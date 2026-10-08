Quién es Camila Sepúlveda y qué dijo tras el escándalo de infidelidad de su expareja Camilo Cifuentes

El creador de contenido Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes sociales por una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda. Los usuarios señalan a la influenciadora conocida como La Mijiita como la causante de la ruptura - crédito @maria.camila_sepulveda.sua, @camilocifuentes962 y @lamiijita/Instagram

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María Camila Sepúlveda, expareja embarazada del creador de contenido Camilo Cifuentes, volvió a pronunciarse en sus redes sociales.

Esta vez no fue para defender su versión del escándalo de infidelidad que salpica al influenciador. Fue para agradecer: “Gracias por cada mensaje, cada oración, cada palabra y cada gesto de solidaridad”, escribió la joven en una historia de Instagram que acompañó con un corazón rojo y otro vendado.

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La publicación llegó después de una semana marcada por capturas de pantalla, versiones cruzadas y un influenciador que terminó pidiendo disculpas públicas y restringiendo sus cuentas.

Un mensaje dedicado a otras mujeres que “tuvieron que volver a empezar”

Camila Sepúlveda agradeció el respaldo de sus seguidores en medio del escándalo de infidelidad que involucra a Camilo Cifuentes y aseguró que prefiere no entrar en más polémicas - crédito: @maria.camila_sepulveda.sua/IG

Sepúlveda no se guardó el motivo de su gratitud. “Por mi hijo. Por mí. Y por todas las mujeres que alguna vez tuvieron que volver a empezar”, cerró en el mismo texto, publicado junto a una fotografía con un emoji de corazones entrelazados.

La joven que está próxima a dar a luz y lo dejó expresado con una frase que resume el momento que atraviesa: el embarazo de su primer hijo, en medio de una polémica pública que no eligió.

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“Yo hoy no quiero ganar una discusión. Quiero ganar paz”, escribió también en sus historias. La influenciadora agregó que su prioridad es “recibir a mi hijo con el corazón tranquilo, rodeado de amor y lejos de todo aquello que pueda robarle la belleza de su llegada”.

Después del escándalo que expuso conversaciones privadas y señaló a una supuesta tercera persona en la relación, Sepúlveda eligió un tono distinto al de los días previos.

Sepúlveda reflexionó sobre el cierre de su relación con Camilo Cifuentes y expresó su deseo de recibir a su hijo "con el corazón tranquilo" - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/

En lugar de aportar nuevas pruebas o responder a las versiones de Cifuentes, se centró en reconocer el respaldo que recibió de desconocidos a través de sus redes.

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“Aún sin conocer toda mi historia, decidió no juzgarme”

La joven dedicó un párrafo entero a las mujeres que se solidarizaron con ella durante la controversia. “A cada joven, a cada mamá, a cada mujer que me escribió, que me abrazó con sus palabras, que entendió mi dolor y que, aun sin conocer toda mi historia, decidió no juzgarme”, escribió.

Según su relato, muchas de esas personas se sintieron identificadas con su situación. “Quizás muchas se sintieron identificadas conmigo porque también alguna vez amaron, confiaron, esperaron, perdonaron o tuvieron que reconstruirse después de una decepción”, planteó en el mismo mensaje.

Sepúlveda remarcó que conoce la verdadera historia detrás de la polémica, aunque evitó entrar en más detalles. “Yo sé cómo fueron las cosas y sé que este embarazo no inició dentro de una relación de un mes, sé lo que viví, lo que sentí y la historia que hay detrás de todo esto”, afirmó.

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Camila Sepúlveda, expareja de Camilo Cifuentes, compartió una fotografía de su embarazo junto a un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante la polémica - crédito: @maria.camila_sepulveda.sua/IG

La expareja de Cifuentes reconoció que atravesar este momento en público no resulta sencillo. “Estar en esta posición no es fácil, y quizá nunca lo sea, pero tampoco quiero seguir viviendo tratando de convencer a nadie de mi propia verdad”, sostuvo.

“Hoy no quiero entrar en más polémicas”

La joven anunció que no planea seguir participando en el debate público que generó el caso. “Hoy no quiero entrar en más polémicas ni responder cada versión”, expresó con claridad.

En cambio, puso el foco en lo que considera prioritario en esta etapa de su vida. “Mi prioridad es mi hijo, su nacimiento, su bienestar y la paz que quiero para los dos”, escribió.

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Sepúlveda definió además la actitud que eligió adoptar de ahora en adelante frente a la exposición mediática. “Mientras tanto, elijo el silencio que protege, el amor que sana y la dignidad que permanece”, concluyó.

Camilo Cifuentes reconoció falta de transparencia con la madre de su hijo y ‘La Mijita’ - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La influenciadora también dejó una reflexión sobre el momento personal que atraviesa, vinculada directamente al cierre de su relación con Cifuentes.

“A veces la vida nos obliga a cerrar capítulos que jamás imaginamos cerrar, pero también nos enseña que podemos levantarnos, reconstruirnos y volver a comenzar con más fuerza”, escribió en otra de sus historias.

Sobre la llegada de su hijo, que espera con expectativa tras los últimos días de tensión pública, dejó un último mensaje breve. “Cuando llegue ese día que hoy espero con tanta ilusión, deseo de corazón poder compartirlo con ustedes”, escribió junto a una fotografía en la que posó con su pancita de embarazo.

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