Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Los Mirlos celebran más de 50 años de trayectoria llevando la cumbia amazónica psicodélica a escenarios de América y Europa.

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Los Mirlos regresan a Colombia con un show en el Lourdes Music Hall de Bogotá el próximo 9 de octubre, esta vez en compañía de Frente Cumbiero, la agrupación bogotana que ha hecho de la fusión entre la cumbia, el dub y la electrónica un lenguaje propio. La cita, en uno de los escenarios de Chapinero que se ha consolidado como referente del circuito musical latinoamericano en 2026, reúne a dos de las propuestas más influyentes de la cumbia amazónica y tropical contemporánea. Las entradas están disponibles desde $75.000.

La historia del grupo oriundo de Moyobamba, en el departamento de San Martín de Perú, con el país andino vecino va más allá de una simple gira internacional. Desde sus primeras presentaciones en Pereira –donde tocaron mano a mano con Lisandro Mesa en el estadio de la ciudad–,hasta su paso por Manizales, Armenia, San Juan de Pasto y el Carnaval de Blancos y Negros, la agrupación fue tejiendo una relación con el público colombiano que se mantiene viva después de más de cinco décadas. En Bogotá, los han visto cerrar el Colombia al Parque y presentarse en el Festival Cordillera, entre otros eventos de escala masiva.

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El 2026 ha sido uno de los años más activos en la trayectoria del grupo fundado por Jorge Rodríguez Grández. Tras su histórica participación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en 2025 –la primera de un grupo de cumbia peruana en ese escenario–, la banda lanzó The World Meets Los Mirlos, un proyecto de colaboraciones internacionales producido junto a Revancha y la editora BMG Internacional, con doce canciones grabadas en Lima, Miami, Nueva York y Los Ángeles. El álbum reúne a artistas como Bomba Estéreo, Café Tacvba, Guaynaa, 311, Juanes y Monsieur Periné, entre otros.

En mayo pasado, durante el BIME Bogotá 2026, meses antes de conocerse el anuncio de su fecha conjunta con Frente Cumbiero, Infobae Colombia habló con Rodríguez Grández, que repasó los orígenes del vínculo entre Los Mirlos y Colombia, la identidad sonora de la banda, y los detalles del proceso de grabación de The World Meets Los Mirlos.

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'The World Meets Los Mirlos', publicado en julio de 2026, incluye colaboraciones con Juanes, Monsieur Periné, Bomba Estéreo, Los Bunkers y Guaynaa - crédito Revancha Records

Infobae Colombia: Colombia es sinónimo de cumbia, pero con el paso de los años, Latinoamérica se volvió sinónimo de cumbia y uno de los motivos sin duda son Los Mirlos. ¿Cómo fue su primera toma de contacto con Colombia?

Jorge Rodríguez: Yo me dedico a hacer cumbia. Mi papá tocaba el bandoleón, el acordeón. Desde que estaba en barriga mi mamita, vio ahí, escuchaba a mi papá tocar su acordeón. Tenía su guitarrista, su maraquista y hacía música. Después también, ya cuando crecí un poco más, en Moyobamba, mi tierra, escuchaba Caracol Radio de Colombia. Escuchaba las cumbias, La Pollera Colorada, La danza de la chiva. Y eso me gustaba también, parte de esa melodía tan hermosa que venía de aquí de Colombia. Después, el maestro Enrique Delgado estaba haciendo música también, ya estaba grabando en esa época. Estoy hablando del año 68, 69, 70, ¿no?

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Entonces, todo eso influyó a que también digo: “Algún día haré esto, se logrará hacer una producción musical, haremos cumbia”. Y es así como llegamos a Lima por pedido de mi hermano mayor. Habló con mis padres y armamos el grupo allá. Llegamos a conversar con el señor Humberto Maravichombo, e iniciamos grabando la producción, El Sonido Selvático, trayendo el sonido de nuestras guitarras, que se escuche como el cantar de las aves, de los mirlitos. Inicialmente, haciendo temas instrumentales, y después también cantaditos, cantándole al amor y al desamor.

Cuando se presenta la oportunidad de venir a Colombia, sabía que Colombia están tocando nuestros, nuestras canciones por acá también. Inclusive muchos han regrabado. Por ejemplo, muchos creen que la canción La danza de los Mirlos, que es un tema que los difundimos nosotros, es un clásico de Los Mirlos, Afrosound lo grabó. Está bien, no tiene nada de malo que hagan cover y grabarlo, se beneficia el autor y el intérprete, ¿no? No tiene nada de malo. También Eres Mentirosa», otro clásico de Los Mirlos, que grabaron en 1980, también lo grabaron aquí en Colombia. No tiene nada de malo tampoco.

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Pero, aparte de todo eso, también ponían el tema de Los Mirlos, porque se difundía en todo América. Y es así como yo llego a Colombia y me traen a Pereira, para una presentación con Lisandro Mesa, mano a mano para tocar en el estadio de Pereira.

Fue un evento muy lindo. Lisandro llegaba a Pereira después de 13, 14 años. Los Mirlos llegaban por primera vez a Pereira, con nuestra cumbia amazónica psicodélica. Te digo esto, porque yo en mis archivos tengo la publicidad del flyer del evento, que fue muy lindo porque se llenó el estadio. De ahí nos pasamos a Manizales, a Armenia, y así regresamos el siguiente año, otro año por ahí, tres, cuatro años venía por allá.

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Después hemos venido acá a Bogotá, hemos estado aquí en varios eventos, festivales también como Colombia al Parque, que cerramos el evento nosotros. Después estuvimos en el Festival Cordillera. También estuvimos por el sur de Colombia, por San Juan de Pasto. Lindo también el sur, tocamos en el Carnaval de Blancos y Negros. Recuerdo los bailes, la presencia del pueblo que disfruta, baile y goza. Muy bonito, de verdad. Hasta nos hicieron jugar a nosotros con los carnavales. Nos pintaron la cara de blanco (risas).

¿Qué hace que una canción sea de Los Mirlos y de nadie más? Cuando están grabando, ¿qué elemento nunca puede faltar?

La guitarra. La guitarra es lo que identifica a Los Mirlos. Ese sonido que tiene, peculiar, que le da su personalidad, su identidad.

Yo tengo dos guitarristas, Danny Jhonston, que me acompaña desde el inicio, y mi hijo (Jorge Luís Rodríguez), que me está acompañando y lleva más o menos 22 años. Los dos son muy buenas guitarras. Estamos trabajando en esto y eso es lo que lo mantengo desde los inicios hasta actualidad. Y seguirá así con Los Mirlos, porque eso conquistó al mundo prácticamente. Europa, Estados Unidos, México. Por eso es que Los Mirlos es un grupo generacional de cumbia amazónica psicodélica.

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La agrupación de cumbia amazónica llevó al estudio de NPR referencias musicales y visuales de la Amazonía peruana

¿Cómo surgió este proyecto colaborativo de The World Meets Los Mirlos?

Bueno, Revancha Records ha tenido una idea maravillosa, conversó con nosotros y como coproductores se evaluó el pedido también con BMG, que apostaron para este proyecto. Así que los tres hemos logrado hacer esto y bueno, se está cumpliendo. Venimos trabajando ya más de un año en este proyecto, porque son 12 obras musicales.

Imagínate, hacerlo en Perú, viajar a nuestro estudio en Perú, nuestra sala de grabación. Después, viajar a Miami también a otro estudio, viajar también a Nueva York, a Los Ángeles y así entrevistamos con los artistas, con hacer el video, acomodarnos por ahí, para allá. Pero se logró. Se logró tal es así que ya están terminadas las canciones.

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Justamente Gino, de Funky Monchis, que participa en la producción, nos contaba un poco de la dificultad de estar coordinando todo el proceso. ¿Cómo lo vivió usted, particularmente, todo ese jaleo?

En realidad eso lo manejan mis hijos. Realmente yo tengo el apoyo de ellos. Quizás antes lo hacía yo todo, de todo un poco, pero ahora ya cada uno tiene su trabajo que realizar. Pero sí, me comenta, me dice y yo siempre estoy dando un visto bueno.

Pero los artistas, he notado que todos tanto de Perú como del extranjero, todos quieren hacer colaboración con Los Mirlos y están en cola ahí esperando. No podemos hacerlo con todos, pues lastimosamente el tiempo falta. Y son amigos que lo conozco, que hacen buena música, pero no podemos hacerlo todo. Así que tienen su momento, también hay que esperar su momento y su oportunidad.

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Muy contento de verdad, porque la música de Los Mirlos es muy aceptada y si tú escuchas estas canciones vas a ver la guitarra, se siente el sonido de Los Mirlos. Los guapeos que hago yo, diciendo “Bomba Estéreo, y Los Mirlos”, ese sabor, esas cuñitas que le identifican a Los Mirlos también. Entonces, todo fluye muy bien.

Justamente con Bomba Estéreo grabaron la nueva versión de Eres Mentirosa, y llama la atención de inmediato porque hay una parte en la que Li Saumet, incorpora un rapeo que cambia totalmente el sentido de la canción tal y como fue concebida originalmente. Se supone que es la perspectiva de un hombre hablando de una mujer y ella le da la vuelta, y seguramente por eso quedó Eres Mentiroso en el título. ¿Eso fue improvisado? ¿O fue algo conversado previamente?

Sí, ella le da un mensaje al hombre con ese rapeo que hace. Eso lo analizó ella en su momento y quiso ponerlo eso, y nosotros lo conversamos, lo discutimos y dije: “No pasa nada, todo está lindo”. Mejoró en esa parte que ella lo quería hacer para que no sea muy parecido a lo original. Le da un matiz ahí y se escucha muy lindo.

Li Saumet aportó un rapeo que le dio un sentido renovado a la composición original de la agrupación de cumbia amazónica - crédito Los Mirlos/YouTube

¿Qué pueden esperar los que vayan a ver a Los Mirlos en concierto, y sobre todo los que nunca los hayan visto en vivo?

Vamos a presentar nuestros clásicos de la cumbia amazónica psicodélica. Así que yo creo que la gente va a estar muy contenta. Algunos reconocerán, algunos estos se escucharán por primera vez, pero van a ver un espectáculo, por lo menos lo que, lo que es Los Mirlos en cualquier esce-escenario del Perú y del mundo.