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De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales

La firma rechazó tener vínculos con Rojas Fiallo Consultores & Abogados y exigió que las informaciones sobre su actividad se sustenten con pruebas

De la Espriella Lawyers respondió a versión sobre el caso Ricardo Orrego- crédito Ricardo Orrego / Instagram
De la Espriella Lawyers respondió a versión sobre el caso Ricardo Orrego- crédito Ricardo Orrego / Instagram
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De la Espriella Lawyers rechazó cualquier vínculo con la defensa de Ricardo Orrego y anunció posibles acciones legales contra publicaciones que, según la firma, le atribuyeron una supuesta alianza con Rojas Fiallo Consultores & Abogados. El pronunciamiento se conoció el 8 de octubre a través de un comunicado firmado por Carlos Sánchez Cortés, socio director general de la oficina.

La firma aseguró que las afirmaciones que relacionan a ambas organizaciones jurídicas en el caso de Orrego y que fueron compartidas por el medio Las2Orillas son falsas. En el documento, fechado en Bogotá, cuestionó que se hubiera presentado como cierta una presunta “red de alianzas” para la defensa del empresario.

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“Es falsa la existencia de una ‘red de alianzas’ entre Rojas Fiallo Consultores & Abogados y De la Espriella Lawyers para la defensa del señor Ricardo Orrego”, afirmó la compañía en el primer punto de su aclaración.

La entidad señaló que, tras la publicación del 5 de octubre, optó inicialmente por no divulgar su posición mientras esperaba una rectificación. Según indicó, esa corrección no se produjo, por lo que decidió emitir el comunicado dirigido a la opinión pública.

De la Espriella Lawyers negó vínculos con la defensa de Ricardo Orrego y anunció posibles acciones legales - crédito @DELAESPRIELLALA/ X
De la Espriella Lawyers negó vínculos con la defensa de Ricardo Orrego y anunció posibles acciones legales - crédito @DELAESPRIELLALA/ X

“En su momento, decidimos no hacer público nuestro pronunciamiento, a la espera de una rectificación en condiciones de equidad”, expresó la firma. “Sin embargo, dicha rectificación no se ha producido”.

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De la Espriella Lawyers sostuvo que una información que afecta el nombre y la reputación de una oficina de abogados debe ser investigada, comprobada y contrastada con las partes mencionadas antes de difundirse como un hecho. La firma afirmó que la publicación en cuestión no cumplió con esos criterios.

“El propósito de alcanzar mayor difusión, generar impacto o atender determinados objetivos informativos no puede justificar la publicación de afirmaciones irresponsables, incompletas o no verificadas como si se tratara de hechos acreditados”, sostuvo el comunicado.

La organización negó que exista o haya existido una relación contractual, alianza comercial, acuerdo profesional, asociación estratégica, mandato conjunto, integración empresarial o mecanismo de colaboración profesional con Rojas Fiallo Consultores & Abogados respecto de la defensa de Ricardo Orrego.

La firma aseguró que esperó una rectificación antes de pronunciarse públicamente - crédito @DELAESPRIELLALa/ X
La firma aseguró que esperó una rectificación antes de pronunciarse públicamente - crédito @DELAESPRIELLALa/ X

También desmintió haber intervenido en la preparación de argumentos jurídicos, en labores de asesoría reputacional o en el respaldo institucional de la defensa del empresario. “De la Espriella Lawyers no ha proporcionado estrategia, asesoría reputacional ni respaldo institucional a la defensa del señor Ricardo Orrego”, señaló la firma.

El comunicado añadió que la oficina desarrolla sus asuntos con independencia y autonomía profesional. “Nuestra firma actúa con plena independencia y autonomía profesional en todos sus asuntos, bajo estrictos criterios jurídicos y éticos”, manifestó.

La postura también fue publicada desde la cuenta oficial de De la Espriella Lawyers en X. En el mensaje, la firma describió como “absolutamente falso” que hubiera existido una red de alianzas o cualquier clase de relación para la defensa de Orrego.

“No toleraremos la difusión de información irresponsable que pretenda afectar nuestros 25 años de trayectoria”, escribió la organización. “No buscamos confrontación, exigimos verdad; por ello, adelantaremos las acciones legales pertinentes para proteger nuestro buen nombre y reputación”.

El documento amplió ese punto y advirtió que la firma no permanecerá al margen frente a publicaciones que, según su posición, le adjudiquen actuaciones, relaciones o decisiones que no ha realizado ni asumido.

“Nuestra preocupación no se limita a una publicación puntual. Resulta especialmente grave que, de manera recurrente, se pretendan atribuir a De la Espriella Lawyers actuaciones, relaciones o decisiones que no ha realizado ni asumido”, indicó el texto.

Ricardo Orrego
La firma negó cualquier relación contractual, comercial o profesional con Rojas Fiallo en el caso Orrego - crédito @orregoricardo/ Instagram

La oficina anunció que evaluará y emprenderá las acciones constitucionales y legales que considere necesarias frente a futuras publicaciones, afirmaciones o actuaciones que le atribuyan hechos que califica como inexistentes. Según el documento, la medida busca proteger el buen nombre, la honra, la reputación y otros derechos que considera afectados.

“No buscamos confrontación, exigimos verdad. Porque en el derecho, como en el periodismo, la verdad debe estar respaldada por hechos, pruebas y rigor”, concluyó el comunicado firmado por Sánchez Cortés.

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