito para estar en los días sin IVA, se genera una situación que se conoce como riesgo subjetivo. Ese riesgo subjetivo lleva a que el contribuyente que está facturando sepa de entrada que la administración tributaria ya sabe cuánto está vendiendo. Y cuando un contribuyente ya sabe cuánto más o menos pueden ser sus ingresos, su comportamiento tiende a cambiar y el recaudo en general se incrementa”, anotó.

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