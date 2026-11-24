Cuatro delincuentes armados asaltaron un supermercado D1 en la Variante Sur de Popayán la noche del 23 de noviembre. (crédito Tiendas D1)

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Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en la ciudad de Popayan, después de que delincuentes armados protagonizaran un asalto en un supermercado D1, que causó momentos de pánico al interior del establecimiento.

El hecho ocurrió la noche del 23 de noviembre en un establecimiento situado en la Variante Sur de la capital caucana, cuando se aproximaba el cierre de las cajas para finalizar la jornada de ventas.

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Según información de la Policía Metropolitana de Popayán, la acción delicuencial terminó poco después con la captura de uno de los presuntos responsables.

Testigos consultados por El Tiempo señalaron que cuatro hombres ingresaron al local cerca de las 8:00 p. m. y se dirigieron a una caja registradora. Allí habrían intimidado con armas de fuego a la trabajadora que atendía el punto para exigir el dinero de las ventas.

Los asaltantes intimidaron con armas de fuego a la cajera del establecimiento para sustraer el dinero de las ventas. (@nataliacamacho588 / TikTok)

En el supermercado había compradores, entre ellos personas acompañadas por menores de edad, cuando ocurrieron los hechos. Según los relatos conocidos, los asaltantes habrían extendido las amenazas a quienes estaban en el lugar para impedir cualquier reacción.

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Uno de los clientes afirmó que resguardó a su hija mientras observaba la intimidación a la cajera. “Me tocó proteger a mi hija, mientras apuntaban a la cabeza de la cajera”, relató el hombre a El Tiempo.

El testigo agregó que, tras tomar el dinero, los hombres salieron del establecimiento y se fueron en motocicletas. Otro comprador sostuvo que la irrupción fue repentina y que el temor por las armas hizo que nadie interviniera.

“Quedamos en medio de todo esto y todavía estamos asustados. Me tocó proteger a mi hija, mientras apuntaban a la cabeza de la cajera. Después de llevarse el dinero, salieron y huyeron en motocicletas”, comentó el testigo.

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Compradores acompañados por menores de edad presenciaron las amenazas de los asaltantes dentro del local comercial. (D1/Facebook)

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto dinero fue sustraído ni han informado si existen identificaciones de los otros tres hombres que habrían participado en el robo. Tras el episodio, algunos afectados se comunicaron con las autoridades para alertar sobre lo sucedido.

La Policía siguió la ruta hacia Timbío y detuvo a un sospechoso

La Policía Metropolitana de Popayán indicó que envió patrullas al sector una vez tuvo conocimiento del caso. Conforme a la información entregada por la institución, los cuatro implicados tomaron la vía que conduce a Timbío en dos motocicletas.

Durante el operativo, uniformados localizaron una de esas motos y capturaron a un hombre señalado de participar en el asalto. La Policía informó que el detenido llevaba una caja metálica que, al parecer, contenía el efectivo obtenido en el supermercado.

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Las autoridades mantienen las labores para ubicar a los otros tres presuntos implicados. Entre tanto, habitantes y comerciantes del sector han pedido reforzar los controles y la vigilancia en la Variante Sur y en otros puntos de Popayán.

Un asalto a un carro de valores derivó en una toma con rehenes en Cartagena

Delincuentes retuvieron a 30 personas en el supermercado Éxito de La Castellana en Cartagena tras fallar en el asalto a un carro de valores. (Colprensa/Captura de Video X)

Mientras las autoridades de Popayán avanzaban en la búsqueda de los tres hombres que habrían escapado tras el robo al supermercado D1, una situación distinta se registró el martes 24 de noviembre en Cartagena. Hombres armados ingresaron al supermercado Éxito de La Castellana y se refugiaron en el lugar luego de un presunto intento de asalto a un carro de valores.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afirmó durante una declaración en Villavicencio que 30 personas fueron retenidas dentro del establecimiento. El mandatario indicó que cinco de ellas, descritas como mujeres mayores, ya habían sido liberadas al momento de su intervención.

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Según explicó De la Espriella, los operadores de seguridad del centro comercial detectaron la presencia de los sospechosos y activaron los botones de pánico. La alerta permitió la llegada de la Policía, pero los presuntos asaltantes habrían entrado a uno de los locales tras verse rodeados.

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores”, sostuvo el presidente en declaraciones recogidas por el medio. Añadió que los responsables tomaron rehenes después de refugiarse en el supermercado.

Testigos señalaron que los hombres armados entraron por el acceso trasero del personal y clausuraron los portones del centro comercial. (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

Los hechos comenzaron cerca de las 8:40 a. m., cuando varias personas encapuchadas y armadas permanecían dentro del establecimiento. Una trabajadora de un comercio ubicado en el lugar dijo que los hombres habrían ingresado por una entrada trasera que suele usar el personal. De acuerdo con su versión, los portones fueron cerrados cuando el plan inicial no coincidió con la llegada del vehículo de valores.

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La Policía de Cartagena acordonó el sector y activó un Puesto de Mando Unificado con participación de la Alcaldía, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la Armada Nacional. La institución policial informó que desplegó capacidades especializadas y señaló que la protección de los retenidos constituía la prioridad de la operación.

El concejal de Cartagena Armando Córdoba informó que un grupo de personas logró salir del Éxito y pidió preservar la integridad de quienes seguían dentro. En medio de la emergencia, un uniformado evacuó en brazos a una adulta mayor que había permanecido en el establecimiento.

También circularon versiones sobre exigencias de los hombres armados. Caracol Radio informó que los responsables pedían más de $ 7.000 millones, dos vehículos blindados y que se despejara la vía hacia Barranquilla a cambio de liberar a las personas que permanecían retenidas.

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Los asaltantes dejaron en libertad a cinco mujeres mayores que formaban parte del grupo de personas retenidas. (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

La operación tuvo efectos temporales en el aeropuerto de Cartagena. La Aeronáutica Civil suspendió las aproximaciones a la pista 01 por el despliegue de seguridad en las inmediaciones, aunque mantuvo los despegues. Cerca de las 11:30 a. m., la entidad levantó la restricción e informó que las operaciones aéreas recuperaban su funcionamiento habitual.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió a la ciudadanía atender únicamente las comunicaciones de las instituciones y actuar con prudencia ante el desarrollo de la emergencia. Las autoridades continuaban en el lugar para buscar una salida que permitiera la liberación segura de las personas retenidas.