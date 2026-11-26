La iniciativa ciudadana busca modificar los artículos 40 y 103 y añadir el artículo 190A a la Constitución Política. (Registraduría Nacional del Estado Civil)

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Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicado un proyecto de acto legislativo que busca, entre otras, habilitar en Colombia el mecanismo para solicitar la revocatoria del presidente de turno.

La iniciativa fue radicada por la polémica exfiscal Angélica Monsalve, que ha mostrado abiertamente su descontento con la elección de Abelardo de la Espriella como el jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

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Según explicó la también excandidata al Congreso, el proyecto también busca que el artículo 190, que regula la elección del presidente de Colombia, para que se incluya el nuevo mecanismo de participación ciudadana.

“PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N.º ___ DE 2026 «Por medio del cual se modifican los artículos 40 y 103 y se adiciona el artículo 190A de la Constitución Política, con el fin de establecer la revocatoria del mandato del presidente de la República como mecanismo de participación democrática y control ciudadano del poder político»”, publicó la abogada.

La exfiscal Angélica Monsalve radicó un proyecto de acto legislativo ante la Registraduría para habilitar la revocatoria del presidente de Colombia. (@alazamo123/X)

Monsalve señaló que, una vez radicado, la Registraduría deberá analizar el proyecto y verificar que cumpla con todos los requisitos. En caso de pasar la aprobación, iniciaría un proceso de recolección de firmas de ciudadanos que apoyen la medida.

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“Una vez la Registraduría verifique y apruebe el cumplimiento de los requisitos radicados, dispondremos de seis meses para recolectar el 5% de las firmas del censo electoral, lo que equivale aproximadamente a dos millones de firmas”, comentó Monsalve.

Entre tanto, la exfiscal aseguró que el proyecto exige de la colaboración de toda la ciudadanía, pues se tramitará bajo la figura de iniciativa legislativa ciudadana. Sin embargo, el proyecto deberá surtir una verificación exhaustiva de la Registraduría, quien tendrá la última palabra sobre la viabilidad de la proposición.

“Con las firmas recolectadas y debidamente validadas, se dará paso al trámite legislativo correspondiente, mediante el mecanismo de iniciativa legislativa ciudadana. Este es un proceso que requiere compromiso, organización y participación ciudadana. Les mantendré informados sobre cada etapa y las acciones que emprenderemos. ¡El poder de transformar a Colombia está en manos de los ciudadanos!”, concluyó Monsalve en su cuenta de X.

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La revocatoria presidencial no existe en la legislación vigente

El marco legal vigente en Colombia contempla el mecanismo de revocatoria del mandato únicamente para alcaldes y gobernadores. (crédito @Registraduria/X)

Actualmente, los ciudadanos no pueden solicitar una revocatoria del mandato del presidente de la República. La Registraduría Nacional del Estado Civil precisa que este mecanismo está previsto únicamente para alcaldes y gobernadores, por lo que una recolección de firmas no puede llevar a las urnas una revocatoria presidencial bajo las reglas vigentes.

La vía disponible para impulsar ese cambio es una reforma constitucional. Los ciudadanos pueden presentar un proyecto de acto legislativo si reúnen apoyos equivalentes, como mínimo, al 5% del censo electoral vigente. La iniciativa debe ser tramitada y aprobada por el Congreso en dos períodos ordinarios y consecutivos; por sí sola, la radicación de firmas no crea el mecanismo ni acorta el mandato del jefe de Estado.

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Si existen hechos que puedan constituir una falta o delito, los particulares pueden presentar denuncias o quejas ante la Cámara de Representantes. Corresponde a esa corporación investigar y, si encuentra causas constitucionales, formular una acusación ante el Senado. Este puede suspender al presidente al admitir públicamente la acusación y, en los casos previstos por la Constitución, imponer la destitución. Además de una sentencia de destitución, las faltas absolutas contemplan la muerte, la renuncia aceptada, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo.

La situación judicial de Monsalve suma un proceso penal y una investigación disciplinaria

La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una acusación penal contra Monsalve por el presunto delito de concusión. (crédito Angélica Monsalve/X)

La promoción de la reforma constitucional ocurre mientras Angélica Monsalve enfrenta actuaciones judiciales y disciplinarias por hechos distintos a la iniciativa sobre revocatoria presidencial. El 29 de julio de 2026 se reactivó la acusación penal contra la exfiscal por su presunta relación con exigencias de dinero a empresarios para no iniciar o frenar actuaciones en su contra, dentro de un caso asociado al llamado cartel de los blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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El trámite había quedado sin efecto después de que el Tribunal Superior de Bogotá anuló la imputación por reparos a su sustento jurídico. Sin embargo, una apelación del Ministerio Público llevó el asunto a la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión permitió que el expediente regresara a la etapa de acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que cuenta con elementos para llevar el caso a juicio por el delito de concusión, una conducta que la ley vincula con exigir dinero u otra utilidad en ejercicio de una función pública.

En paralelo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá formuló un pliego de cargos contra Monsalve el 17 de septiembre de 2025. Esa actuación examina su desempeño como fiscal delegada ante jueces del circuito de la capital, cargo que ocupó entre julio de 2018 y febrero de 2025. Monsalve ha cuestionado las investigaciones y afirmó que la compulsa de copias en su contra fue una represalia.

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