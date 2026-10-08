Lina Tejeiro celebró su primer cumpleaños como mamá: Gael fue su regalo principal

La actriz compartió momentos en la intimidad de su hogar junto a su hijo recién nacido, Gael, en medio de la conmemoración de su cumpleaños número 35 - crédito Lina Tejeiro / Instagram

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La actriz Lina Tejeiro celebró su cumpleaños número 35 el jueves 8 de octubre de 2026 con una publicación dedicada a su hijo Gael, demostrando que no solo está conmemorando su natalicio, sino la oportunidad de convertirse en madre.

La intérprete compartió una imagen en la que aparece con el bebé en brazos, a menos de un mes de su nacimiento, y definió la maternidad de la siguiente manera: “Mi regalo más grande: celebrar mis 35 años contigo en mis brazos lo es todo”.

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La canción que eligió Lina Tejeiro para acompañar el video fue Mi verdad, de Shakira y Maná, específicamente en el apartado que dice: “Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos, de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad”.

La publicación reunió mensajes de familiares, colegas y seguidores, que acompañaron la celebración de la actriz en sus primeras semanas como madre.

Y es que Gael nació el 16 de septiembre de 2026. Cuatro días después, el 20 de septiembre, confirmó públicamente el nacimiento y compartió que atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida.

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La mejor compañía de la famosa en este día es su pequeño bebé - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Tejeiro nació el 8 de octubre de 1991 en Villavicencio (Meta). Inició su carrera en televisión a los 9 años y alcanzó reconocimiento nacional por su participación en la serie Padres e hijos, a partir de 2003.

Su regreso a la televisión fue en MasterChef Celebrity Colombia, espacio en el que protagonizó varios momentos polémicos que circularon ampliamente en redes sociales, especialmente por sus comentarios hacia Iván Marín. Además, la famosa también tiene proyectos empresariales y se ha dedicado a crear contenido digital.

Uno de sus proyectos es su marca de maquillaje llamada Coraje, que publicó un video en el que celebra la vida de su creadora: “Si esa niña pudiera verla hoy, seguramente sonreiría. Lina llegó más lejos de lo que entonces podía imaginar y en el camino aprendió a defender su voz, a reírse de sí misma y a volver a intentarlo. También encontró personas con quien compartir los triunfos, los días difíciles y la vida sin filtros. Hoy celebramos sus 35 años. A la niña que soñó, a la mujer que se atrevió y a la Lina que sigue escribiendo su historia llena de coraje. Feliz cumpleaños, Lina”.

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La marca de la famosa, Coraje By Lina Tejeiro, celebró su cumpleaños mostrando emotivas fotos de su infancia hasta la etapa adulta - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Famosos le enviaron sus mensajes de felicitaciones

La publicación de cumpleaños recibió comentarios de varias figuras del entretenimiento colombiano. La cantante Greeicy le envió un mensaje a Tejeiro en el que celebró tanto su nueva vuelta al sol como el inicio de esta etapa con su hijo: “Muchas cosas hermosas, Raji. Feliz vuelta al sol al lado del amor más grande de la vida”, escribió la artista en la sección de comentarios.

El mensaje se sumó a las felicitaciones de seguidores de la actriz y de los compañeros que compartieron con ella durante su reciente paso por el programa MasterChef Celebrity Colombia.

Lina Tejeiro ha compartido detalles de su nueva etapa como mamá - crédito @linatejeiro/Instagram

La tan esperada maternidad de Lina Tejeiro

La noticia del embarazo fue confirmada por la misma actriz el 30 de abril de 2026, luego de varias semanas de especulaciones. En ese momento, Lina Tejeiro explicó que asumiría la maternidad con tranquilidad, aun cuando el padre de Gael no haría parte de su vida como pareja.

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La actriz contó que se enteró de su embarazo mientras participaba en las grabaciones del programa MasterChef Celebrity Colombia. Un cansancio persistente y episodios de sueño le hicieron prestar atención a los cambios físicos que atravesaba.

Tejeiro mantuvo parte de ese proceso bajo reserva, aunque en los últimos meses de su embarazo compartió reflexiones sobre su expectativa frente a la llegada de su primer hijo.