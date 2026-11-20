Siete departamentos concentran el 98% de los hogares damnificados por el terremoto que recibirán asistencia habitacional (Planeación de Caldas)

Guardar

Las familias registradas como afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 podrán acceder a subsidios temporales de arriendo, vivienda nueva y mejoramiento de viviendas dañadas, mediante una medida adoptada por el Gobierno nacional.

La atención se concentrará en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia, departamentos que reúnen el 98% de los hogares damnificados registrados.

PUBLICIDAD

La medida fue establecida en la Resolución 869 de 2026, expedida en forma conjunta por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar. La norma busca facilitar la atención de los hogares afectados a través de las cajas de compensación familiar y con apoyo de Fonvivienda para las personas que no estén afiliadas.

Por ahora, el anuncio oficial no informó una fecha de apertura de inscripciones ni un enlace de registro. La asignación y los mecanismos de atención estarán a cargo de las cajas de compensación familiar, bajo la coordinación de las entidades que participan en la medida.

PUBLICIDAD

El subsidio de arriendo temporal para las familias damnificadas cubrirá hasta medio salario mínimo mensual (Prensa Gobierno Nacional)

El arriendo temporal podrá cubrir hasta medio salario mínimo mensual

Uno de los apoyos anunciados es un subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual. Este beneficio está dirigido a familias que requieren una solución habitacional mientras enfrentan las consecuencias de la emergencia y recuperan condiciones de vivienda seguras.

El subsidio no reemplaza las otras alternativas previstas en la resolución. Según la información divulgada por el Gobierno, los hogares damnificados podrán ser atendidos con diferentes modalidades, de acuerdo con su situación habitacional y los daños que dejó el terremoto.

Las ayudas incluyen el acceso a vivienda nueva y recursos para mejorar inmuebles afectados. Estas opciones estarán disponibles para hogares de áreas urbanas y rurales, por lo que la atención no se limitará a las capitales o municipios con mayor población.

PUBLICIDAD

La Resolución 869 de 2026 estableció el marco normativo para la asignación coordinada de los subsidios del Gobierno nacional. (Prensa Gobierno Nacional)

Las cajas de compensación usarán recursos del Fovis

La financiación de los programas provendrá, en parte, de recursos del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (Fovis). Las cajas de compensación familiar serán las encargadas de destinar estos fondos y participar en la asignación de los subsidios.

Para 2026, el Fovis contó con $ 1,66 billones. El Gobierno señaló que una parte de esos recursos se orientará a la atención de los hogares afectados por el terremoto, dentro de los mecanismos definidos por la Resolución 869.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que la medida responde a la necesidad de que las familias puedan avanzar en su recuperación. “Desde el primer momento de la tragedia estamos trabajando sin descanso para que las familias afectadas puedan reponerse de este difícil momento”, señaló.

PUBLICIDAD

Beltrán añadió que los recursos representan un esfuerzo del Gobierno nacional para atender a los damnificados. La iniciativa prevé intervenciones que van desde el respaldo al pago de un alquiler hasta la adquisición o reparación de una vivienda.

El subsidio de arriendo temporal para las familias damnificadas cubrirá hasta medio salario mínimo mensual. (Ernesto Guzmán/EFE)

Quiénes participan en la entrega de las ayudas

El proceso tendrá responsabilidades distribuidas entre varias entidades. El Ministerio de Vivienda coordinará la implementación de la estrategia, mientras que el Ministerio del Trabajo articulará las acciones relacionadas con el sector de las cajas de compensación.

La Superintendencia del Subsidio Familiar deberá vigilar el uso de los recursos, con el fin de verificar que se destinen a los hogares que cumplan las condiciones de atención. Las cajas de compensación intervendrán en la asignación de los apoyos y Fonvivienda respaldará la atención de las familias no afiliadas.

PUBLICIDAD

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó que la supervisión será parte de la ejecución de la medida. “Detrás de cada vivienda afectada hay una familia que necesita recuperar su tranquilidad”, afirmó la funcionaria al referirse a la destinación de los subsidios.

Fonvivienda respaldará la asignación de apoyos habitacionales a los hogares afectados que no cuentan con caja de compensación (Foto Santiago Saldarriaga/AP)

ABC de los subsidios para hogares afectados por el terremoto

A. A quiénes están dirigidos. Los subsidios están previstos para los hogares registrados como damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La atención se enfoca principalmente en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia.

B. Qué apoyos contempla. Las familias podrán acceder, según su necesidad, a subsidio temporal de arriendo de hasta medio salario mínimo mensual, vivienda nueva o mejoramiento de la vivienda afectada. Las alternativas cubren sectores urbanos y rurales.

PUBLICIDAD

C. Cómo se gestionarán. Las cajas de compensación familiar participarán en la asignación de los recursos financiados con el Focis. Fonvivienda apoyará la atención de hogares no afiliados, mientras las entidades nacionales coordinan y vigilan la ejecución.

La Resolución 869 de 2026 establece el marco para que las entidades inicien la atención de los hogares afectados. El Gobierno deberá precisar los canales, plazos y requisitos operativos para que las familias puedan solicitar los beneficios.