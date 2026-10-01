Esta es la millonada que dejará el concierto de BTS en Bogotá: miembros del Army de la banda coreana han llegado desde distintos países de América Latina

Una cuarta parte del público asistente a los conciertos llegará a la capital desde diferentes ciudades de Colombia - crédito visualesIA Infobae

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Los conciertos de la banda surcoreana BTS proyectan un aporte superior a $99 mil millones para la economía de Bogotá, según el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo.

Las dos fechas del World Tour ARIRANG tendrán lugar el 2 y 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con entradas agotadas. El aforo superará las 53.000 personas en cada presentación.

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La convocatoria incluirá a seguidores de otras ciudades de Colombia y de varios países, atraídos por una de las visitas musicales con mayor expectativa del año en la capital.

La previsión oficial incluye el gasto de asistentes en alimentos, bebidas, hospedaje, transporte dentro de la ciudad, comercio y recuerdos. También contempla el efecto de ese consumo sobre otros sectores vinculados al turismo.

La presentación de BTS en el Estadio El Campín aportará más de 99.000 millones de pesos a la economía de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alimentos, hoteles y transporte concentrarán el gasto de los asistentes

El rubro con mayor movimiento previsto será el de alimentos y bebidas, que reunirá $39.108 millones. El alojamiento quedará en segundo lugar, con $29.384 millones.

El transporte interno representará $17.557 millones, mientras que las compras y recuerdos sumarán $12.976 millones. La distribución sitúa a la gastronomía, la hotelería, la movilidad y el comercio entre los sectores que recibirán el efecto económico de las dos fechas.

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Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, resumió la expectativa financiera en una entrevista con Mañanas Blu: “El concierto de BTS le va a dejar a la ciudad 99.000 millones de pesos”.

La funcionaria sostuvo ante la emisora que ese flujo de recursos excede el alcance artístico de las presentaciones. “Eso es reactivación de la economía, empleo”, afirmó Garzón a Mañanas Blu.

La directora añadió que la Alcaldía apoya este tipo de espectáculos porque sus consecuencias alcanzan a distintos negocios de la capital. “Más allá de un concierto de algo cultural, es algo que realmente reactiva la economía de toda nuestra ciudad”, señaló ante el medio radial.

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El consumo en alimentos y bebidas representará la mayor parte de los gastos previstos durante las fechas del espectáculo - crédito Infobae

La planta de hospedaje de Bogotá conserva solo un 15% de disponibilidad para las fechas de los conciertos, según el reporte compartido por la administración distrital. El cálculo contempla hoteles y plataformas reguladas de estancias cortas.

La directora de la Oficina de Turismo explicó en la entrevista radial que el indicador incluye ambos tipos de hospedaje. “Tenemos que ser transparentes y en este alojamiento se incluye tanto hoteles como estancias cortas”, expresó.

Las reservas aéreas hacia Bogotá también muestran un incremento para la semana comprendida entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. El aumento previsto es de 46,6% frente al mismo período de 2025.

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El mercado nacional crecerá 59,3%, mientras que las reservas internacionales aumentarán 39,5%. El reporte señaló una mayor expansión en los viajes internos durante esos días.

Una cuarta parte del público llegará desde otras ciudades colombianas

El Observatorio de Turismo de Bogotá calcula que el 25% de los asistentes procederá de otras ciudades del país. Entre esos viajeros, el 62,1% permanecerá hasta tres días en la capital y la estadía promedio será de cuatro días.

El perfil del evento también indica que el 39,9% de las reservas corresponde a grupos de tres o más pasajeros. Ese comportamiento apunta a desplazamientos compartidos para asistir a los conciertos.

Las reservas de vuelos hacia Bogotá registraron un incremento del 46,6% para la semana de las presentaciones - crédito @bts.bighitofficial/ Instagram

La administración distrital planteó que la permanencia de los visitantes puede traducirse en recorridos por lugares culturales, restaurantes y zonas de comercio. El comunicado describió esa posibilidad como una invitación a conocer “una ciudad que tiene mucho más para ofrecer” antes y después de las funciones.

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Garzón también relacionó la llegada del grupo surcoreano con la actividad turística que busca promover Bogotá. “Bogotá, además es una ciudad que está apostando a estos grandes eventos por todo lo que le deja a la ciudad”, afirmó la directora ante la emisora.

Por otro lado, la participación internacional figura entre los indicadores destacados por el Distrito.

El 18,4% de las entradas fue adquirido por personas ubicadas fuera de Colombia, con Ecuador, México y Venezuela como los países que concentran más de la mitad de esas compras.

BTS ocupa el segundo lugar entre los conciertos con mayor proporción de compras internacionales en Ticketmaster Colombia entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Solo Bad Bunny registró una participación superior, de acuerdo con el reporte oficial.

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Garzón comparó el comportamiento de esas ventas con otros espectáculos recientes. “BTS tuvo 18,4% de compras desde el exterior en boletas, Shakira al 10,3% y el resto de conciertos, un promedio de 9% de extranjeros que compran estas boletas”, dijo a Mañanas Blu.

Los compradores internacionales adquirieron sus entradas casi seis meses antes del evento. Quienes compraron desde Colombia lo hicieron con una anticipación de poco más de tres meses.

El informe interpretó esa diferencia como “una señal de que para muchos seguidores el concierto implica planear con tiempo un viaje a Bogotá”. La antelación en las compras coincidió con el movimiento previsto en alojamiento y vuelos.

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El Distrito prepara un operativo con la Embajada de Corea del Sur y Páramo

Las autoridades locales organizaron un plan de acompañamiento junto con la Embajada de Corea del Sur y la promotora Páramo. La medida considera la alta concurrencia y la presencia de menores de edad que asistirán con sus padres.

Garzón indicó que las solicitudes de la agrupación están vinculadas al orden y a la seguridad de los asistentes. “Lo que piden son cosas más como para garantizar el orden en la ciudad y que toda la ciudad tenga la mejor experiencia con este concierto”, explicó ante la emisora.

El alcalde de Bogotá entregará a la banda una distinción como huéspedes honoríficos de la ciudad. “Bueno, aquí el alcalde va a entregarles esa mención honorífica de huéspedes honoríficos de la ciudad”, anticipó la funcionaria.

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Garzón reconoció que no seguía previamente al grupo, aunque vinculó el fenómeno con los beneficios esperados para la capital. “No, pero con todas las ganancias que le va a dejar a la ciudad, creo que ya todos los bogotanos somos parte del army”, comentó.