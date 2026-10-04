Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

La modelo no solo utilizó el audio del reconocido tema de la colombiana, sino que le escribió a sus seguidores: "Se las dedico" - crédito Valentina Ferrer / TikTok

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Valentina Ferrer no solo es una de las caras más reconocidas en la industria de la belleza por la cantidad de marcas que la contratan para sus campañas, sino que se ganó el corazón de sus seguidores de redes sociales al mostrarse muy genuina en cada video, tanto sola como con su hijo Río y el cantante J Balvin, con el que confirmó su ruptura el 16 de septiembre de 2026 tras casi 10 años de relación.

Su separación dio mucho de qué hablar y sus nombres se convirtieron en tendencia a través de las plataformas digitales, en las que los internautas le mostraron su respaldo a la modelo, teniendo en cuenta que terminaron en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del artista paisa.

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Desde el momento del anuncio, que fue realizado a través de una historia de Instagram, sus seguidores le dejaron gran cantidad de comentarios de apoyo en este proceso tan complicado. Y esto se refleja en la publicación que realizó la famosa el primer fin de semana de octubre, en la que se mostró arreglándose frente a un espejo y posteriormente en un evento.

El video tuvo gran alcance por personas que se identifican con la historia de la modelo - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Lo llamativo de la publicación que realizó la modelo argentina en TikTok es que decidió utilizar de fondo la canción Día de enero de la cantante barranquillera Shakira, que es empleada frecuentemente en la red social para demostrar el amor propio y que una persona esta avanzando.

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El apartado que eligió fue: “Voy a curarte el alma en duelo. Voy a dejarte como nuevo. Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida a decantar la sal que sobra del mar”.

La frase llegó a sus seguidores, que no dudaron en comentar el post, y ella le dio like a algunos de los comentarios, confirmando así que realizó la publicación por el proceso personal que está viviendo.

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El artista colombiano recibió fuertes críticas tras la separación - crédito Daniel Cole/REUTERS

Entre las reacciones se encuentran algunas como: “Tu puedes con todo, Valentina Ferrer, nos has dado una clase magistral de que de donde no te merecen y no te valoran, es mejor irse, como lo eres, una reina. Te admiramos”, “Tú puedes, yo puedo, todas podemos y merecemos ser felices”, “Te amo y admiro, realmente te siento como una amiga junto con esta comunidad; eso lo has creado únicamente tú y nadie puede quitártelo”, “Somos empoderadas y guerreras, siempre con la frente alta” y “Te mereces lo mejor y brillar a mil”.

Otros de sus seguidores la elogiaron por verse tan impecable como siempre y resaltaron el outfit que estaba usando: un vestido negro, con corte a la rodilla y con mangas largas. Incluso, algunos llegaron a compararla con Diana de Gales y su icónico traje de la venganza: “Con el vestido negro como la princesa Diana, simplemente una belleza hecha persona”.

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Valentina Ferrer confirmó la separación del padre de su hijo y su comunidad la apoyó - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Además de la canción, Valentina escribió el texto: “Se las dedico”, sobre el video y en la descripción agregó: “Todas necesitamos esa amiga que te dice: tú puedes”, considerándose esa persona cercana que da una palabra de aliento a sus seguidores que pasan por lo mismo.

Y es que su comunidad es tan fuerte que algunos la consideran su ‘amiga personal’, como la llaman, y le agradecen mostrarse siempre real, por lo que comparten con ella y las demás personas de la comunidad sus propias experiencias.

Entre esos comentarios se destacan: “Ay amiga, me voy a separar, ya estoy cansada, me iré con mi bebé, no sé cómo le haré, pero lo sacaré adelante, me siento mal” y “Gracias, amixis, lo necesitaba”.

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