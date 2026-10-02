La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó

Carlos Queiroz había firmado con Ghana para el Mundial 2026, se fue después del certamen y volvió para el inicio de las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

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Carlos Queiroz es uno de los entrenadores con mayor experiencia del fútbol internacional: dirigió clubes y selecciones de cuatro continentes, entre ellas la de Colombia, donde tuvo un breve ciclo.

El portugués dejó recientemente el cargo como técnico de Ghana, en medio de una polémica. Renunció semanas después de firmar su contrato, poco tiempo después de concluir su participación con las Estrellas Negras en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

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Queiroz estuvo al frente de la selección Colombia entre febrero de 2019 y noviembre de 2020. Condujo al equipo hasta los cuartos de final de la Copa América de 2019 y salió tras las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, luego de una serie de malos resultados y versiones sobre un conflicto interno en el plantel.

La nueva salida de Queiroz en Ghana

Carlos Queiroz dejó Ghana después de apenas siete partidos, tras cuatro derrotas consecutivas y un inicio con dos tropiezos en la fase clasificatoria rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027.

El entrenador portugués había asumido el cargo el 13 de abril y se fue a inicios de julio por la eliminación en el Mundial 2026, en la que alcanzó los dieciseisavos de final y quedó eliminada tras perder 1-0 contra Colombia en el estadio Arrowhead de Kansas.

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Carlos Queiroz perdió sus primeros dos partidos con Ghana en las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones y dio un paso al costado - crédito Europa Press

El camino hacia la próxima Copa Africana de Naciones comenzó con una derrota 2-0 ante Costa de Marfil y continuó con un 4-2 frente a Gambia. Ghana quedó sin puntos después de sus dos primeros partidos de clasificación.

El técnico reconoció que los resultados influyeron en su salida. “No fue una decisión fácil pero ambas partes coincidimos en que, dadas las circunstancias actuales, poner fin a nuestra relación profesional era la medida más apropiada, anteponiendo los intereses del país, las ‘Estrellas Negras’ y el fútbol ghanés a todo lo demás”, explicó Queiroz en el sitio web oficial de la Federación de Fútbol de Ghana.

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“Llegué a Ghana con la firme intención de contribuir a un futuro más sólido para las Estrellas Negras y apoyar el desarrollo del talento del país. A pesar de nuestro compromiso y esfuerzos no se dieron las condiciones necesarias y nuestro desempeño reciente influyó en la decisión de poner fin a esta etapa. Me marcho con respeto, gratitud y orgullo”, señaló, citado por beIN Sports.

Carlos Queiroz había logrado con Ghana superar la fase de grupos del Mundial 2026, en un grupo en el que compartió con las favoritas Croacia e Inglaterra - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

El entrenador, de 73 años, también pidió respaldo para los futbolistas: “Crean en estos jugadores. Protéjanlos. Apóyenlos. El talento y el potencial están ahí. Con unidad, apoyo y el entorno adecuado, esta generación puede lograr grandes cosas para Ghana”.

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Ghana fue otra experiencia internacional en la carrera de Queiroz, quien también dirigió a Portugal, Irán, Colombia, Egipto, Qatar y Omán, además de cumplir dos etapas al frente de la selección iraní, a la que llevó a los mundiales de 2014, 2018 y 2022.

El recuerdo en Colombia

En 2019, Carlos Queiroz reemplazó a José Néstor Pekerman al frente de la selección Colombia, con el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y conseguir una buena actuación en la Copa América de ese año. El argentino había dejado el cargo después de clasificar al equipo a dos Mundiales consecutivos.

La campaña en la Copa América 2019 terminó en los cuartos de final. Colombia venció 0-2 a Argentina con goles de Duván Zapata y Roger Martínez, superó a Paraguay y Qatar con puntaje perfecto en la fase de grupos, pero quedó eliminada ante Chile en penales tras empatar 0-0.

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Carlos Queiroz llegó con mucha expectativa a la selección Colombia en febrero de 2019 por su experiencia en Europa - crédito Diana Sánchez / AFP

Queiroz llegaba con experiencia en el Real Madrid y la selección de Portugal, pero el rendimiento posterior estuvo lejos de las expectativas. En las Eliminatorias comenzó con una goleada ante Venezuela y un empate como visitante frente a Chile, antes de sufrir las derrotas por 6-1 contra Ecuador y 0-3 ante Uruguay.

Después del resultado en Quito, el entrenador portugués defendió al plantel y prometió la clasificación: “Los jugadores de Colombia tienen más ganas que lo que muestran los resultados. Le pido a los hinchas tolerancia y comprensión, los jugadores merecen más y vamos a ganar los partidos que faltan para clasificar a Qatar”.

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Queiroz dirigió a Colombia en 18 partidos: consiguió nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Diez encuentros fueron amistosos, cuatro correspondieron a la Copa América y otros cuatro a las Eliminatorias.