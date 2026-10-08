Colombia

Abelardo de la Espriella recibió el Premio Liderazgo Valiente 2026 y prometió esclarecer el crimen de Miguel Uribe Turbay

El jefe de Estado recibió un premio en honor al senador asesinado en 2025, y detalló las acciones de inteligencia que adelanta su gobierno para hallar a los responsables intelectuales del hecho

El presidente Abelardo de la Espriella ratificó la promesa de identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito captura de pantalla Presidencia
El presidente Abelardo de la Espriella ratificó la promesa de identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito captura de pantalla Presidencia
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió en la noche del jueves 7 de octubre el Premio Liderazgo Valiente 2026 durante el evento de inauguración del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay.

El mandatario aprovechó el acto para ratificar su compromiso de identificar a los autores intelectuales del crimen del senador y precandidato presidencial. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, reconocida durante la ceremonia por su respaldo en la gestión pública.

PUBLICIDAD

El Centro, bautizado en honor al dirigente del Centro Democrático asesinado en 2025, se define como un espacio de formación que articula programas, metodologías e iniciativas para preparar nuevos liderazgos.

Durante el evento se proyectó un video en el que familiares de Uribe Turbay, entre ellos su madre adoptiva y su esposa, Delia y María Carolina Hoyos, destacaron la coherencia del mandatario y su disposición a “hablar claro diciendo la verdad”. También reconocieron el papel de la primera dama, a quien calificaron de sostén silencioso durante la campaña presidencial.

La escultura entregada a De la Espriella tiene un origen particular: fue creada por un joven artista mientras Uribe Turbay permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos tras el atentado que sufrió en junio de 2025. Según se relató durante la ceremonia, el artista entregó la pieza sin pedir reconocimiento público, movido únicamente por la admiración que sentía hacia el entonces senador.

PUBLICIDAD

Un artista entregó la escultura del premio tras diseñarla mientras el exsenador permanecía en cuidados intensivos - crédito captura de pantalla Presidencia
Un artista entregó la escultura del premio tras diseñarla mientras el exsenador permanecía en cuidados intensivos - crédito captura de pantalla Presidencia

Al recibir el galardón, De la Espriella dedicó la mayor parte de su discurso a reivindicar la trayectoria de Miguel Uribe Turbay, recordando que apoyó su aspiración a la Alcaldía de Bogotá y afirmando que, de haber podido, habría respaldado su candidatura presidencial.

El compromiso de esclarecer el crimen

El gobierno instruyó a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para priorizar la búsqueda de los responsables - crédito Presidencia de Colombia

“El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno”, afirmó De la Espriella ante los asistentes. El mandatario señaló que la justicia colombiana ha logrado reconstruir una parte de la estructura que participó materialmente en el magnicidio, pero que persisten interrogantes sobre quién dio la orden de ejecutarlo.

El presidente aseguró que, desde el primer día de su gobierno, instruyó a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para priorizar la investigación.

“Es un asunto de importancia nacional resolver quién está detrás de la muerte de Miguel y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y el trabajo de nuestra inteligencia”, relató que les dijo a sus equipos tras su posesión, hace dos meses. Añadió que algunos de los señalados por participación material o por entrega de dinero para el crimen ya fueron abatidos por la fuerza pública, y que planea extender la cooperación con otros países y organismos internacionales para dar con los determinadores.

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses hospitalizado a causa del ataque en campaña - crédito Colprensa
Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses hospitalizado a causa del ataque en campaña - crédito Colprensa

Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, a los 39 años, tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe en Bogotá luego del atentado que sufrió mientras adelantaba su pre campaña presidencial. La Fiscalía no ha descartado que se trate de un crimen de Estado, hipótesis que De la Espriella respaldó durante su intervención al señalar que el entonces senador fue uno de los opositores más frontales del gobierno de Gustavo Petro.

En esa línea, el mandatario también utilizó el espacio para fijar una distinción sobre el ejercicio de la oposición política en su gobierno.

“La oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y, por supuesto, aspirar legítimamente a reemplazarme al concluir mi mandato”, señaló, siempre que se actúe dentro del marco constitucional. Advirtió, sin embargo, que no permitirá que el terrorismo se disfrace de oposición ni que se recurra a la violencia bajo ese pretexto.

De la Espriella anunció además que instruyó a su gobierno para que, cuando existan las condiciones, una plaza del país lleve el nombre de Uribe Turbay como homenaje permanente, reiterando su promesa de continuar la búsqueda de los responsables del crimen hasta establecer con nombres propios quién ordenó el ataque.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPremio Miguel Uribe TurbayCrimen Miguel Uribe TurbayColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Obstruir el vínculo entre un hijo y uno de sus padres puede constituir violencia intrafamiliar por maltrato: esto determinó la Corte Suprema

El alto tribunal amparó los derechos fundamentales de dos niñas de 10 y 6 años que fueron separadas de su madre durante un periodo prolongado después del divorcio de sus padres

Obstruir el vínculo entre un hijo y uno de sus padres puede constituir violencia intrafamiliar por maltrato: esto determinó la Corte Suprema

Esta es la verdadera razón por la que las personas deciden dejar visibles sus canas, según la psicología

No todas las personas se tiñen el cabello cuando, con la edad, comienza a ponerse gris o blanco: esta elección tendría relación con un rasgo marcado de su personalidad

Esta es la verdadera razón por la que las personas deciden dejar visibles sus canas, según la psicología

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

En la fecha 15 del torneo colombiano, el Tiburón ocupó la casilla 17 del todos contra todos a 10 puntos del octavo, Deportes Tolima

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

El ex capitán de la selección Colombia llegó a Atlético Nacional en septiembre de 2026. En su primer mes en el club, disputó cuatro partidos y aportó dos asistencias

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

El Quindío busca recuperar el turismo tras el terremoto: la ocupación hotelera cayó de 80% a 20%, advirtió el gobernador

La emergencia dejó más de 103.000 damnificados y miles de viviendas e infraestructura pública afectadas. Ahora, la Gobernación prepara una estrategia para acelerar la reconstrucción y volver a atraer visitantes a los municipios del departamento

El Quindío busca recuperar el turismo tras el terremoto: la ocupación hotelera cayó de 80% a 20%, advirtió el gobernador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Rock al Parque 2026: 30 datos y anécdotas para celebrar tres décadas del festival

Deportes

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

Egan Bernal, ciclista colombiano campeón del Tour de Francia 2019, no estaría considerando su retiro, según su entorno: esto se sabe

Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el primer partido de Juan Guillermo Cuadrado ante los hinchas azules