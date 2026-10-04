Colombia

Así reaccionó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al probar pandebono y agua de panela en una panadería colombiana en Queens: “Voy a engordar muchísimo aquí”

Entre risas, el mandatario local decidió degustar varios alimentos colombianos durante una visita a una panadería fundada hace 38 años por dos hermanos, oriundos del país sudamericano

El encuentro con sus dueños, los hermanos Velázquez, quedó documentado en un video - crédito @nycmayor/IG

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó una panadería colombiana en Jackson Heights, Queens (Estados Unidos), y quedó registrado en video mientras probaba pandebono y agua de panela junto a sus dueños.

El recorrido fue documentado por la creadora de contenido conocida como Chinita Paisa, que compartió el encuentro en una publicación de Instagram.

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Un alcalde que bromea con subir de peso en una panadería colombiana

Apenas probó la comida, Mamdani no ocultó su entusiasmo. “Voy a engordar muchísimo aquí. Estoy muy emocionado”, dijo entre risas el mandatario local de la ciudad de Nueva York, según el video difundido por Chinita Paisa en Instagram.

Una de las personas que lo acompañaba le preguntó si eso no era peligroso. “Peligroso. Pero muy bueno”, respondió, también entre risas, el mandatario.

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El alcalde de Nueva York quedó encantado con los amasijos colombianos como el pandebono - crédito nycmayor/IG

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó la panadería colombiana Seba Seba en Jackson Heights, Queens, donde probó pandebono y agua de panela.

El recorrido quedó registrado en un video de Instagram publicado por la creadora de contenido Chinita Paisa, en el que el alcalde conversó con los fundadores del negocio y destacó su historia de 38 años como ejemplo de superación para los inmigrantes en la ciudad.

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Luis Velázquez llegó a Nueva York a los 16 años sin hablar inglés

La historia detrás del mostrador fue la que más llamó la atención del alcalde. Según la leyenda que acompaña la publicación de Instagram, Luis Velázquez llegó a Nueva York a los 16 años sin saber una palabra de inglés.

Casi cuatro décadas después, abrió Seba Seba junto a su hermano Rubén en Jackson Heights. Durante años, cuando sonaba el teléfono, Velázquez atendía diciendo “la panadería de los colombianos”, según relató la propia publicación.

El nombre del local también tiene su historia. “Significa rico, rico en español”, explicó Chinita Paisa durante la visita, al referirse al origen de la palabra “sabe sabe”.

Mamdani destacó el negocio como modelo para su gestión

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El mandatario local visitó una tienda de comida colombiana en Jackson Heights y dijo que teme por su peso por las delicias que allá venden - crédito @nycmayor/IG

Para el alcalde, el caso de los Velázquez resume lo que busca para los emprendedores de la ciudad. “No hay mejor ejemplo de barraco que estos dos hermanos haciendo Seba Seba hace 38 años. Sigue siendo una institución”, afirmó Mamdani ante la creadora de contenido, registrado incluso en la cuenta oficial de Instagram del mandatario.

Más adelante, resumió la trayectoria del negocio con una idea puntual. “Esta familia salió adelante durante 38 años”, dijo el alcalde de Nueva York, y agregó que la respuesta de los hermanos ante las dificultades siempre fue la misma: “Abrir otro negocio una cuadra más allá, otro negocio una cuadra más allá. Para mí, ese es el objetivo”.

Los hermanos Velázquez recuerdan los primeros años del negocio

Uno de los fundadores del local repasó junto al alcalde cómo fueron los comienzos del emprendimiento. “Durante los primeros dos años fue muy difícil, pero luego funcionó”, contó ante la cámara.

Mamdani completó la idea: “Luego empezó a cambiar”. El fundador coincidió y fue más allá sobre lo que significó ese cambio para su familia.

Pandebonos, tequeños y buñuelos, productos emblemáticos de la gastronomía colombiana, destacan en el consumo diario y en celebraciones tradicionales. (Cortesía: In Casa Colombia)
Pandebonos, tequeños y buñuelos, productos emblemáticos de la gastronomía colombiana, destacan en el consumo diario y en celebraciones tradicionales. (Cortesía: In Casa Colombia)

“Exactamente. Y cambió tan bien que pude, de nuevo, mantener a mis hijos”, relató. “Rube, mi hermano, también pudo mantener a sus hijos. Créeme, ¿qué más podemos pedir?”, cerró, en referencia a Rubén Velázquez, su socio en el negocio.

Al despedirse, Mamdani agradeció la recepción directamente a uno de los dueños. “Gracias por recibirme, Don Luis”, escribió el alcalde en la publicación de Instagram que documentó el encuentro.

Fueron diversas las reacciones en la publicación, pues los seguidores de Mandani destacaron su desparpajo y la capacidad que ha tenido durante su mandato de conectar con los latinos y quienes llevan años haciendo historia en la ciudad con sus emprendimientos desde diferentes partes del mundo.

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