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“Chicho” Arango, delantero de Atlético Nacional, habló tras la cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado: “No han sido días fáciles”

El jugador verdolaga sufrió la lesión en el superclásico de Colombia ante Millonarios en una temporada donde quedó señalado por la falta de gol

Cristian "Chicho" Arango
Cristian "Chicho" Arango se perdería lo que queda de 2026 por su lesión con Nacional ante Millonarios - crédito Colprensa
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Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de 31 años, fue operado el 5 de octubre por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió con Atlético Nacional. La recuperación lo dejará fuera de las canchas durante el resto de 2026 y proyecta su regreso para mediados de 2027.

La lesión ocurrió el 24 de septiembre, durante el empate 1-1 entre Atlético Nacional y Millonarios por la duodécima fecha de la Liga BetPlay II-2026, disputado en el estadio Atanasio Girardot. Arango chocó con Stiven Vega mientras disputaba el balón, intentó continuar en el partido y abandonó el campo entre lágrimas.

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Los exámenes posteriores confirmaron el alcance de la lesión, que afectó uno de los ligamentos que estabilizan la rodilla y exige una intervención quirúrgica seguida de varios meses de rehabilitación. Atlético Nacional informó que la lesión era en la rodilla derecha.

Mensaje de Cristian Arango publicado en su perfil de Instagram tras la cirugía - crédito Instagram
Mensaje de Cristian Arango publicado en su perfil de Instagram tras la cirugía - crédito Instagram

La operación se realizó en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. El delantero permaneció varias semanas sin hacer declaraciones públicas después del diagnóstico y del procedimiento.

Arango publicó entonces un mensaje dirigido a los hinchas que lo acompañaron desde la confirmación de la lesión: “Quiero agradecerles por todo el cariño y apoyo que me han brindado durante este proceso difícil por mi lesión. No han sido días fáciles, pero cada mensaje y cada palabra de ustedes me motivan a seguir adelante y trabajar cada día para volver más fuerte. Gracias por su empatía. Nos vemos pronto en la cancha”.

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Atlético Nacional vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver

Atlético Nacional ganando se acerca al liderato, mientras que Deportes Tolima sumando de a tres comienza a perfilar su clasificación a las finales - crédito Atlético Nacional y Deportes Tolima
Atlético Nacional ganando se acerca al liderato, mientras que Deportes Tolima sumando de a tres comienza a perfilar su clasificación a las finales - crédito Atlético Nacional y Deportes Tolima

Atlético Nacional recibirá a Deportes Tolima el jueves 8 de octubre por la novena fecha de la Liga BetPlay, en el estadio Ditaires de Itagüí. El partido comenzará a las 6:05 p. m. y será transmitido en vivo por Win + Fútbol.

Lucas González deberá reorganizar el ataque local por las lesiones de Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, además de la ausencia de Juan Renfigo, quien regresa de la Selección Colombia. “No solamente hemos ganado, sino que lo hicimos jugando bien”, dijo el técnico, quien también señaló que el equipo probó alternativas mientras espera el regreso de los jugadores en recuperación.

James Rodríguez tuvo una asistencia en su primera titularidad con Nacional y fue el encargado de manejar los tiempos ofensivos. Por Tolima, Jorge Hurtado fue el jugador más destacado en el empate 0-0 ante Chicó tras entregar tres pases en el último tercio.

Luis Fernando Suárez dirigirá su segundo partido al frente de Tolima. El antecedente más reciente entre ambos equipos fue el triunfo 3-1 de Nacional el 23 de mayo de 2026, con goles de Jorman Campuzano, Andrés Román y Edwin Cardona; Adrián Parra marcó para el conjunto tolimense.

Así va Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional
Atlético Nacional sacaría una nueva figura de sus divisiones inferiores al fútbol internacional, pese a contar con pocos partidos de profesional - crédito Atlético Nacional
  1. América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 22 puntos / +11 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  5. Millonarios: 21 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 20 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  8. Deportes Tolima: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  10. Llaneros FC: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.

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