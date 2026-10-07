El fenómeno de El Niño no evitará los aguaceros en Colombia: subdirectora de Meteorología del Ideam reveló cuáles serán los meses más lluviosos

La mayor Carolina Rueda, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, explica las condiciones climáticas actuales del país, detallando las zonas con mayores precipitaciones y cómo el Fenómeno del Niño afecta la segunda temporada de lluvias - crédito Katherine Lancheros/Infobae Colombia

Guardar

Colombia inició formalmente la segunda temporada de más lluvias de 2026, una fase climatológica que registrará sus mayores acumulados de precipitación durante los meses de octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el país transita por este periodo de lluvias bajo la influencia del fenómeno de El Niño, un evento de variabilidad climática global que provocará que las cantidades totales de agua sean inferiores a los promedios históricos, aunque sin evitar tormentas intensas y granizadas puntuales en varias ciudades del territorio nacional.

PUBLICIDAD

En entrevista con Infobae Colombia, la coronel de la Fuerza Aérea Colombiana Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó que la presencia del fenómeno de El Niño no anula las temporadas regulares de precipitación previstas en el calendario climático del país.

“El fenómeno de El Niño es un fenómeno de variabilidad climática y con una escala global. Global quiere decir que en este momento tiene afectaciones en múltiples países al mismo tiempo, por el calentamiento del océano Pacífico”, explicó la coronel.

El Ideam anticipa fuertes precipitaciones y tormentas puntuales durante octubre y noviembre, aunque el fenómeno de El Niño hará que los acumulados sean inferiores a los promedios históricos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Con respecto a las condiciones reportadas en los últimos días —que son condiciones de tiempo—, son condiciones locales de incluso duración de dos a tres horas dentro de una temporada regular de lluvias. Lo que está influenciándose a través de ese fenómeno es que vamos a tener menos cantidades de agua o menos cantidades de precipitaciones con respecto a las finales esperadas”, señaló la vocera del organismo meteorológico.

PUBLICIDAD

Las zonas con mayor probabilidad de registrar eventos intensos de agua abarcan los Santanderes, el Eje Cafetero, el Altiplano Cundiboyacense, Cauca, Nariño, el sur de la región Caribe y varios sectores del litoral Pacífico.

Entre las ciudades capitales expuestas a estos fenómenos se encuentran Bogotá, Medellín y Bucaramanga, además de las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

La coronel de la Fuerza Aérea Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, detalló las razones por las que es complejo predecir con exactitud el horario de las lluvias en un país con una geografía tan diversa como Colombia - crédito Katherine Lancheros/Infobae Colombia

Fenómenos locales en Bogotá y principales capitales

Frente a la ocurrencia de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y caídas de granizo en ciudades como Bogotá o Medellín durante mañanas que inician con altas temperaturas, la especialista detalló los factores físicos que generan estas variaciones bruscas en cuestión de horas.

PUBLICIDAD

“Cuando presenta mañanas tan calurosas o con altas temperaturas, ingresa una mínima cantidad o una masa de aire húmedo, pues va a generar esa condición de tormentas eléctricas, posiblemente con granizo, principalmente por el encuentro de estas dos masas de aire”, precisó la coronel Rueda.

Respecto a la variabilidad de los horarios de precipitación en las distintas regiones, la subdirectora del Ideam enfatizó que la geografía nacional impide fijar un patrón único para todo el país, recomendando el uso de herramientas tecnológicas oficiales.

“Nuestro país tiene dos océanos, tres cordilleras, una selva amazónica y un territorio de llanos orientales, y cada territorio responde de una manera diferencial. Recomiendo consultar la aplicación ‘Ideam en tu mano’, porque ahí están todos los pronósticos pasados y filtrados no solamente por el modelamiento numérico nacional, sino por un grupo de expertos meteorólogos que disponen la información de consulta para todos los colombianos”, agregó la coronel Rueda.

PUBLICIDAD

Pronóstico seco para el cierre de año y recomendaciones

A diferencia del comportamiento observado durante octubre y noviembre, las proyecciones del Ideam señalan un cambio drástico en las condiciones atmosféricas para el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027.

“Esperamos para diciembre un mes muy seco a nivel nacional. Toda la predicción climática apunta a que vamos a tener un régimen de lluvias muy inferior al normal, principalmente porque diciembre es uno de los meses climatológicamente contemplados como la temporada de menos lluvia”, explicó la coronel para Infobae Colombia.

Además, explicó que: “Este año vamos a tener un acoplamiento con el fenómeno de El Niño, que ya llevará seis meses de influencia, dando como resultado que el país va a tener unas condiciones supremamente secas”.

PUBLICIDAD

La coronel Diana Carolina Rueda detalló el pronóstico climático para el país, advirtiendo sobre un diciembre con lluvias muy inferiores a lo normal debido a la combinación de la temporada seca y el Fenómeno del Niño - crédito Katherine Lancheros/Infobae Colombia

Ante este escenario de sequía prolongada que se extenderá durante diciembre, enero, febrero y marzo, el Ideam hizo un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para aprovechar las lluvias del presente bimestre como fuente de almacenamiento de agua, previniendo posibles emergencias por desabastecimiento en el primer trimestre de 2027.

La subdirectora de Meteorología del Ideam recomendó consultar siempre los canales oficiales de la entidad ante cualquier inquietud o cambio en las condiciones climáticas, y mantenerse actualizado a través de sus plataformas oficiales.