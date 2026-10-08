El mini Rafael Orozco de ‘Yo me llamo’ que conmovió al jurado del reality con una gran anécdota: le dedicó la presentación a Amparo Grisales

El mini Rafael Orozco emocionó al jurado con la historia de su primer viaje en avión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión - @yomellamo/ Instagram

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El mini imitador de Rafael Orozco conmovió al jurado de Yo me llamo Mini al revelar que viajó por primera vez en avión para llegar a las grabaciones del programa.

El niño dedicó su presentación a Amparo Grisales, quien lo invitó a acercarse a la mesa de calificación después de escuchar su interpretación y observar los detalles de su vestuario.

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La escena se produjo durante una nueva jornada del formato infantil de Yo me llamo, que reunió imitaciones de figuras de la música colombiana e internacional. En esta oportunidad, el vallenato tuvo un espacio destacado con la presentación del concursante que representa al fallecido Rafael Orozco, una de las voces más recordadas del Binomio de Oro.

El participante subió al escenario con una caracterización inspirada en la imagen artística del intérprete vallenato. Su presencia llamó la atención de los jurados, quienes destacaron la elección de la ropa y la actitud que asumió durante el número musical.

El mini Rafael Orozco conmovió al jurado al contar que viajó en avión por primera vez - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Al finalizar la presentación, el niño dedicó su actuación a Amparo Grisales. La jurado reaccionó a la intervención y decidió llamarlo hasta su puesto para conocer de cerca el vestuario que había llevado al escenario. El momento dio paso a una conversación en la que el concursante compartió una experiencia personal relacionada con su llegada al programa.

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“Mi mamá y mi papá me enseñaron a cantar desde los 5 años, yo llegaba de la escuela y me ponía a cantar”, dijo el imitador cuando le preguntaron por su inspiración en la música.

El menor contó que tuvo que tomar un avión por primera vez para asistir a las grabaciones de Yo me llamo Mini. La anécdota generó reacciones entre los integrantes de la mesa de jurados y el público presente, ya que el viaje se convirtió en parte de la experiencia que vive desde que logró clasificar al concurso.

“Vengo de Norte de Santander, vine en avión, todo tranquilo, fue la primera vez que monté en avión, me gustó mucho, saludé a las azafatas que están ahí y también saludé al piloto”, dijo el menor.

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“Fue la primera vez que monté en avión”, contó el mini imitador de Rafael Orozco - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

La participación del niño se sumó a una gala en la que también aparecieron los mini imitadores de Totó la Momposina, Joe Arroyo, Shakira, Amanda Miguel, Mon Laferte, Beéle y Yeison Jiménez. Las presentaciones incluyeron propuestas de música tropical, vallenato, pop y balada, con énfasis en la caracterización de cada artista.

La imitadora de Totó la Momposina llevó al escenario un repertorio asociado a las tradiciones musicales del Caribe colombiano. Por su parte, el participante que representa a Joe Arroyo interpretó En Barranquilla me quedo, una de las canciones más conocidas del cantante cartagenero.

El niño seguirá en el proceso del programa, donde deberá mantener la caracterización de Rafael Orozco y enfrentarse a nuevos retos musicales. Su presentación dejó uno de los momentos más comentados de la jornada en redes sociales.

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El concursante aseguró que sus padres le enseñaron a cantar desde los cinco años - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

La participación de los menores en Yo me llamo Mini también ha permitido que otras historias personales y culturales lleguen a la pantalla. Uno de los casos fue el de Malcolm González Díaz, un niño arhuaco de ocho años, oriundo de Pueblo Bello, Cesar, que se presentó en el programa como imitador de Pedrito Fernández.

El participante explicó que pertenece a la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y que, desde los tres años, siente afinidad por la música popular mexicana. Para su actuación, dejó por un momento su vestimenta tradicional y subió al escenario para interpretar La de la mochila azul, una de las canciones más reconocidas del artista mexicano.

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Su presentación recibió comentarios favorables de Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni. Grisales interrumpió la actuación para expresar su entusiasmo y le dijo: “¡Sí te llamas!”, frase con la que validó su imitación dentro de la dinámica del concurso. Al finalizar, la jurado le entregó un obsequio al menor.

El niño arhuaco eligió interpretar “La de la mochila azul”, de Pedrito Fernández - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Malcolm también protagonizó un momento con Elder Dayán Díaz, a quien se refirió como su “primo” por el vínculo que atribuyó a la familia Díaz. El cantante se acercó al niño, lo cargó y lo llevó hasta la mesa de jurados antes de que regresara con su madre.

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Durante su intervención, el concursante habló de algunas costumbres de su comunidad. Mencionó las mochilas, las mantas y el sombrero tradicional, que, según explicó, solo pueden usar los mayores de 18 años. También contó que su madre se encarga de administrar sus redes sociales y lo acompaña en su proceso artístico.