Los rojos del Valle y los azules de Bogotá se encaminan a pelear el cupo a la gran final (Cristian Bayona-Colprensa- @DeportivoCaliCP-X)

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La fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay se cerrarán el 25 de noviembre de 2026 con el clásico paisa entre Nacional y Medellín.

Pero en la apertura de la segunda fecha, Millonarios a primera hora goleó a Bucaramanga en el Campín de Bogotá, mientras que América le dio una cachetada al Deportivo Cali y derrotó en el Pascual Guerrero a su rival de toda la vida para comenzar un mano a mano con el azul por un cupo al partido decisivo por la estrella de Navidad.

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(Lina Gasca-Colprensa)

A primera hora, los dirigidos por Alberto Gamero se aprovecharon de un Atlético Bucaramanga vulnerable en defensa, dejando espacios y cometiendo errores individuales y lo goleó por 4-1.

Francisco Chaverra aprovechó una gran asistencia de Leonardo Castro para sacar un derechazo imposible al arco del uruguayo Christopher Fiermarín al minuto 14.

Cinco minutos después, sería el argentino Rodrigo “Tucu” Contreras el que aprovechó los recursos parta meter el 2-0 con los taches de sus guayos.

Pese a ello, Bucaramanga tuvo una reacción leve con el gol de José García desde la táctica fija para cabecear y dejar sin reacción a Javier Burrai, colocando el 2-1.

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Para la segunda mitad, un golazo de media distancia del chileno Rodrigo Ureña dejó sentenciado el juego al minuto 49 y al 70, Contreras se revalidó como figura del partido con un tiro penalti para colocar el 4-1 final.

A segunda hora, el América de Cali tuvo a Tomás Ángel como la gran figura de la “Mechita”: al minuto 38, el atacante aprovechó un centro de Marcos Mina para cabecear y dejar sin reacción al peruano Pedro Gallese.

En el comienzo del segundo tiempo, Tomás Ángel se consolidó como el jugador del partido al 48 luego de volver a aprovechar otro centro de Mina.

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Pese a la reacción “Azucarera” al minuto 51, con el golazo del atacante Steven “Titi” Rodríguez, América supo aguantar el resultado y al final del partido, el portero brasileño Jean Fernandes se convirtió en el salvador de los rojos, tras un cabezazo de José Caldera en el área.

A continuación, así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay:

Grupo B

América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) - punto invisible Millonarios FC: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Bucaramanga: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)