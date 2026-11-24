"La silla vacía no debería ser una obligación por ley, debería ser una decisión moral y ética", destacó en el video el creador de contenido político Sebastián Olier (@Oli/IG)

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El creador de contenido político Juan Sebastián Olier sostuvo que el Pacto Histórico no debería aceptar una eventual renuncia de la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, suspendida de manera provisional por la Procuraduría General de la Nación ante las denuncias por presunta falsificación de documentos académicos y profesionales.

De acuerdo con su planteamiento (y que compartió por medio de un video desde su perfil de Instagram el domingo 22 de noviembre de 2026), una dimisión antes de una vinculación formal de la Corte Suprema de Justicia podría impedir que opere la figura de la Silla Vacía.

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El creador de contenido afirmó que el partido debería asumir las consecuencias políticas del caso y no permitir el reemplazo inmediato de la congresista en la Cámara de Representantes.

“Lo correcto es que el Pacto Histórico no le reciba la renuncia hasta que la Corte Suprema la vincule a algo”, dijo al comienzo de su análisis el comunicador.

El influencer político cuestionó la solicitud de renuncia formulada por la colectividad y por su Comisión Nacional de Ética.

A su juicio, la decisión puede estar relacionada con la posibilidad de conservar la representación política en caso de que Estrada deje el cargo antes de que se configure una causal que active la silla vacía.

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La Procuraduría suspendió a Estrada de manera provisional

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Estrada por tres meses, una medida que la aparta temporalmente de sus funciones legislativas, le impide participar en debates y votar en el Congreso. Durante ese período tampoco recibirá salario.

La investigación disciplinaria está relacionada con cuestionamientos a documentos que acreditaban a la representante como ingeniera de Minas y Metalurgia, su tarjeta profesional, certificados de experiencia laboral y su diploma de bachillerato.

La Universidad Nacional de Colombia indicó que Estrada no cursó ni obtuvo el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia en esa institución.

Sumado a todo lo anterior, también se conocieron dudas sobre otros documentos académicos que habría utilizado en su trayectoria laboral.

Olier se refirió al caso como una falla de la bancada de oposición, y destacó: “El Pacto Histórico es culpable de una cosa, y es de aceptar cualquier persona dentro de sus listas, no tener los filtros rigurosos para prevenir este tipo de problemas”.

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El analista señaló que una renuncia podría permitir el reemplazo de la curul

El eje de la intervención de Olier fue la figura constitucional conocida como silla vacía.

Esta disposición contempla que, en ciertas circunstancias y ante delitos definidos en la ley, un partido no pueda reemplazar a un congresista que pierde su investidura o deja el cargo tras una decisión judicial.

El influencer planteó que una renuncia presentada antes de una vinculación formal a un proceso penal puede permitir que la vacante sea ocupada por la siguiente persona de la lista cerrada del Pacto Histórico en Antioquia.

La aplicación de la silla vacía depende de las circunstancias jurídicas del caso y de las decisiones que adopten las autoridades.

Hasta ahora, Estrada no ha sido vinculada formalmente a un proceso penal por la Corte Suprema de Justicia, aunque existen denuncias relacionadas con la presunta presentación de documentos falsos.

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El Pacto Histórico pidió la renuncia de la congresista

El Pacto Histórico solicitó en días anteriores a Estrada que renuncie a su curul para que pueda ejercer su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades.

En su comunicado, la colectividad afirmó que mantenía el respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

La congresista no ha presentado una carta de renuncia hasta el martes 24 de noviembre. Además, su ausencia en reuniones internas del Pacto Histórico y su falta de pronunciamientos posteriores alimentaron la incertidumbre sobre su situación política.

En caso de una renuncia antes de que se configure la silla vacía, la curul podría ser ocupada por Luisa Fernanda Giraldo Villada, siguiente en la lista cerrada del Pacto Histórico por Antioquia.

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Olier propuso que Estrada mantenga la curul mientras avanzan las actuaciones judiciales, sin recibir remuneración debido a la suspensión provisional.

El creador de contenido le pidió que la colectividad exprese públicamente su disposición a asumir una eventual pérdida del escaño.

“La silla vacía no debería ser una obligación por ley, debería ser una decisión moral y ética”, concluyó el influencer.