Por qué las personas mezclan mayúsculas y minúsculas al escribir, según la grafología: “No es casualidad”

Las anotaciones manuscritas podrían demostrar rasgos de una persona, tal como ocurre con las proporciones entre letras mayúsculas y minúsculas y las firmas - crédito grafoencasa / Instagram

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La grafología analiza los trazos manuscritos para proponer lecturas sobre rasgos personales. Desde esa perspectiva, alternar letras sin seguir las convenciones ortográficas puede funcionar como una marca expresiva de personas con inclinaciones creativas, artísticas o inconformistas.

Por medio de esos estudios, se pueden definir las características de personalidad de alguien y con el constante uso de las redes sociales hay muchos expertos que ponen su conocimiento en las plataformas para llegar a más personas.

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Uno de ellos es el grafólogo Federico Carelli, que vinculó esta forma de escritura con “una tendencia a la rebeldía o una búsqueda constante de diferenciación”, puesto que es un recurso que refleja originalidad, flexibilidad mental y disposición para explorar lenguajes expresivos propios.

Mezclar mayúsculas y minúsculas al escribir a mano puede asociarse, desde las interpretaciones atribuidas a la grafología, con el deseo de diferenciarse, la creatividad y el rechazo a reglas rígidas.

Sin embargo, es importante aclarar que el hábito no permite extraer conclusiones definitivas ni se convierte por sí mismo en un signo patológico.

La forma de escribir tendría que ver con las emociones e intereses de las personas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Lo que hay detrás de la escritura irregular

La alternancia entre mayúsculas y minúsculas puede relacionarse además con un ritmo de pensamiento acelerado, según las interpretaciones recogidas. La mano trataría de seguir la velocidad de las ideas, lo que se asociaría con agilidad mental, dejando las normas de la escritura de lado.

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El mismo enfoque plantea que la escritura irregular puede aparecer durante momentos de ansiedad, prisa, euforia o tensiones internas. Estas asociaciones no son diagnósticos, puesto que corresponden al estado de ánimo momentáneo y las circunstancias de quien escribe pueden modificar la grafía.

Del mismo modo, el experto en grafología explicó que los cambios abruptos en la escritura podrían coincidir, en algunos casos, con una identidad en desarrollo o un desequilibrio emocional temporal.

Cuándo conviene adaptar el estilo de escritura

Mezclar letras no exige corrección en los apuntes privados si el mensaje se entiende. La grafología solo consideraría el rasgo junto con otros patrones erráticos o conductas compulsivas, no como una característica negativa aislada.

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La conveniencia de adaptar el estilo surge en documentos oficiales, actas y otros ámbitos formales, donde la legibilidad y el orden facilitan la comunicación administrativa y profesional. Fuera de esos espacios, la elección puede responder a usos compartidos, tendencias en redes sociales o influencias del entorno cercano.

En los contextos laborales se aconseja mantener una escritura neutra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No tener firma también revela datos de su personalidad

Para el grafólogo Federico Carelli, una firma con nombre y apellido completos, claros y legibles puede asociarse con honestidad, transparencia y lealtad. El especialista sostiene que esa forma de escribir expresa un equilibrio entre la identidad individual y la dimensión familiar o social de quien firma.

El tamaño, el estilo y la proporción entre ambos componentes también modifican la interpretación. Cuando el nombre sobresale sobre el apellido, puede leerse como una afirmación más marcada del yo individual; si predomina el apellido, la firma puede otorgar mayor peso a la familia, la tradición o el rol social.

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Carelli explicó en un video divulgado en sus redes sociales: “Cuando una persona firma con su nombre completo, de manera legible, esto, en general, nos habla de una persona honesta, para empezar. Porque es una firma legible y, por lo tanto, es una persona transparente, franca. En general, bastante leal también”.

La escritura irregular se manifiesta en momentos de ansiedad, prisa, euforia o tensiones internas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En contraste, una firma difícil de leer o excesivamente cerrada puede sugerir reserva, necesidad de protección o desconfianza, de acuerdo con la interpretación del experto. Una rúbrica abierta y comprensible, en cambio, transmite disposición a una comunicación directa y accesible.

Cuando nombre y apellido conservan una proporción equilibrada, la grafología suele asociar esa armonía con una personalidad estable y estructurada. La forma de firmar expresa así una posición frente a la identidad, la responsabilidad y la presencia ante los demás.

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