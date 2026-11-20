Darlyn Giraldo confirmó su embarazo con un video junto a su pareja (@darlyngiraldo16/ Instagram)

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Darlyn Giraldo confirmó que espera a su primer hijo, una noticia que compartió en redes sociales mediante un video con ecografías, imágenes de su embarazo y un mensaje dirigido al bebé. La finalista de Desafío XX hizo público el anuncio el 19 de noviembre, después de varias semanas de comentarios de sus seguidores sobre un posible embarazo.

La deportista antioqueña publicó una secuencia audiovisual que muestra distintos momentos de esta etapa junto a su pareja. En el mensaje, expresó la expectativa que genera la llegada del nuevo integrante de la familia y aseguró que el bebé le dio “un nuevo significado” a sus vidas.

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La publicación recibió mensajes de felicitaciones de usuarios que siguieron su paso por el programa de competencia. El video también volvió a poner el foco sobre su vida sentimental, aunque hasta el momento Darlyn no reveló públicamente la identidad del padre de su hijo.

Darlyn Giraldo mostró ecografías y avances de su embarazo

En las imágenes difundidas desde su cuenta de Instagram aparecen ecografías, fotografías en las que se observa su embarazo y escenas junto al hombre que la acompaña durante este proceso. La exparticipante del reality eligió un tono íntimo para comunicar una noticia sobre la que ya circulaban versiones entre sus seguidores.

“Desde que llegaste a nuestras vidas todo comenzó a tener un nuevo significado”, escribió la deportista en parte del mensaje que acompañó la publicación. También manifestó que ella y su pareja imaginan el momento en que puedan conocer al bebé y tenerlo en brazos.

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La confirmación llegó luego de que varios usuarios dejaran comentarios en sus publicaciones recientes, donde planteaban la posibilidad de que estuviera embarazada. Darlyn no había hecho referencias públicas directas a esos rumores hasta la difusión del video.

La identidad del padre no fue revelada en la publicación

Aunque el video de Darlyn Giraldo incluye la presencia de su pareja, la deportista no mencionó su nombre ni ofreció detalles sobre su identidad. Por ese motivo, no hay información pública confirmada que permita establecer quién es el padre del bebé.

La vida sentimental de Darlyn ya había despertado interés durante su paso por el reality en 2024. En esa temporada, la joven habló de una relación anterior que decidió terminar y, más tarde, confirmó un vínculo con Bryant Enrique Guzmán Daza, conocido dentro del programa como Kratos.

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Sin embargo, el anuncio de embarazo no identifica a Kratos como el padre de su hijo ni aporta elementos para vincularlo con la actual pareja de la deportista. Cualquier versión en ese sentido no cuenta, por ahora, con una confirmación de la futura madre.

La exparticipante tampoco informó la fecha prevista para el nacimiento, el sexo del bebé ni otros datos sobre el proceso de gestación. Su mensaje se concentró en la expectativa familiar ante la llegada de su primer hijo.

Darlyn, conocida por sus allegados como Nana, nació en Marinilla, Antioquia. Durante su participación en el ciclo 2024 de Desafío XX, se presentó como estudiante de Nutrición y Dietética y relató que el deporte tuvo un lugar central en su transformación personal.

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Giraldo enfrentó problemas de obesidad durante su infancia y encontró en la actividad física una disciplina que modificó su rutina y sus objetivos. Su experiencia en el programa también estuvo atravesada por el propósito de terminar sus estudios y desarrollar un proyecto profesional vinculado al cuidado de la salud.

La antioqueña avanzó hasta la instancia decisiva de aquella edición, donde compartió la final con Kevyn Rúa. El programa puso a prueba a los participantes durante más de cinco meses, con desafíos físicos, convivencia y pruebas de resistencia.

Tras el cierre de esa temporada, Darlyn mantuvo su actividad en redes sociales y continuó en contacto con el público que la siguió durante la competencia. Ahora, su anuncio abre una nueva etapa personal, que decidió comunicar mediante un registro audiovisual sin precisar mayores datos sobre su pareja o el nacimiento del bebé.

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