Miller Soto, vocero del Gobierno De la Espriella, anunció la revisión de miles de contratos del sector salud y advirtió sobre posibles inconsistencias que serán trasladadas a los organismos de control (Captura pantalla/@infopresidencia/X | Ovidio González/Presidencia)

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La revisión de los contratos celebrados por entidades del sector salud durante el gobierno de Gustavo Petro puso bajo análisis miles de acuerdos financiados con recursos públicos. El Gobierno nacional anunció que examinará las condiciones en las que fueron suscritos, la necesidad de los servicios contratados y el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

El anuncio fue realizado este domingo 22 de noviembre por el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, que informó que el Ministerio de Salud adelanta una evaluación de la contratación directa. El ejercicio está encabezado por la ministra Ana María Vesga y busca establecer si el dinero destinado al sistema fue utilizado de manera justificada.

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El Ministerio de Salud, bajo la dirección de Ana María Vesga, adelanta una revisión de los contratos celebrados por nueve entidades del sector (Presidencia - REUTERS)

Las primeras cifras entregadas por el funcionario muestran la dimensión de los acuerdos que están siendo examinados. Nueve entidades públicas del sector suscribieron más de 20.600 contratos directos, cuyo valor se aproxima a los 8,47 billones de pesos.

Los contratos y las alertas que encontró el Ministerio

Soto aclaró que el volumen de la contratación no representa por sí mismo una prueba de irregularidades. Sin embargo, consideró necesario revisar con detalle las condiciones de cada acuerdo y determinar si las entidades tenían razones suficientes para acudir a esa modalidad de contratación.

“En ese periodo nueve entidades del sector firmaron más de 20.600 contratos directos por cerca de 8,47 billones de pesos. La cifra por sí sola no escandaliza, pero sí nos obliga a mirar con lupa”, señaló Soto.

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La evaluación contempla varios aspectos. Entre ellos están la justificación de los contratos, la prestación efectiva de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las entidades y sus contratistas.

Para el vocero, uno de los riesgos de contratar servicios que no responden a necesidades reales es que los recursos terminen comprometidos en actividades que no representan una prioridad para el sistema. Esa situación podría reducir el dinero disponible para atender otros requerimientos de la población.

Entre las alertas identificadas figuran 143 personas con contratos simultáneos en diferentes entidades públicas y 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes a seguridad social (Colprensa)

En ese sentido, Soto mencionó tres frentes que requieren recursos: la adquisición de medicamentos, el funcionamiento de los hospitales y la prestación de servicios médicos en las regiones. Según explicó, el propósito de la revisión es establecer si los dineros públicos se están destinando a atender esas necesidades.

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A las preguntas sobre la pertinencia de los contratos se sumaron dos situaciones que llamaron la atención de los responsables del análisis. El Ministerio identificó 143 personas que tenían contratos simultáneos con diferentes entidades públicas y 176 contratistas cuyos aportes a la seguridad social presentan posibles inconsistencias.

Estas cifras fueron presentadas como alertas que necesitan comprobación. Hasta el momento, la información divulgada no identifica cuáles son las entidades involucradas ni permite concluir que los casos correspondan a faltas comprobadas.

Resultados serán entregados a las autoridades competentes

El Gobierno anunció que la documentación y los hallazgos obtenidos durante el proceso serán puestos a disposición de los organismos correspondientes. La intención es que esas instancias evalúen la información y determinen si existen motivos para iniciar investigaciones.

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Soto sostuvo que la responsabilidad de la administración consiste en revisar los soportes de los acuerdos y entregar los documentos sin omitir información relevante. Con ese argumento, defendió el ejercicio de control que adelanta la cartera de Salud.

“Al gobierno le corresponde abrir los cajones, ordenar los papeles y entregarlos completos. Esta revisión es el tipo de ejercicio que distingue una administración que se toma en serio los recursos públicos”, afirmó el vocero.

El Gobierno anunció que entregará los resultados de la revisión a los organismos competentes para que determinen si corresponde adelantar investigaciones (Colprensa/El Colombiano)

El funcionario insistió en que el análisis debe tener en cuenta las consecuencias que puede generar una contratación inadecuada sobre la atención de los pacientes y la capacidad de respuesta de las instituciones sanitarias. “La plata de la salud es la de las citas, la de los medicamentos que hacen falta y la de los hospitales que esperan su arreglo”, expresó.

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El pronunciamiento oficial concluyó con un llamado a garantizar que los recursos públicos destinados al sector se administren bajo criterios de transparencia y responsabilidad. El Gobierno reiteró que el dinero de la salud tiene como destinatarios a los ciudadanos y debe responder a las necesidades de hospitales, pacientes y servicios médicos.

“Con esta actuación responsable, el Gobierno de Colombia reafirma que los recursos de la salud pertenecen a los ciudadanos, a los medicamentos y a los hospitales, y que cada peso público debe administrarse con rigor, transparencia y respeto por el patrimonio de todos”, señala el mensaje.