Colombia

Expo Agrofuturo 2026 reunirá seis espacios de tecnología, negocios y financiamiento rural en Bogotá

La feria, que se realizará del 21 al 23 de octubre en Corferias, prevé más de 350 expositores y 14.000 asistentes especializados para conectar productores, inversionistas y compradores internacionales del sector

Expo Agrofuturo
La feria espera la participación de 350 empresas expositoras y 14.000 visitantes especializados en Bogotá.
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Expo Agrofuturo 2026 transformará FIXA , el tradicional salón académico de la feria, en un ecosistema de seis espacios especializados que reunirá tecnología, productividad, agronegocios, ganadería, innovación y finanzas del 21 al 23 de octubre en Corferias, Bogotá. La nueva estructura busca responder a los desafíos de competitividad, sostenibilidad, acceso a mercados y financiamiento que enfrenta el sector agropecuario.

La feria incorporará contenidos sobre inteligencia artificial, agricultura de precisión, biotecnología, seguridad alimentaria, agricultura regenerativa, financiamiento rural, exportaciones e innovación AgrifoodTech. También prevé reunir a productores, empresarios, inversionistas, compradores internacionales, entidades financieras, startups y desarrolladores tecnológicos.

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Las exportaciones colombianas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron USD 1.408 millones FOB en enero de 2026, un 23 % más que en el mismo mes del año anterior, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entre enero y marzo, las ventas externas del sector agropecuario y agroindustrial llegaron a USD 3.989 millones, el mejor primer trimestre exportador de la historia del país para esta actividad, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con base en cifras del DANE.

Expo Agrofuturo espera recibir a más de 350 empresas expositoras y alrededor de 14.000 visitantes especializados. AgroMatch, AgStar y la muestra comercial serán algunos de los espacios destinados a facilitar alianzas estratégicas, atraer inversión y fortalecer la competitividad de la cadena agroalimentaria.

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Seis espacios para tecnología, negocios y financiamiento rural

Expo Agrofuturo 2026
Expo Agrofuturo dejará de concentrar la programación académica en un solo salón y distribuirá sus actividades a lo largo de la feria.

Expo Agrofuturo dejará de concentrar la programación académica en un solo salón y distribuirá sus actividades a lo largo de la feria. Cada área tendrá un espacio propio para abordar los retos de productores, empresarios e inversionistas.

“El agro ya no puede resolver sus retos desde un único escenario. Por eso evolucionamos FIXA: para que la tecnología, la productividad, los negocios, la ganadería, la innovación y las finanzas tengan cada una su propio espacio, y el conocimiento se convierta en oportunidades reales para quienes asisten a Expo Agrofuturo”, afirmó María Alejandra Madrid, CEO de Agrilink.

“El futuro del agro y la ganadería” estará dedicado a drones, sensores, automatización y agricultura digital. “Aquí nace la productividad” reunirá herramientas sobre manejo del agua, nutrición, control de plagas y genética aplicada.

“El agro como negocio” se centrará en rentabilidad, inversión y crecimiento empresarial, mientras que “La ganadería en evolución” incluirá estrategias de reproducción, sistemas silvopastoriles y ganadería de precisión. AgStar estará orientado a emprendimientos de tecnología agrícola, alimentaria y animal, además de inversión.

Expo Rural 2025
El sexto frente estará enfocado en finanzas y acceso a capital mediante aliados financieros de la feria.

El sexto frente estará enfocado en finanzas y acceso a capital mediante aliados financieros de la feria. La programación incluirá conferencias magistrales, charlas TED, entrevistas, casos de éxito, mesas de asesoría y presentaciones de startups ante potenciales inversores.

“FIXA ahora es un ecosistema. Antes veníamos a escuchar una conferencia, hoy los asistentes pueden recorrer seis espacios de conocimiento y elegir exactamente lo que necesitan para su negocio, desde tecnología hasta finanzas”, sostuvo Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias.

La organización habilitó tres modalidades de participación: el pre-registro para visitantes especializados, la entrada Full Expo 1 Día y la entrada Full Expo 3 Días. Los profesionales y visitantes del sector podrán acceder sin costo a la muestra comercial mediante el registro de visitante especializado.

Las entradas generales estarán disponibles para mayores de 18 años hasta el 23 de octubre de 2026. Full Expo 1 Día tendrá un valor de $ 95.000 COP y Full Expo 3 Días costará $ 230.000 COP; quienes paguen con tarjetas Bancolombia recibirán un descuento del 5 %, mientras que los usuarios de la tarjeta de crédito Agro Bancolombia accederán a un 10 % adicional.

Conectividad y formación para extender la digitalización

Agricultura del futuro: El laboratorio viviente de Cornell muestra cómo los datos y la robótica están cambiando todo
La digitalización del agro aparece como una de las condiciones para reducir costos, anticipar riesgos climáticos, optimizar el uso de insumos y mejorar la toma de decisiones. Cornell University

La digitalización del agro aparece como una de las condiciones para reducir costos, anticipar riesgos climáticos, optimizar el uso de insumos y mejorar la toma de decisiones. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) sostiene que esa transformación es determinante para la competitividad y la sostenibilidad de la agroindustria latinoamericana, aunque persisten barreras como la desconexión entre actores públicos y privados y la falta de financiamiento adaptado a los productores.

“El reto de la digitalización del agro ya no es solo tener la tecnología, sino saber usarla y que llegue también a los productores medianos y pequeños. Por eso desde Expo Agrofuturo trabajamos para que la feria sea un punto de encuentro entre quienes desarrollan estas soluciones y quienes las necesitan en el día a día”, señaló Madrid.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la incorporación de tecnología puede elevar la productividad y fortalecer la relación con los mercados, pero depende de infraestructura digital y conectividad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) coincide en que las innovaciones digitales pueden mejorar la productividad agrícola y el acceso a mercados si llegan de manera más equitativa a las zonas rurales.

El acceso a internet fijo o móvil en los hogares colombianos pasó de 59,5 % en 2022 a 73,9 % en 2025, según el DANE. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) indicó que esa expansión permitió conectar a más de 10 millones de personas que antes no tenían acceso.

La agricultura familiar representa más del 80 % de las unidades productivas de América Latina y el Caribe, de acuerdo con un informe conjunto del IICA, la CEPAL, la FAO y CAF. La adopción tecnológica requiere fortalecer las habilidades digitales de los productores, adaptar las soluciones a esa realidad y ampliar el acceso al financiamiento más allá de las grandes explotaciones.

Los casos de éxito, demostraciones y espacios de formación de FIXA incluirán contenidos de Agricultura 4.0, con aplicaciones de inteligencia artificial y agricultura de precisión. Chingaté afirmó: “La inteligencia artificial y la agricultura de precisión son herramientas del presente que ayudan a reducir costos y a tomar mejores decisiones en el agro. En Expo Agrofuturo 2026 queremos que más productores entiendan cómo empezar a aplicarlas en sus propios cultivos, sin importar el tamaño de su operación”.

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