El titular del órgano rector de las elecciones detalló el proceso y las fechas clave para la consulta popular en el área metropolitana de Antioquia e hizo un llamado a la participación ciudadana. (Registraduría)

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Un total de 383.952 ciudadanos, según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, están habilitados para participar en la consulta popular que definirá la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás; una jornada prevista para el domingo 29 de noviembre en al menos ocho de los municipios del oriente de Antioquia.

Los habitantes de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer podrán acudir a las urnas para expresar si están de acuerdo o no con la conformación de esta estructura regional. Del total de personas incluidas en el censo electoral, 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres.

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Para garantizar el normal desarrollo de esta actividad electoral, la Registraduría dispondrá de 87 puestos de votación y 501 mesas: 51 puestos urbanos, 35 rurales y uno en un establecimiento carcelario. Del total de mesas, 427 estarán ubicadas en zonas urbanas, 73 en áreas rurales y una en la cárcel, según informó el órgano rector.

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó detalles de la jornada electoral que se adelantará el domingo 29 de noviembre en algunos municipios de Colombia. (Registraduría)

El municipio de Rionegro concentra el mayor número de votantes, con 135.797 ciudadanos habilitados, además de 23 puestos y 174 mesas. Le siguen La Ceja, con 61.922 electores; El Carmen de Viboral, con 47.939; y Guarne, con 45.417, en una jornada en la que se prevé la participación de los ciudadanos frente a este mecanismo popular.

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Aprobación exige mayoría por el sí y un umbral mínimo en cada municipio

La consulta se considerará aprobada si la mayoría de los votos en cada uno de los ocho municipios respalda la propuesta y, a la vez, la participación alcanza al menos el 5% del censo electoral de cada localidad. De lo contrario, la intención de conformar el área regional no avanzará, conforme a lo dispuesto para este tipo de acciones.

Ese umbral equivale a un número mínimo de votantes:

6.790 en Rionegro

3.097 en La Ceja

2.397 en El Carmen de Viboral

2.271 en Guarne

1.569 en El Santuario

1.154 en El Retiro

1.035 en La Unión

888 en San Vicente Ferrer

Rionegro, en Antioquia, concentra la mayor cantidad de ciudadanos habilitados para participar en la jornada del 29 de noviembre, que busca conformar el área metropolitana de San Nicolás. (Alcaldía de Rionegro)

En efecto, la norma que regula este mecanismo establece que ambos requisitos deben cumplirse de manera individual en todos los municipios que hacen parte de la iniciativa. Si uno de ellos no alcanza el mínimo de participación o la mayoría de votos favorables, no se constituirá el área metropolitana que se propuso a los ciudadanos.

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El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, pidió a los ciudadanos que decidan participar que acudan a las urnas desde las primeras horas de la jornada. “Después de las 4:00 p. m. ninguna persona podrá ejercer ese derecho”, afirmó el titular de la entidad, quien recomendó votar temprano para evitar filas y aglomeraciones.

Para la consulta popular fueron designados 3.665 jurados de votación. De ese total, 3.006 serán titulares y 659 actuarán como remanentes; en tanto que los ciudadanos podrán consultar su puesto de votación en el portal de la Registraduría, en la sección Electoral, dentro de la opción Elecciones Atípicas y mecanismos de participación.

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Allí deberán seleccionar “Consulta Popular Área Metropolitana Valle de San Nicolás” y acceder a la consulta del lugar de votación. Esta iniciativa fue replicada por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que transmitiendo un mensaje que le envió uno de sus copartidarios, pidió que “no se desaproveche la oportunidad” de conformar esta organización territorial.

Con este mensaje en X, el expresidente Álvaro Uribe apoyaría el área metropolitana de San Nicolás. (@AlvaroUribeVel/X)

Ya se registraron 216 comités para las elecciones territoriales de 2027

Por su parte, la Registraduría informó que, a la fecha, se han inscrito 216 comités de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco para las elecciones territoriales de 2027, que se llevarán justamente el 31 de octubre del año entrante, para elegir alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales.

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La cifra representa un aumento del 91,15% frente al proceso electoral de 2023. En noviembre de 2022, para esos comicios, se habían registrado 113 comités, aunque el plazo para inscribir comités se extenderá hasta el 30 de junio de 2027; y las agrupaciones tendrán hasta el 31 de julio de ese año para recolectar y presentar las firmas requeridas.