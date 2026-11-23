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Durante una intervención en el Concejo de Medellín, el concejal Andrés Tobón alertó denuncias de extorsión en la capital de Antioquia y afirmó que se trata de “un fenómeno que se dispara de manera sangrienta, de manera exasperante, justo en la llegada de diciembre”.

Los cobros regulares bajo la llamada “cuota de seguridad” afectan a cerca de 150.000 hogares y establecimientos de la ciudad, dijo el cabildante. Las exigencias comenzarían en 2.000 pesos semanales para viviendas y pueden llegar a 50.000 pesos diarios en locales comerciales.

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“Vengo recibiendo en las últimas semanas mucha información sobre lo que sigue pasando siempre por estas épocas decembrinas con el abuso permanente de las estructuras criminales en contra de la ciudadanía”, dijo el cabildante del partido Creemos en sesión del Concejo de Medellín.

El concejal Andrés Tobón, del partido Creemos, denunció el cobro de "aguinaldo navideño" de grupos delincuenciales a ciudadanos en Medellín (@Andrestobonvillada/Facebook)

En el sector El Límite, entre las comunas 12 y 13, Tobón atribuyó los nuevos cobros a la estructura criminal La Agonía. Según expuso, el grupo exige a cada comercio un “aguinaldo navideño” de 2,5 millones de pesos con el argumento de financiar actividades para la comunidad.

El concejal Tobón pidió acciones concretas en Medellín frente a esta modalidad, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas del Gaula para recibir denuncias de residentes y comerciantes afectados: “El fenómeno extorsivo se dispara de manera sangrienta, de manera exasperante, justo en la llegada de diciembre”.

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Capturado por millonaria extorsión en Medellín

Un hombre fue capturado en flagrancia cuando pretendía recibir 70 millones de pesos producto de una extorsión, durante una entrega controlada del GAULA de la Policía Metropolitana cerca de un centro comercial del centro de Medellín, en la comuna 10 de La Candelaria. La víctima había denunciado amenazas contra su vida y la de sus familiares si no entregaba el dinero.

La víctima acudió al GAULA el 4 de noviembre para denunciar que integrantes de la delincuencia común le exigían inicialmente 130 millones de pesos. Tras la intervención de los investigadores, el monto bajó a 70 millones y se coordinó la entrega que permitió detener al señalado cuando llegó a recoger el dinero.

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Un hombre fue capturado en Medellín cuando iba a cobrar una extorsión por cerca de 70 millones de pesos (Alcaldía de Medellín)

Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular y el capturado quedó vinculado a la investigación por extorsión. El secretario (e) de Seguridad y Convivencia de Medellín, Sebastián Acosta, afirmó: “En Medellín no hay espacio para quienes pretenden intimidar a las familias y convertir las amenazas en una fuente de dinero. La articulación con la Policía permite actuar frente a estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia”.

Según la Administración Distrital, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 123 personas por extorsión en Medellín. El resultado hace parte de las estrategias de investigación y control desplegadas por las autoridades.

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Cayó “El Gordo” en Segovia

De otro lado, el Ejército Nacional capturó a alias El Gordo, señalado como presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo, durante un allanamiento en un inmueble de Segovia, Antioquia. El operativo buscaba detener a un integrante de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, a la que las autoridades atribuyen posibles actividades criminales en ese municipio y Remedios.

Según las Fuerzas Militares, el detenido llevaría aproximadamente seis años vinculado a la organización armada ilegal y tendría injerencia en ambos municipios del Nordeste antioqueño. Los informes de inteligencia lo relacionan presuntamente con extorsiones, tráfico de estupefacientes, amenazas y homicidios selectivos.

Alias El Gordo, de una subestructura urbana del Clan del Golfo, fue capturado por el Ejército por delitos de extorsiones, tráfico de estupefacientes, amenazas y homicidios selectivos (Ejército Nacional)

La diligencia fue ejecutada por tropas del Gaula Militar del Bajo Cauca, con apoyo de la Policía Nacional y participación de la Fuerza Aérea. En el inmueble también fue incautado un revólver con municiones calibre 38; el capturado y los elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para su respectivo proceso judicial.

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