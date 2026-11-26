El mandatario se pronunció luego de que un juez de Antioquia solicitó investigar al jefe de Estado ante la Comisión de Acusación por sus señalamientos a alias Primo Gay. (Presidencia de la República)

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella defendió publicamente que llamar “miserables” o “bandidos” a personas detenidas durante operativos no vulnera garantías constitucionales, durante una agenda regional en La Guajira. Al inaugurar un nuevo centro de reclusión, sostuvo que la legalización judicial de las capturas respalda su postura.

El episodio más reciente, en el que el jefe de Estado pronunció este tipo de expresiones, ocurrió en Cartagena, tras la captura de los presuntos responsables de una toma de rehenes en un almacén Éxito, donde había más de 30 personas retenidas.

PUBLICIDAD

De la Espriella les dijo: “¿Sabe cuánto les va a caer verdad?, 40 o 50 añitos, por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir así y que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien?, bien motiladitos a ver si les quitan esos pelos. Bienvenidos a la Patria Milagro”.

La frase “bienvenidos a la patria milagro”, lema de su administración, ha acompañado varias de sus apariciones en operativos de la Fuerza Pública. El mandatario afirmó que sus descalificaciones no afectan los derechos de quienes quedan bajo custodia estatal.

El presidente Abelardo De la Espriella defendió que calificar de bandidos a los detenidos no vulnera garantías constitucionales. (Isaac Bechara/Presidencia de la República)