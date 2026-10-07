Uso de protector solar y reaplicación cada tres horas, claves para el cuidado de la piel frente al Fenómeno de El Niño

Dermatólogo habló con Infobae Colombia sobre los cuidados de la piel durante el Fenómeno de El Niño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Fenómeno de El Niño puede agravar problemas de salud cutánea por la mayor exposición a la radiación ultravioleta y la deshidratación de la piel, advirtió el dermatólogo Camilo Parodi. El especialista sostuvo que la prevención debe combinar fotoprotección, hidratación y vigilancia de lesiones que puedan requerir atención médica.

En conversación con Infobae Colombia, el experto alertó sobre los cambios que deben motivar una consulta, en particular cuando aparecen en áreas expuestas al sol.

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“Si hay algún signo de algún lunar que cambió, alguna lesión nueva, sobre todo en las zonas expuestas que lleven más de dos o tres meses y la lesión no se haya quitado, es un signo de alerta”, afirmó.

El dermatólogo explicó que esas lesiones deben ser revisadas para establecer si son benignas o malignas y tratarlas cuanto antes. Según indicó, la consulta temprana puede prevenir cicatrices a largo plazo, metástasis y mayores riesgos de cáncer.

Camilo Parodi en sus redes sociales explica a sus seguidores los cuidados de la piel cuando tienen jornadas largas de exposición al sol - crédito @drcamiloparodi/IG

La exposición solar y el calor pueden afectar a personas con enfermedades cutáneas previas, como dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, acné y rosácea. Parodi señaló que el aumento de la temperatura exige una rutina diaria que reduzca la inflamación y evite que la piel pierda hidratación.

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El protector solar debe tener un factor superior a 30 y reaplicarse cada dos o tres horas

El especialista situó al protector solar como la principal barrera frente a la exposición durante el Fenómeno de El Niño. Al referirse a las características que deben buscarse en estos productos, precisó: “Idealmente, un protector solar con un factor de protección mayor a 30 es lo ideal, idealmente 50”.

Parodi recomendó optar por fórmulas de amplio espectro, capaces de proteger contra la radiación ultravioleta A, la luz visible y la luz azul. “Entre más completo sea el protector, nos va a ofrecer una mayor cobertura”, sostuvo.

Una mujer se cubre el rostro del sol en una avenida de Bogotá durante las altas temperaturas provocadas por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación inicial no alcanza para mantener esa protección durante toda la jornada. En especial durante actividades fuera de casa, el médico indicó: “Se debe reaplicar rigurosamente durante estos días, cada dos o cada tres horas, sobre todo si estoy al aire libre, si estoy sudando o si estoy haciendo deporte”.

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El uso del producto tampoco debe limitarse a la playa, las vacaciones o los espacios abiertos. Parodi aconsejó aplicarlo para ir a la oficina y en interiores, porque los vidrios, el calor y ciertas ondas de radiación pueden favorecer la aparición de manchas y el envejecimiento de la piel.

Orejas, cuello, manos y cuero cabelludo figuran entre las zonas que suelen quedar sin protección

La distribución del protector solar requiere atención en áreas que suelen quedar descubiertas por la ropa o que muchas personas omiten al incorporarlo a su rutina. El dermatólogo mencionó las orejas, el cuello, el dorso de las manos, los pies, la zona en V del escote, los brazos y los antebrazos.

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Recomendaciones médicas para cuidar la piel y prevenir lesiones ante el aumento de radiación del Fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hizo una advertencia para quienes tienen entradas pronunciadas o calvicie. “Necesitan aplicar protector solar en estas zonitas, ya que ahí es donde encontramos más lesiones por cáncer de piel”, señaló.

El especialista aconsejó reducir la exposición directa al sol entre las 09:00 a. m. y las 4:00 p. m., el período que identificó como el de mayor peligro por la intensidad de la radiación. Para ese lapso sugirió usar sombrilla, gorra o permanecer bajo sombra.

La hidratación de la piel puede reducir la activación de dermatitis, alergias y otras afecciones

Parodi explicó que el calor no se limita a elevar la posibilidad de cáncer cutáneo, sino que también puede resecar la piel y favorecer reacciones inflamatorias.

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Una mujer se aplica protector solar en una calle de Medellín frente a un cartel que advierte sobre la radiación ultravioleta extrema causada por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Fenómeno de El Niño va a generar una amenaza muy grave para la salud cutánea en general, elevando la probabilidad de deshidratación de la piel y con esto la activación de alergias, dermatitis, dermatitis seborreicas y dermatitis de contacto”, dijo.

Para la limpieza diaria, recomendó un jabón suave que no contenga colorantes ni fragancias. El objetivo es evitar una irritación adicional que pueda empeorar las enfermedades de la piel sensibles al sol y a la pérdida de humedad.

La crema hidratante debe seguir el mismo criterio. “Lo más importante es tratar de buscar una que no tenga ni olor ni color, que nos genere buena hidratación en toda la piel”, planteó Parodi, quien también remarcó la necesidad de mantener una buena hidratación corporal durante los días de calor.

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