Los 36 clubes de la Dimayor deciden la adjudicación de los derechos de transmisión de las competiciones del fútbol profesional colombiano a partir de 2027. Win Sports habría enviado su contraoferta 24 horas antes del plazo definitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las decisiones trascendentales de cara al futuro del fútbol profesional colombiano pasa por una decisión que los 36 clubes de la División Mayor del Fútbol Colombiano deben tomar: la de elegir quién tendrá los derechos de transmisión de sus competiciones (Liga, Copa BetPlay en masculino y femenino, y Torneo BetPlay, correspondiente al ascenso).

La puja está entre dos oferentes: Win Sports, el canal oficial de las competiciones mencionadas hasta el 31 de diciembre del presente año, y una propuesta del consorcio Go Sports Media liderado por Mauricio Correa, exdirectivo del citado canal, bajo un modelo joint venture.

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Inicialmente se apuntó que la oferta de Go Sports llegaba a la cifra de 90 millones de dólares sin que hubiese indicios de que la cadena —con participación de la productora argentina Torneos, responsable de DirecTV, y el Canal RCN— fuese a responder a dicha oferta.

En la noche del jueves 19 de noviembre los periodistas Alejandro Pino Calad y Germán Arango señalaron en La Titular que Win Sports no solo superaría la oferta, sino que lo haría en una alianza con Caracol Televisión que todavía estaba en negociaciones.

Caracol Televisión desmintió los reportes sobre una alianza con Win Sports para adquirir los derechos de transmisión del fútbol colombiano (@CaracolTV-X)

La posibilidad de una alianza fue desmentida primero por Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores, y luego por Caracol Televisión en un comunicado emitido a través de sus canales oficiales. Lo que sí sería un hecho es que la contraoferta de Win Sports ya está en los despachos de la Dimayor.

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Así lo dio a conocer el periodista Ricardo Ospina en Mañanas Blu de Blu Radio, este viernes 20 de noviembre. “Llegó la contrapropuesta de Win Sports, ligeramente superior a la del consorcio de Mauricio Correa, que se llama Go Sports Media”, precisó Ospina durante el programa. El periodista subrayó que “sería inminente que Win Sports continuaría con los derechos de transmisión del fútbol colombiano”, a la espera de las decisiones oficiales del organismo.

La clave detrás del movimiento de Win Sports radica en una cláusula contractual que le permite al canal igualar o superar cualquier oferta que se presente para asegurarse el contrato, avalado por la antigüedad y la trayectoria del actual operador, sin necesidad de una nueva ronda de pujas, debido a que dicha propuesta se presenta a un día del vencimiento del plazo fijado.

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Una cláusula contractual permite a Win Sports igualar o superar cualquier propuesta externa sin una nueva subasta (Colprensa)

“Ya no hay posibilidad de que sea como una subasta, una puja, que haya la posibilidad de otra contrapropuesta”, afirmó Ospina.

Cabe recordar que en los meses anteriores se venía informando que la oferta inicial de Win Sports oscilaba entre los 50 y 60 millones de dólares contra la oferta de 90 millones de Go Sports.

Tras desmentirse la participación de Caracol en la nueva oferta del canal deportivo para asegurar los derechos de transmisión, quedan por conocerse los detalles de la oferta, si cubrirán todos los torneos de Dimayor, y si incluye la transmisión tanto nacional como internacional de los encuentros.

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Lo que sigue ahora

La asamblea de la Dimayor votará entre las dos alternativas el miércoles 25 de noviembre (Colprensa)

Con las dos propuestas sobre la mesa, el siguiente paso se tomará en la asamblea de Dimayor programada para el miércoles 25 de noviembre. En ella los 36 clubes tendrán que someter a votación las dos ofertas y elegir la que consideren más pertinente para asegurar los ingresos correspondientes a la transmisión de los partidos del fútbol profesional colombiano.

A esto también se le debe sumar el conflicto que mantienen varios de los clubes, debido a los desacuerdos con el modelo actual de repartición de los ingresos. Mientras los “ocho grandes” (Nacional, América, Millonarios, Cali, Junior, Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas) buscarían premiar el rendimiento deportivo como se hace en la Premier League, un bloque de clubes de primera y segunda división sería contrario a dicha propuesta, buscando que se mantenga el esquema de categoría A y B que se viene implementando durante los últimos años.

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