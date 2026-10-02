BTS en Bogotá, horarios y recomendaciones: qué puede y qué no puede llevar al concierto

BTS en Bogotá: horarios, transporte y restricciones para los conciertos en El Campín - crédito VisualesIA

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Más de 100.000 personas asistirán a los dos conciertos de BTS en Bogotá, programados para este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Las entradas para ambas jornadas están agotadas y las autoridades distritales activaron un operativo de movilidad, seguridad y transporte para atender la llegada y salida del público.

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El espectáculo comenzará a las 8:00 p.m. en las dos fechas. La información oficial presenta diferencias sobre los horarios precisos de apertura: la Secretaría Distrital de Gobierno indicó que el acceso VIP iniciará a las 3:00 p.m. y el ingreso general a las 4:00 p.m. Sin embargo, las autoridades y organizadores recomendaron revisar las comunicaciones oficiales del organizador antes de trasladarse al estadio.

La concentración de asistentes obligará a prever tiempos adicionales para atravesar los controles y los cierres viales previstos en inmediaciones de la calle 53 y la avenida NQS. El Distrito pidió priorizar el transporte público y evitar el uso de bicicletas u objetos que puedan dificultar los filtros de ingreso.

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El show de BTS comenzará a las 8:00 p.m. y el ingreso tendrá horarios diferenciados para público general y asistentes VIP - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Los menores desde los siete años podrán asistir con un adulto

El acceso estará permitido para niñas, niños y adolescentes desde los siete años. Quienes tengan entre siete y 17 años deberán ingresar con una persona mayor de 18 años que cuente con boleta propia y válida para el evento.

Las autoridades señalaron que los menores solo podrán ubicarse en las localidades asignadas para ese público. En esos sectores no estará autorizada la venta de bebidas alcohólicas.

El operativo también prevé áreas para asistentes con movilidad reducida. Cada persona podrá entrar con un acompañante, siempre que este disponga de una entrada individual. Si no la tiene, el personal médico y logístico brindará apoyo a la persona que requiera asistencia, de acuerdo con las condiciones de la jornada.

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La organización advirtió que toda persona deberá someterse a los controles de convivencia y seguridad. Quien rechace la revisión podrá perder el ingreso al recinto o ser retirado, sin devolución del valor de la entrada, según las condiciones divulgadas por el Distrito.

Botellas, sombrillas y cámaras profesionales estarán prohibidas

Los filtros de seguridad impedirán el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, sustancias ilícitas, drogas, aerosoles, gas pimienta, pirotecnia y dispositivos láser. Tampoco se permitirá el acceso con alimentos o bebidas adquiridos fuera del estadio.

La organización restringirá el acceso con objetos que puedan representar riesgos dentro del estadio - crédito @bts_colombia/ Instagram

La lista incluye botellas de cualquier material, envases de vidrio, latas, sombrillas, sillas, cobijas, mascotas y bolsos que superen los 30 por 30 centímetros. Las cámaras fotográficas, videograbadoras, filmadoras, grabadoras de audio y equipos profesionales de foto o video también quedarán restringidos.

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La Secretaría Distrital de Gobierno aconsejó a los asistentes definir un punto de encuentro con sus acompañantes antes de entrar. Esa medida busca facilitar la ubicación de personas que se separen durante la jornada. Ante una emergencia o inconveniente, el público deberá acudir a los equipos de logística, seguridad o entidades distritales presentes en el lugar.

También se recomendó verificar las entradas únicamente por los canales oficiales del evento, con el fin de prevenir fraudes. Las autoridades sugirieron llevar impermeable ante los posibles cambios de clima, sin incluir elementos que estén prohibidos dentro del estadio.

Entre los elementos permitidos para los conciertos de BTS figuran un par de baterías extra para los Light Sticks oficiales, peluches, llaveros, celulares, powerbanks o baterías portátiles, maquillaje sin espejos, gafas de sol, tapones para oídos, impermeables, sombreros, gorras y obsequios promocionales. También se podrán llevar medicamentos vigentes con receta médica, siempre que esta coincida con la identificación del asistente. Los morrales o bolsos no podrán superar los 30 por 30 por 15 centímetros.

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Los asistentes podrán llevar Light Sticks, celulares, impermeables, tapones para oídos y bolsos de tamaño permitido - crédito @bts_colombia/ Instagram

El Distrito activará el sistema para eventos de alta afluencia

La operación estará coordinada mediante el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), mecanismo de Bogotá para articular las medidas de prevención, atención de emergencias, seguridad y movilidad en eventos con gran asistencia.

El concierto de BTS generará además un movimiento turístico para la capital. De acuerdo con proyecciones del Distrito, los mayores gastos asociados a la visita de seguidores se concentrarían en alimentos y bebidas, con $ 39.108 millones, seguidos por alojamiento, con $ 29.384 millones, y transporte interno, con $ 17.557 millones.

TransMilenio habilitará ocho rutas especiales desde las 10:00 p.m.

El plan de movilidad contempla servicios especiales de TransMilenio desde las 10:00 p.m., con salidas desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

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Los despachos dependerán de la demanda registrada al finalizar el espectáculo. El Distrito aclaró que el servicio de alimentación no extenderá su horario. Las rutas habituales que circulan por las estaciones cercanas finalizarán a las 10:00 p.m., por lo que los usuarios tendrán como alternativas las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional.

La Secretaría Distrital de Movilidad calcula la asistencia de más de 50.000 personas al estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar al sector de El Campín, la red troncal dispone de 13 rutas en la NQS Central, con paradas en Campín-UAN y Movistar Arena. A ello se suman 39 rutas de TransMiZonal con paraderos próximos al estadio, distribuidos sobre la NQS, las calles 53 y 63 y la carrera 24.

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