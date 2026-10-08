Colombia

El mini Rafael Orozco de ‘Yo me llamo’ que conmovió al jurado del reality con una gran anécdota: le dedicó la presentación a Amparo Grisales

Tras interpretar al fallecido cantante vallenato, el participante contó que su llegada al concurso le permitió cumplir uno de sus sueños

El mini Rafael Orozco emocionó al jurado con la historia de su primer viaje en avión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión - @yomellamo/ Instagram
El mini Rafael Orozco emocionó al jurado con la historia de su primer viaje en avión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión - @yomellamo/ Instagram
Guardar

El mini imitador de Rafael Orozco conmovió al jurado de Yo me llamo Mini al revelar que viajó por primera vez en avión para llegar a las grabaciones del programa.

El niño dedicó su presentación a Amparo Grisales, quien lo invitó a acercarse a la mesa de calificación después de escuchar su interpretación y observar los detalles de su vestuario.

PUBLICIDAD

La escena se produjo durante una nueva jornada del formato infantil de Yo me llamo, que reunió imitaciones de figuras de la música colombiana e internacional. En esta oportunidad, el vallenato tuvo un espacio destacado con la presentación del concursante que representa al fallecido Rafael Orozco, una de las voces más recordadas del Binomio de Oro.

El participante subió al escenario con una caracterización inspirada en la imagen artística del intérprete vallenato. Su presencia llamó la atención de los jurados, quienes destacaron la elección de la ropa y la actitud que asumió durante el número musical.

El mini Rafael Orozco conmovió al jurado al contar que viajó en avión por primera vez - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
El mini Rafael Orozco conmovió al jurado al contar que viajó en avión por primera vez - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Al finalizar la presentación, el niño dedicó su actuación a Amparo Grisales. La jurado reaccionó a la intervención y decidió llamarlo hasta su puesto para conocer de cerca el vestuario que había llevado al escenario. El momento dio paso a una conversación en la que el concursante compartió una experiencia personal relacionada con su llegada al programa.

PUBLICIDAD

“Mi mamá y mi papá me enseñaron a cantar desde los 5 años, yo llegaba de la escuela y me ponía a cantar”, dijo el imitador cuando le preguntaron por su inspiración en la música.

El menor contó que tuvo que tomar un avión por primera vez para asistir a las grabaciones de Yo me llamo Mini. La anécdota generó reacciones entre los integrantes de la mesa de jurados y el público presente, ya que el viaje se convirtió en parte de la experiencia que vive desde que logró clasificar al concurso.

“Vengo de Norte de Santander, vine en avión, todo tranquilo, fue la primera vez que monté en avión, me gustó mucho, saludé a las azafatas que están ahí y también saludé al piloto”, dijo el menor.

“Fue la primera vez que monté en avión”, contó el mini imitador de Rafael Orozco - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
“Fue la primera vez que monté en avión”, contó el mini imitador de Rafael Orozco - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

La participación del niño se sumó a una gala en la que también aparecieron los mini imitadores de Totó la Momposina, Joe Arroyo, Shakira, Amanda Miguel, Mon Laferte, Beéle y Yeison Jiménez. Las presentaciones incluyeron propuestas de música tropical, vallenato, pop y balada, con énfasis en la caracterización de cada artista.

La imitadora de Totó la Momposina llevó al escenario un repertorio asociado a las tradiciones musicales del Caribe colombiano. Por su parte, el participante que representa a Joe Arroyo interpretó En Barranquilla me quedo, una de las canciones más conocidas del cantante cartagenero.

El niño seguirá en el proceso del programa, donde deberá mantener la caracterización de Rafael Orozco y enfrentarse a nuevos retos musicales. Su presentación dejó uno de los momentos más comentados de la jornada en redes sociales.

El concursante aseguró que sus padres le enseñaron a cantar desde los cinco años - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
El concursante aseguró que sus padres le enseñaron a cantar desde los cinco años - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

La participación de los menores en Yo me llamo Mini también ha permitido que otras historias personales y culturales lleguen a la pantalla. Uno de los casos fue el de Malcolm González Díaz, un niño arhuaco de ocho años, oriundo de Pueblo Bello, Cesar, que se presentó en el programa como imitador de Pedrito Fernández.

El participante explicó que pertenece a la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y que, desde los tres años, siente afinidad por la música popular mexicana. Para su actuación, dejó por un momento su vestimenta tradicional y subió al escenario para interpretar La de la mochila azul, una de las canciones más reconocidas del artista mexicano.

Su presentación recibió comentarios favorables de Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni. Grisales interrumpió la actuación para expresar su entusiasmo y le dijo: “¡Sí te llamas!”, frase con la que validó su imitación dentro de la dinámica del concurso. Al finalizar, la jurado le entregó un obsequio al menor.

El niño arhuaco eligió interpretar “La de la mochila azul”, de Pedrito Fernández - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
El niño arhuaco eligió interpretar “La de la mochila azul”, de Pedrito Fernández - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Malcolm también protagonizó un momento con Elder Dayán Díaz, a quien se refirió como su “primo” por el vínculo que atribuyó a la familia Díaz. El cantante se acercó al niño, lo cargó y lo llevó hasta la mesa de jurados antes de que regresara con su madre.

Durante su intervención, el concursante habló de algunas costumbres de su comunidad. Mencionó las mochilas, las mantas y el sombrero tradicional, que, según explicó, solo pueden usar los mayores de 18 años. También contó que su madre se encarga de administrar sus redes sociales y lo acompaña en su proceso artístico.

Temas Relacionados

Yo me llamo miniYo me llamoRafael Orozco MiniColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Persecución policial de Envigado a Medellín: Tres hombres fueron capturados tras el robo de una vivienda

La alerta radial permitió a los agentes interceptar el vehículo cuando los sospechosos huían hacia el sur del Valle de Aburrá

Persecución policial de Envigado a Medellín: Tres hombres fueron capturados tras el robo de una vivienda

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

En el estadio departamental del municipio de Itaguí se jugará el partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Por un reto de redes sociales, un menor de 15 años murió en Cartagena: otro compañero le habría disparado

La víctima fue trasladada desde una vivienda del barrio Camilo Torres a un centro asistencial, donde falleció por la lesión sufrida mientras estaba con otro joven de 14 años

Por un reto de redes sociales, un menor de 15 años murió en Cartagena: otro compañero le habría disparado

Ministro del Interior respondió a críticas de Iván Cepeda sobre el Estatuto Antiterrorista: “No se dejen meter cuentos”

Rodrigo Lara, jefe de la cartera, señaló que la iniciativa solo va dirigida a grupos terroristas, por lo que activistas o miembros de la oposición no verán vulnerados sus derechos, puesto que operan desde la legalidad

Ministro del Interior respondió a críticas de Iván Cepeda sobre el Estatuto Antiterrorista: “No se dejen meter cuentos”

De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales

La firma rechazó tener vínculos con Rojas Fiallo Consultores & Abogados y exigió que las informaciones sobre su actividad se sustenten con pruebas

De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales

De la Espriella Lawyers negó alianza en la defensa de Ricardo Orrego tras señalamientos por una supuesta red: anunció acciones legales

Quién es Camila Sepúlveda y qué dijo tras el escándalo de infidelidad de su expareja Camilo Cifuentes

Gloria y Emilio Estefan recordaron cómo ha sido su vinculo con Shakira: le enseñaron a cantar en inglés y la acompañaron tras su separación con Piqué

Robot de Westcol para ‘Stream Fighters 5’ lo golpeó por la espalda en plena transmisión en vivo

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

Deportes

La Dimayor hizo fuerte llamado a las autoridades contra la violencia en el fútbol colombiano: “Actúen con el mayor rigor y celeridad”

La Dimayor hizo fuerte llamado a las autoridades contra la violencia en el fútbol colombiano: “Actúen con el mayor rigor y celeridad”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

“Chicho” Arango, delantero de Atlético Nacional, habló tras la cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado: “No han sido días fáciles”

Inactividad de Álvaro Montero con la selección Colombia genera preocupación en Argentina: este es el plan con el portero

A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, Millonarios lo recordó con un emotivo mensaje: “Tu recuerdo siempre vivirá”