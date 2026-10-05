Colombia

La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió 23.105 vacantes laborales en Colombia y en el exterior en octubre: cómo postularse

Los aspirantes deben crear una cuenta, actualizar sus datos y adjuntar certificados PDF en la plataforma, donde podrán filtrar empleos por área, ciudad o modalidad y enviar su postulación electrónica

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
La Agencia Pública de Empleo del Sena ofertó más de 23.000 vacantes laborales en Colombia durante octubre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Agencia Pública de Empleo (APE) del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió en octubre 23.105 vacantes laborales en Colombia, con opciones que van desde cargos sin experiencia hasta puestos especializados con salarios de hasta $ 8.000.000.

Además, la entidad dispone de dos ofertas para docentes de primera infancia en Alemania. Las postulaciones son virtuales, gratuitas y sin intermediarios a través de ape.sena.edu.co.

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Las personas interesadas deben crear una cuenta con su documento de identidad y correo electrónico, registrar su hoja de vida y validarla para poder postularse. El portal permite buscar plazas por área laboral, ubicación y modalidad. La selección final corresponde a las empresas que publican cada oferta.

Bogotá reúne 8.537 oportunidades laborales

La capital colombiana concentra 8.537 vacantes, la mayor cifra entre los departamentos y territorios incluidos en la convocatoria. En Bogotá, el área de ventas y servicios suma 3.893 puestos, seguida por finanzas y administración, con 1.722, y operación de equipos, transporte y oficios, con 1.153.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
Bogotá concentra la mayor cantidad de plazas disponibles con un total de 8.537 puestos de trabajo - crédito Sena

También hay 631 opciones en procesamiento, fabricación y ensamble; 483 en ciencias naturales, aplicadas y relacionadas; 379 en salud; 171 en arte, cultura, esparcimiento y deportes; 93 en actividades de explotación primaria y extractiva, y seis en ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión.

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Después de Bogotá, los territorios con más vacantes son Antioquia, con 2.549; Valle del Cauca, con 2.416; Cundinamarca, con 2.240, y Santander, con 969. Meta cuenta con 755 puestos; Risaralda, 694; Tolima, 663; Norte de Santander, 559; Caldas, 494, y Huila, 491.

La oferta también incluye 483 empleos en Atlántico, 352 en Boyacá, 346 en Magdalena, 265 en Nariño, 252 en Quindío, 219 en Casanare y 146 en Bolívar. En otros departamentos la cifra es menor, como Sucre, con tres oportunidades; Guaviare, con dos, y Vaupés, con una.

Alemania busca docentes de primera infancia

La convocatoria internacional contempla dos vacantes en Baden-Württemberg, Alemania, para trabajar como profesores escolares en Stuttgart. Está dirigida a profesionales con títulos en licenciatura en educación infantil, preescolar, pedagogía infantil o educación para la primera infancia.

Los interesados deben registrar su hoja de vida en el sitio web de la Agencia Pública de Empleo Sena - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Canva
La convocatoria internacional busca docentes de primera infancia para desempeñarse en Stuttgart, Alemania - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Canva

La APE señala que no es obligatorio tener experiencia laboral previa, aunque se valora el trabajo pedagógico con niños en guarderías. Tampoco se exige conocimiento de alemán al momento de postularse, ya que el curso del idioma hace parte del proceso de reclutamiento.

El empleo contempla una jornada de 39 horas semanales. Durante la homologación del título profesional, el contrato será a término definido. Tras completar ese trámite, la vinculación pasará a ser a término indefinido.

La remuneración durante la homologación es de 3.292 euros brutos mensuales, equivalentes de forma aproximada a $12.311.750 colombianos. Después de obtener la homologación, el salario ascenderá a 3.783 euros brutos al mes, cerca de $14.148.041 colombianos.

Entre las condiciones informadas figuran los aportes al sistema alemán de pensiones, salud, desempleo, dependencia y accidentes laborales. La oferta añade un plan de jubilación empresarial, subsidio de transporte, programas de promoción de la salud y capacitación profesional.

La Ley 2466 de 2025 redefine la remuneración de los aprendices del SENA y fortalece su protección social - crédito Johan Largo/Infobae
El salario bruto mensual para los profesionales en Alemania aumentará a 3.783 euros tras la homologación del título - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El registro exige crear, actualizar y validar el perfil

Para acceder a las ofertas, los aspirantes deben cumplir tres pasos en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo:

  • Crear una cuenta: ingresar a la página web de la APE y registrarse con número de documento y correo electrónico.
  • Completar la hoja de vida: actualizar la información personal, académica y laboral, además de adjuntar certificados en formato PDF.
  • Validar el perfil: solicitar la revisión de los documentos de forma virtual o en una oficina física del Sena.

La validación es un requisito para que la hoja de vida pueda ser revisada y aprobada dentro del sistema. Una vez completado ese proceso, el usuario podrá filtrar las vacantes por área, ciudad o modalidad y enviar su postulación electrónica.

El Sena indicó que el formato físico de hoja de vida solo se recibe en ferias de empleo y otros eventos presenciales organizados por la institución. Para la mayoría de las oportunidades, pueden inscribirse mayores de edad y varias plazas no exigen experiencia previa.

La entidad cuenta con la Agencia Pública de Empleo con un importante número de vacantes - crédito Infobae
Los aspirantes deben registrar y validar su hoja de vida en la plataforma virtual para aplicar a las ofertas - crédito Infobae

La entidad advirtió que las postulaciones no se realizan por medio de terceros ni mediante correos electrónicos ajenos a sus canales institucionales. Los usuarios pueden consultar el estado de sus aplicaciones y recibir orientación por el chat, el correo electrónico o las líneas oficiales de la institución.

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