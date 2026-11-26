El jefe de Estado aseguró que respetará todas las creencias y expresiones - (@tigredelaespriella/Instagram)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo una rectificación por sus declaraciones del 15 de octubre de 2026 sobre la denominada contrarrevolución cultural y el wokismo, luego de que el Consejo de Estado le ordenara corregir parte de ese pronunciamiento.

La decisión surgió de dos acciones de tutela. Una fue presentada ante la Sección Quinta por Gabriel Rondón, exviceministro del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Armando Benedetti ocupaba ese ministerio. La otra llegó a la Sección Segunda por iniciativa de Iván Manuel López Garnica.

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A través de su cuenta de Instagram, el mandatario afirmó que mantiene su compromiso con la libertad de conciencia, la libertad de culto y el respeto por las distintas creencias y corrientes de pensamiento. “Reconozco que las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este no son enemigos de los valores de la Nación”, expresó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella rectificó discurso sobre el wokismo por orden del Consejo de Estado (Presidencia)

En sus declaraciones, dijo que profesa la fe católica, aunque aseguró que su Gobierno protegerá los derechos de todos los colombianos sin distinción de sus convicciones religiosas. “Garantizaré los derechos y las libertades de todos los colombianos. Mi compromiso incluye todas las religiones y creencias, así como a los compatriotas que se identifican como no creyentes, agnósticos o ateos”, escribió.

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En efecto, sostuvo que la libertad de conciencia y de culto son derechos protegidos por el derecho internacional y por la Constitución Política. En ese sentido, reconoció el carácter pluralista de Colombia y la obligación estatal de promover la igualdad y la diversidad entre las distintas maneras de pensar y expresarse.

El fallo restringe mensajes que estigmaticen por razones ideológicas

La tutela fue presentada por Héctor Gabriel Rondón Olave, quien alegó estigmatización y riesgo de revictimización (Consejo de Estado)

La orden judicial establece que el primer mandatario no podrá emitir, en actos oficiales ni mediante canales propios, de la Presidencia o de otras entidades públicas, mensajes que “descalifiquen, discriminen, estigmaticen o presenten como una amenaza a las personas” por sus convicciones de pensamiento o ideología.

La medida responde a intervenciones en las que De la Espriella definió el wokismo como un “cáncer”. El Consejo de Estado fundamentó su decisión en la Sentencia SU-432 de 2025, que examina los efectos de los discursos estigmatizantes emitidos por altas autoridades del Ejecutivo.

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Según el criterio citado por el tribunal, esos señalamientos pueden afectar la libertad de expresión de quienes se identifican con el grupo mencionado. Por ello, cualquier integrante de ese colectivo puede presentar una tutela, incluso si no fue aludido de manera individual.

Y agregó: “PREVENIR al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para que se abstenga de adoptar o aplicar criterios de exclusión fundados en estereotipos de género, de orientación sexual, de creencia y de cultura de las personas en sus convocatorias, programas de estímulos, becas, contratación y gestión de espacios culturales”.

El alto tribunal advirtió además que las expresiones difundidas desde la máxima autoridad del Estado pueden favorecer un ambiente de hostilidad contra las personas señaladas.

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El término woke pasó de una alerta contra el racismo a un rótulo político

El presidente de la República dijo que no permitirá que en su Gobierno se promuevan corrientes extranjeras que buscarían, según él, menoscabar a las instituciones - crédito Presidencia

El diccionario de Cambridge define woke como la condición de estar consciente, en particular, de problemas sociales como el racismo y la desigualdad. El término, cuya traducción literal al español es “despierto”, surgió en el habla cotidiana de la población afroamericana como una advertencia frente a la discriminación racial.

Con el tiempo, sectores progresistas lo incorporaron a demandas relacionadas con la justicia social, especialmente durante la expansión de movimientos como Black Lives Matter y Me Too en 2020.

En la actualidad, grupos conservadores emplean con frecuencia la palabra de manera despectiva para referirse de manera amplia a posturas de izquierda. La controversia alrededor de ese uso fue el contexto de la rectificación ordenada al presidente.

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