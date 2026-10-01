Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

El hijo de Cintia Cossio publicó un contenido humorístico sobre una presunta tercera persona y recibió un comentario de su padre en TikTok - crédito @soythiagocossio/ TikTok

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Thiago, hijo de Cintia Cossio, volvió a llamar la atención de las redes sociales para bromear sobre la separación de sus padres y una supuesta “moza” de Jhoan López, un tema que derivó en respuestas públicas tanto de su papá como de Cintia Cossio.

La publicación, difundida en TikTok, acumuló más de 340 mil “me gusta” y cerca de 3 mil comentarios entre seguidores que siguieron el intercambio familiar.

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Cintia Cossio y Jhoan López mantuvieron una relación durante varios años y son padres de Thiago y de otro hijo. Tras la separación, ambos continuaron con su actividad en redes sociales y han compartido en ocasiones contenidos junto a sus hijos. Esa exposición también abrió espacio para que Thiago hiciera videos humorísticos sobre situaciones vinculadas con la ruptura.

Thiago Cossio bromeó sobre la “moza” de Jhoan López y generó reacciones - crédito @soycintiacossio/ Instagram

En publicaciones anteriores, el hijo mayor de la expareja ya había aludido, en tono de broma, a la posibilidad de que su padre todavía extrañara a Cintia. Esa clase de contenidos generó comentarios entre los usuarios y, al mismo tiempo, reacciones de sus familiares, quienes suelen responderle en la propia plataforma.

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El nuevo video se centró en una supuesta conversación que Thiago habría encontrado en el teléfono de su papá. El menor aparece frente a un audio de TikTok en el que una mujer expresa sus sentimientos amorosos. Sobre las imágenes, escribió: “Cuando le revisé el celular a mi papá y descubrí que la moza lo quería más que mi mamá”.

Para evitar que el contenido se interpretara como una confirmación de algún hecho, Thiago añadió una aclaración breve en la descripción de la publicación: “Solo es humor del bueno”. El mensaje no incluyó pruebas ni datos sobre una relación de Jhoan López con otra persona.

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El menor aludió a una supuesta conversación encontrada en el celular de su papá y aclaró que se trataba de “humor del bueno” - crédito @soythiagocossio/IG

La referencia a una presunta tercera persona llegó en medio de comentarios que circulan en redes sociales desde la separación de Cintia Cossio y Jhoan López. Sin embargo, ninguno de los dos ha afirmado que el final de su relación haya ocurrido por una infidelidad o por la participación de alguien más. El video de Thiago se presentó como una broma y las respuestas de sus padres siguieron ese mismo registro.

Jhoan López fue uno de los primeros en comentar la publicación. El creador de contenido respondió directamente al mensaje de su hijo y dejó una frase que provocó nuevas reacciones entre los usuarios: “Uy, mano, ¿otra vez? ¿Hijo o enemigo, pues?”.

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La respuesta fue interpretada por los seguidores como parte de una dinámica familiar que ya se había visto en otras publicaciones. Varios usuarios recordaron que Thiago había hecho un video previo sobre el supuesto despecho de su padre tras la ruptura con Cintia. En esa ocasión, el menor también usó una situación ficticia para hacer humor sobre la vida sentimental de la expareja.

Cintia Cossio anunció que su hijo estará un mes sin celular después del video que hizo referencia a la vida sentimental de Jhoan López - crédito @jhoanlopez/ Instagram

La cuenta de TikTok de Thiago está a cargo de Cintia Cossio. Su tío, Yeferson Cossio, también ha compartido algunos contenidos protagonizados por el niño, por lo que parte de los comentarios apuntó a que él pudo haber participado en la idea del video. Esa versión no fue confirmada por los integrantes de la familia.

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Otros seguidores bromearon con que abrirle una cuenta en TikTok a Thiago se convirtió en una fuente constante de comentarios sobre Cintia y Jhoan. Algunos también recordaron que el menor habría recibido un castigo tras el video anterior en el que habló sobre la ruptura de sus padres.

La reacción de Cintia Cossio llegó después. La creadora de contenido dejó un comentario en el que anunció la consecuencia que tendría Thiago por la publicación: “Ahora sí, un mes sin celular”. Su mensaje se sumó a la conversación y reforzó el tono humorístico con el que la familia abordó el episodio en redes.

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Jhoan López comentó el video de su hijo y le preguntó si era su “hijo o enemigo”, una frase que se volvió parte de la conversación - crédito @soythiagocossio/IG

El comentario de Cintia volvió a generar respuestas entre los seguidores, que compararon esta situación con el contenido anterior de Thiago. El menor ya había hecho bromas sobre el supuesto despecho de Jhoan López y la posibilidad de una reconciliación con su madre. En ambos casos, los videos partieron de situaciones ficticias y no de declaraciones directas de sus padres sobre el final de su relación.

Por ahora, la publicación sobre la supuesta “moza” permanece como una broma de Thiago en TikTok. La reacción de Jhoan López, el castigo anunciado por Cintia Cossio y los comentarios de los seguidores hicieron que el video ganara alcance, sin que apareciera información que confirme la existencia de una tercera persona en la ruptura de la expareja.

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