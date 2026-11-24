Colombia ingresó a la red de The Ocean Cleanup como el primer país sudamericano que implementará el sistema en sus ríos. (SIECA)

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Colombia se convirtió en el primer país de América del Sur y el número 13 del mundo en integrarse a la red operativa de The Ocean Cleanup, que inició operaciones en ciudades del Caribe para interceptar residuos plásticos en los ríos antes de que lleguen al mar. La estrategia busca frenar la contaminación que afecta ecosistemas costeros y los ingresos de comunidades vinculadas a la pesca y el turismo.

El país figura entre los 30 principales contribuyentes mundiales a la contaminación plástica de los océanos, con más de 47.000 toneladas acumuladas a lo largo de sus costas, de acuerdo con el Global Plastic Hub del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que Colombia genera cerca de 1,4 millones de toneladas de plástico por año y recicla entre el 20% y el 25%.

La mayor presión se concentra en la Costa Caribe, donde las evaluaciones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia registraron un promedio de 2.014 piezas de basura por kilómetro de costa, casi cuatro veces el promedio mundial. Los residuos dañan tortugas, aves, manglares y corales, deterioran las playas y afectan a pescadores y familias que dependen del turismo.

Tres ciudades caribeñas ante el paso de los residuos hacia el mar

El país acumula más de 47.000 toneladas de residuos plásticos a lo largo de sus costas según datos de la ONU. (Magnific)

Santa Marta, Cartagena y Barranquilla serán las primeras ciudades colombianas incluidas en el despliegue. En Santa Marta, la Alcaldía Distrital y Corpamag realizan evaluaciones técnicas para instalar soluciones Interceptor en los ríos Manzanares y Gaira, con la participación del Programa de Negocios Verdes y asociaciones locales de recicladores.

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Cartagena avanza en un diagnóstico técnico de más de 10 canales urbanos que desembocan en la cuenca de la Ciénaga de la Virgen. El trabajo se desarrolla junto con la Alcaldía Mayor y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.

En Barranquilla, los planes contemplan equipos en la cuenca baja del río Magdalena y en el arroyo León. El objetivo es proteger la Ciénaga de Mallorquín, los manglares y el ecosistema de Puerto Mocho.

Ricardo Restrepo, director regional para las Américas de The Ocean Cleanup, afirmó que Colombia estará entre los primeros países con ciudades en una etapa avanzada de aplicación del programa. La organización prevé articular sus equipos con autoridades, comunidades, científicos y organizaciones locales.

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Los equipos Interceptor utilizan barreras flotantes con energía solar y sensores remotos para extraer los residuos plásticos. (Josue Decavele/Reuters)

“cada ciudad y río del mundo tiene particularidades, y cada nuevo proyecto viene con nuevos retos. Nos apoyamos también en las alianzas y la experiencia de organizaciones, comunidades y personas locales, que siempre son fundamentales”, señaló Restrepo.

La iniciativa forma parte del 30 Cities Program, que opera en 30 ciudades prioritarias de Asia y las Américas. Su meta es capturar hasta un tercio de las emisiones mundiales de plástico que pasan desde las cuencas hídricas hacia los océanos antes de que termine la década.

Barreras flotantes y recolección en tierra

Los Interceptors son barreras flotantes y embarcaciones adaptadas a cada ubicación. Aprovechan las corrientes naturales para conducir los residuos hacia una cinta transportadora alimentada con energía solar, mientras sensores en tiempo real indican cuándo los contenedores deben ser vaciados y trasladados a las redes de reciclaje.

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El sistema busca actuar antes de que el plástico alcance el océano, pero su funcionamiento depende también de la recolección terrestre, el fortalecimiento de las asociaciones de recicladores y prácticas de economía circular. Cuando falla la separación de residuos en origen y los canales se usan como vertederos informales, las lluvias llevan el plástico desde las áreas urbanas y rurales hacia el Caribe y el Pacífico.

El programa global prevé capturar hasta un tercio de las emisiones fluviales de plástico hacia los océanos antes de 2030. (Josue Decavele/Reuters)

Boyan Slat, fundador y director ejecutivo de la organización fundada en 2013 en los Países Bajos, definió al país como un punto de atención para su misión.

“Colombia es un punto focal en nuestra misión de librar a los océanos del mundo del plástico. Al trabajar en estrecha colaboración con socios y comunidades locales, nuestro objetivo es desplegar soluciones que intercepten los residuos plásticos en los ríos antes de que lleguen al océano”, señaló el directivo.

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The Ocean Cleanup trabaja en dos frentes: retira plástico ya acumulado en el mar e intercepta los desechos en ríos y canales. La entidad informó que ha retirado más de 64 millones de kilogramos de residuos en todo el mundo y mantiene el objetivo de reducir en un 90% el plástico flotante para 2040.