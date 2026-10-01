Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

Imitadora de Selena Quintanilla en Yo me llamo homenajeó a su madre y anunció que seguirá en competencia - crédito @yomellamoselenaquintanilla2026/ Instagram

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La participante que interpreta a Selena Quintanilla en Yo me llamo volvió a pronunciarse en redes sociales después de la presentación que realizó en medio del duelo por la muerte de su madre.

La concursante, identificada como Sharon Realeza, compartió un video acompañado por la canción “Amor eterno” y explicó que continuará en el programa para honrar el deseo de su mamá.

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“Siempre canté está canción contigo. Nunca me preparé para cantártela a ti”, escribió la artista en la publicación que difundió después de la gala del 28 de septiembre. La elección del tema, popularizado por Rocío Dúrcal, tuvo un sentido personal para ella, pues aseguró que solía interpretarlo junto a su madre.

Sharon Realeza afirmó que su madre fue una de las razones que la llevaron a representar a Selena Quintanilla - crédito @yomellamoselenaquintanilla2026/ Instagram

La imitadora reveló durante la emisión de Yo me llamo que la pérdida ocurrió apenas dos días antes de subir al escenario. A pesar de ese momento, decidió cumplir con la prueba de la noche y dedicar su actuación a la mujer que la motivó a presentarse al concurso.

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Antes de cantar, Sharon Realeza explicó ante el público y los jurados que la presentación tendría una dedicatoria especial. “A veces el destino nos pone obstáculos que pensamos que nunca vamos a superar. Por eso este show se lo quiero dedicar a mi madre, que se fue al cielo”, manifestó.

La concursante asumió una prueba en inglés e interpretó I Will Survive. Al finalizar, contó que su mamá había fallecido y relató que ella quería verla cumplir el sueño de participar en el programa. “Ella quería que yo estuviera aquí. Estaba muy orgullosa y sus últimas palabras fueron: ‘Hija, te amo’”, expresó en el escenario.

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Días después de la gala, Sharon Realeza compartió una fotografía junto a su madre y expresó su dificultad para aceptar la pérdida - crédito @yomellamoselenaquintanilla2026/ Instagram

Fue días después de la gala que la participante se pronunció en sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a su madre con el mensaje: “Todavía no logro comprender que llegaré a la casa y no estarás!! 😭"

En otro post se muestra a la imitadora junto a su madre en un video que grabó hace meses donde le cantaba Amor eterno de Rocío Dúrcal. “Siempre canté esta canción contigo. Nunca me preparé para cantártela a ti”, escribió en la descripción.

“Ay mi reina😢 mucha fuerza, estoy segurisima de que ella en el cielo esta super orgullosa de ti❤️“, ”Dios y ella te guiarán para que sigas adelante. Un fuerte abrazo", “Solo quienes perdimos nuestra madre sabemos lo que significa. Dios te brinde consuelo y esperanza en la resurrección. Un abrazo”, “Te heredó su hermosa voz❤️“, ”Fuersa mi niña saludos y bendiciones desde cuba", (Sic) son algunos de los mensajes que ha recibido la imitadora.

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La artista recordó que su mamá le repetía “Hazlo” y “tú eres capaz” cuando ella dudaba de presentarse al concurso - crédito @yomellamoselenaquintanilla2026/ Instagram

La participante explicó que su mamá la impulsó a llegar al programa

Después de la emisión, Sharon Realeza publicó un mensaje para explicar por qué decidió mantenerse en competencia. La concursante aseguró que su madre fue una de las razones por las que se animó a asumir el reto de representar a Selena Quintanilla en el programa de Caracol Televisión.

“Una de las razones por las cuales estoy actualmente representando a Selena en la competencia Yo me llamo es porque mi madre quería que yo lo hiciera”, señaló en Instagram.

Según contó, en los momentos en que dudaba sobre postularse al concurso, su madre le respondía con dos frases que ahora recuerda como una guía: “Hazlo” y “tú eres capaz”. La artista indicó que ese respaldo fue decisivo para asumir el personaje y exponerse ante el público nacional.

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El homenaje con 'Amor eterno' acompañó la decisión de Sharon Realeza de continuar en Yo me llamo - crédito @yomellamoselenaquintanilla2026/ Instagram

En el mismo mensaje, la participante se refirió a los comentarios negativos que ha recibido desde su aparición en el programa. “Por tal razón no haré caso los comentarios llenos de odio. Y seguiré adelante honrando la memoria de mi mamá y haciendo lo que ella quería que yo hiciera”, escribió.

El homenaje en redes sociales cerró con Amor eterno, canción que la concursante vinculó con los recuerdos compartidos junto a su madre. La publicación llegó después de una gala en la que la interpretación de Selena Quintanilla quedó atravesada por una despedida familiar y por la decisión de continuar en la competencia.

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