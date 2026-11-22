William Alexander Arias Agredo fue localizado en Machala y entregado a las autoridades colombianas en Rumichaca tras una operación binacional (Dijin)

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William Alexander Arias Agredo, conocido como alias Alex, fue deportado desde Ecuador y entregado a las autoridades colombianas, luego de ser ubicado en Machala durante una operación conjunta entre organismos de ambos países.

El hombre es investigado por su presunta participación en el asesinato de la patinadora Natalia Velásquez Trujillo, ocurrido en Cali en septiembre de 2025, y por su supuesto rol como coordinador de la estructura delincuencial Los Agredo.

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Alias Alex era buscado mediante una notificación azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), una alerta que busca ubicar a una persona y obtener información sobre ella dentro de una investigación judicial. Tras su captura en territorio ecuatoriano, las autoridades de ese país autorizaron la deportación.

La entrega se realizó en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Posteriormente, funcionarios del Servicio de Investigación Criminal iniciaron los procedimientos para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial que deberá definir su situación jurídica.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), afirmó que la ubicación de Arias Agredo fue posible por el intercambio de información entre las autoridades colombianas y ecuatorianas, además de las labores de investigación desarrolladas en ambos territorios.

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Alias Alex fue entregado a Colombia tras ser ubicado en Ecuador por crimen de patinadora en Cali (@DIJINPolicia / X - tomada de redes sociales)

Alias Alex es señalado de coordinar a Los Agredo

De acuerdo con las autoridades, Los Agredo es una estructura de delincuencia común organizada a la que se le atribuyen robos de motocicletas mediante el uso de armas de fuego en Cali. Varios de esos hechos tendrían relación con homicidios registrados en la capital del Valle del Cauca.

La Policía señaló que alias Alex sería uno de los coordinadores de esa organización. Las investigaciones lo vinculan con actividades relacionadas con hurto calificado y agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Según la información oficial, la estructura utilizaba armas de fuego para cometer hurtos de motocicletas. Las autoridades analizan si los integrantes del grupo estarían relacionados con otros casos violentos ocurridos en la ciudad.

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Las autoridades señalan a alias Alex como presunto coordinador de la estructura delincuencial Los Agredo (Dijin)

El traslado de Arias Agredo a Colombia permitirá que avance el proceso por los delitos por los que es requerido y que los investigadores amplíen las indagaciones sobre la presunta operación de Los Agredo.

El caso de Natalia Velásquez Trujillo ocurrió en septiembre de 2025

Alias Alex es señalado de participar en el homicidio de Natalia Velásquez Trujillo, una patinadora de 23 años que fue asesinada durante un hurto de motocicleta en Cali.

El crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en el barrio Salomia, en el norte de la ciudad. Según los reportes conocidos sobre el caso, la joven se movilizaba en motocicleta junto con una familiar cuando fueron interceptadas por hombres armados que pretendían apoderarse del vehículo.

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En medio del asalto, Natalia habría intentado resistirse al robo. Uno de los atacantes le disparó y la joven fue trasladada a un centro asistencial, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

La muerte de la deportista generó reacciones en Cali, donde era reconocida por su disciplina en el patinaje. A partir de las primeras diligencias, las autoridades identificaron a alias Alex como uno de los presuntos implicados en el ataque.

Natalia Velásquez Trujillo fue atacada durante el robo de una motocicleta en el barrio Salomia, en Cali (tomada de redes sociales)

La investigación busca determinar quiénes participaron directamente en el homicidio, qué funciones habrían cumplido los integrantes de la estructura y si existen otros responsables que aún no han sido ubicados.

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Fue detenido en Machala y trasladado por Rumichaca

La captura se produjo en Machala, Ecuador, mediante un operativo coordinado entre la Dijin, la inteligencia militar ecuatoriana y la Policía Nacional de ese país. Tras concretarse el procedimiento, las autoridades iniciaron el proceso administrativo para deportarlo a Colombia.

El traslado se efectuó por Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países. Allí se formalizó la entrega de Arias Agredo a las autoridades colombianas, que lo condujeron para adelantar los actos urgentes de judicialización.

Con la llegada de alias Alex a territorio colombiano, la Fiscalía y los organismos de investigación podrán continuar las actuaciones relacionadas con el asesinato de Natalia Velásquez Trujillo y con los demás delitos que se le atribuyen.

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