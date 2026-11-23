Gustavo Petro sigue en el ojo público luego de que varias mujeres lo denunciaran por darles contratos a cambio de favores sexuales, testimonios que él desestima (Andrea Puentes/Presidencia)

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La revista Cambio reveló el 22 de noviembre de 2026 los nombres de Valentina Mejía Gualteros y Jessica Tatiana González González como dos de las mujeres que estarían incluidas en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Dicha acción judicial investiga la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios y nombramientos en entidades públicas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la cual fue realizada por Carlos Andrés Ríos ante las autoridades, lo que detonó en el llamado caso de ‘sexocontratos’.

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De acuerdo con la publicación periodística, ambas funcionarias fueron vinculadas a cargos administrativos en el Dapre el mismo día, el 30 de enero de 2026, exactamente tres días después de que Nhora Mondragón asumiera como directora de esa dependencia en el tramo final de la anterior administración.

La investigación también incluye conversaciones atribuidas a Nhora Mondragón, cuando fungía como directora del Dapre (@nhoramondragon/Instagram)

Según los registros consultados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y citados por el medio en mención, Valentina Mejía acredita formación técnica como auxiliar de sistemas y experiencia laboral en empresas del sector privado.

Por su parte, Jessica Tatiana González reporta estudios en gestión administrativa y cinco contratos estatales celebrados a lo largo del cuatrienio en el que Gustavo Petro ocupó la jefatura de Estado.

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El reportaje indica, además, que González habría realizado desplazamientos internacionales a Emiratos Árabes Unidos y a París en las mismas fechas en las que el entonces mandatario efectuó visitas oficiales a esos destinos, aunque la revista precisó que no fue posible confirmar si coincidieron en dichos viajes.

Además, el 20 de noviembre de 2026, Jessica González denunció públicamente haber sido sometida a una requisa en un baño del Palacio de Nariño luego de ser interrogada sobre su relación laboral con el expresidente, señalamiento que recibió respaldo por parte de Petro en sus redes sociales.

Gustavo Petro rechazó las denuncias que se hacen desde el Dapre en su contra al usar a mujeres en su contra, supuestamente (@petrogustavo/X)

Este es el escándalo que rodea al expresidente Petro una red de más de 40 mujeres

La inclusión de estos dos nombres en el expediente judicial se produce tras la ampliación de denuncia radicada el 18 de noviembre ante la Fiscalía por el actual director del Dapre, que entregó material probatorio adicional y solicitó indagar contrataciones en otras entidades del Estado.

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El origen de esta controversia se remonta al 21 de octubre, fecha en la que Ríos afirmó durante una sesión en la Comisión Segunda del Senado que en la administración anterior el mandatario “tenía 48 mujeres que instrumentalizaba a punta de OPS”, anunciando la remisión del caso ante los organismos de control.

Cuatro días después, el 25 de octubre, la revista Semana divulgó una entrevista realizada por Vicky Dávila a Deicy Jiménez, que aseguró haber conocido a Petro en 2019 y haber recibido contratos estatales durante cinco años a cambio de relaciones sexuales.

Gustavo Petro habría tenido una relación sexual con Deicy Jiménez a cambio de darle contratos estatales (@deicyjimenez_/Instagram - redes sociales)

Tras esa revelación, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General de la Nación abrieron indagaciones preliminares el 27 de octubre, mientras que la Corte Suprema de Justicia citó a Jiménez a declarar en calidad de testigo el 29 de ese mismo mes.

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En el desarrollo del caso también se conocieron conversaciones de mensajería publicadas por la revista Semana el 12 de noviembre, correspondientes al 25 de julio, en las que Nhora Mondragón, cuando fungía como directora del Dapre, le escribió a Jiménez: “El señor presidente me pidió vincularte”.

Este episodio se suma a las declaraciones previas de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, que señaló que algunas mujeres habrían utilizado su cercanía con el entonces presidente para obtener influencia sobre nombramientos y contratos estatales dentro de la red denominada “las mariposas amarillas”.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, apoyó la denuncia de Deicy Jiménez en contra de Gustavo Petro por los 'sexocontratos' (Andrea Puentes/Presidencia - @GermanRSenador/X)

Frente a las acusaciones surgidas tras el testimonio de Jiménez —que también mencionó haber tenido un contrato en el equipo legislativo de la exsenadora María José Pizarro—, el expresidente Gustavo Petro negó haber otorgado contratos públicos a cambio de favores personales.

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Cabe señalar que la revista Cambio aclaró que figurar en los documentos entregados por la dirección del Dapre a la Fiscalía no implica responsabilidad penal ni demuestra la comisión de irregularidades por parte de Valentina Mejía o Jessica Tatiana González.