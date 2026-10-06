Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada y Nataly Umaña terminaron su matrimonio de 12 años durante la emisión de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

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Alejandro Estrada y Nataly Umaña protagonizaron uno de los episodios más comentados de la televisión colombiana en 2024. Tras más de 12 años de relación, la unión entre los dos actores llegó a su fin de manera pública e inesperada durante la emisión de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, el formato de convivencia del Canal RCN.

El detonante fue la creciente cercanía sentimental que Umaña desarrolló dentro de la casa estudio con el cantante panameño Miguel Melfi, situación que fue seguida en tiempo real por millones de televidentes y que desató una conversación nacional que giró principalmente alrededor del comportamiento de la actriz tolimense.

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El momento de quiebre tuvo lugar durante una dinámica de “congelados”, en la que Estrada ingresó a la casa estudio de manera sorpresiva. Ante las cámaras, le devolvió a Umaña el anillo de matrimonio y dio por terminada la relación, en una escena que quedó grabada en la memoria colectiva del público colombiano.

El actor envió un mensaje directo al panameño Miguel Melfi, quien se estaba acercando a Nataly Umaña durante la competencia, y luego le dejó su anillo matrimonial en sus manos - crédito RCN/TikTok

En los días previos, el cucuteño cerró sus redes sociales ante los miles de comentarios que generaba lo que ocurría dentro del programa. El episodio no solo puso fin a su matrimonio, sino que abrió un escrutinio a nivel nacional alrededor de ambos.

Con el tiempo, los dos actores ofrecieron versiones distintas sobre lo que motivó el desenlace. Umaña, durante su reciente paso por el pódcast La Habitación Invisible, sostuvo que su comportamiento dentro del formato no fue un accidente sino una decisión consciente, impulsada por una dinámica de codependencia que, según ella, les impedía separarse fuera de las cámaras: “Si se hubiera terminado detrás de cámaras, hubiéramos regresado. Creo que se tenía que hacer así, de esa manera, porque si no nunca hubiéramos salido de esa relación”.

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Estrada, por su parte, reconoció que la relación ya atravesaba dificultades antes de que ambos se embarcaran en proyectos de telerrealidad —mientras Umaña estaba en La casa de los famosos Colombia, Estrada se sumó a MasterChef Celebrity—. A dos años de la ruptura, el propio Estrada se sumó a La casa de los famosos Colombia y terminó llevándose el premio mayor.

El actor recordado por su paso en Tu Voz Estéreo, habló de lo que rodeó su ruptura con Nataly Umaña en Se Dice De Mí de Caracol Televisión, donde repasó los episodios más determinantes de su vida.

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Allí reconoció que el matrimonio ya tenía fisuras antes de que Nataly Umaña entrara a La casa de los famosos Colombia, aunque las contextualizó como parte del desgaste natural de cualquier relación larga.

“Evidentemente estábamos en las bajas. Sí, hay sube y bajas en una relación y estábamos en las bajas, está clarísimo. Pero había habido bajas y se habían trabajado y como todo en un proyecto, yo creo más en el proyecto de vida que en el enamoramiento o en que dure toda la vida porque sí”, afirmó.

Para Estrada, lo ocurrido dentro del reality fue un accidente en medio de ese trabajo compartido: “Ocurrió un accidente en medio de ese trabajo. También parte mi vida en dos, por el escarnio público al que me debo enfrentar”.

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Pese a la separación, Estrada valoró el papel de Nataly Umaña dentro del hogar, y su rol en la crianza de su hijo Tomás - crédito cortesía Canal RCN

Más allá del dolor de la separación, Estrada describió el escrutinio colectivo como una carga adicional difícil de sobrellevar. Los comentarios en la calle, la especulación sobre sus fallas como pareja y la sensación de que cualquier persona se creía con autoridad para opinar marcaron esa etapa.

“No era agradable, por supuesto, salir a la calle y la gente tiene el atrevimiento de: ‘Usted no hacía bien esto, por eso es que se la hicieron, fue que usted no sé cuántos’. Entonces especulan y, bien, normal, se creen con la autoridad de señalar. Perfecto. Pero no es agradable”, se sinceró.

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Frente a la presión mediática, Estrada respondió negándose a hablar con ningún medio hasta tener claridad sobre su propio estado interno. “No dije nada, hasta que yo supiera realmente qué quería yo. Siempre es importante, y ahí sí lo aprendí, primero lo que yo quiera, primero mi intuición y cómo yo lo voy a manejar, porque este es mi corazón, porque esta es mi emoción, es mi cabeza, es cómo voy a salir después de esto”, remarcó. Esa pausa deliberada fue, según él, la base sobre la que construyó su recuperación.

Cuando llegó el momento de procesar lo ocurrido, Estrada eligió no alimentar el relato que otros construían sobre él.

“Yo no le di la trascendencia que le dieron otras personas. Fue lo que fue. La trascendencia se lo dieron otros. Es como cuando actúas con una emoción y las otras personas construyen tu personaje. Aquí iban construyendo el mío a su antojo. Pero le puse mucha verdad al tema y con eso logré entender el perdón con mucha facilidad y fue lo primero que hice”, indicó.

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En esa línea, Estrada afirmó que no hay rencores con Nataly Umaña.

“Hoy en día la sigo respetando, admiro todo lo que ha construido, como siempre la admiré, su talento, el ser humano que fue estando conmigo. No hay tacha”, dijo, recordando el papel que ella misma cumplió en la crianza de su hijo Tomás, fruto de una relación anterior. “Ayudó mucho cuando yo estaba con mi hijo y yo llegaba con él a la casa y era una mamá más. Es atrevido decirlo porque él tiene su madre, pero él sentía que llegaba a un hogar estable”, aseguró.

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Así ganó ‘La casa de los famosos Colombia’

Estrada se sumó a la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' y terminó ganando el premio mayor - crédito cortesía RCN

Meses después de la ruptura, y luego de un proceso de preparación espiritual de tres meses, Estrada ingresó como participante al mismo programa donde su matrimonio se derrumbó a los ojos de todo el país.

“Entiendo todo, entiendo las personalidades y adentro cuando convives con 29 personalidades, edades diferentes, empiezas a respetar lo que piensa el otro. También empiezas a respetar, a escuchar si quieres en realidad jugar, porque si tú dejas hablar al otro, el otro se está desnudando más que tú”, manifestó, describiendo su participación y victoria más como un cierre que como una revancha. “Fue mi graduación estar adentro de un reality, lo último que he hecho en el mundo del entretenimiento”, señaló.

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