Colombia tiene un nuevo campeón en el automovilismo internacional: Óscar Tunjo ganó la IMSA VP Racing SportsCar Challenge

El piloto vallecaucano de 30 años aseguró el título con una carrera pendiente y culminó una temporada llena de triunfos con el equipo Gebhardt Motorsport - crédito @oscartunjo/X

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El automovilismo colombiano cuenta con varios pilotos que compiten en el exterior. Algunos acumulan años de experiencia en las principales pistas del mundo; otros se han consolidado en distintas categorías y avanzan en su carrera profesional.

Ese es el caso de Óscar Tunjo, piloto de 30 años que se consagró campeón de la IMSA VP Racing SportsCar Challenge, certamen que se disputa en Estados Unidos. El colombiano aseguró el título de forma anticipada tras una temporada en la que tuvo actuaciones destacadas en cada carrera.

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Con este resultado, el vallecaucano sumó un nuevo trofeo a su lista de logros. Comenzó su trayectoria en el karting y, a los 14 años, dio el salto a Europa para competir en la Fórmula BMW. Desde entonces, participó en distintas categorías de monoplazas y circuitos internacionales.

El nuevo título de Óscar Tunjo

El piloto colombiano Óscar Tunjo aseguró este jueves 1 de octubre el campeonato del IMSA VP Racing SportsCar Challenge de 2026 en Road Atlanta, Estados Unidos, al terminar segundo en la carrera 13 y quedar matemáticamente fuera del alcance de sus rivales, con una prueba todavía pendiente.

La campaña con Gebhardt Motorsport incluyó 13 carreras, 12 podios y seis victorias, una regularidad que le permitió mantenerse entre los primeros lugares desde el inicio de la temporada. Tunjo partió desde la tercera posición en la competencia que le dio el título y amplió la ventaja sobre sus perseguidores.

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Óscar Tunjo corre para el equipo Gebhardt Motorsport en la IMSA VP Racing SportsCar Challenge - crédito @oscartunjo/X

La última carrera del calendario se disputará este viernes 2 de octubre en el mismo circuito. La ceremonia oficial de premiación tendrá lugar durante el fin de semana del 3 y 4 del mismo mes en Road Atlanta, ya con el campeonato definido.

“Estoy muy feliz de conseguir este título del IMSA. Como piloto latinoamericano, es un orgullo enorme. Ha sido un gran año desde el inicio de la temporada en Daytona, con momentos inolvidables en Sebring, Canadá y ahora aquí, en Atlanta, donde pudimos sellar el campeonato. Quiero agradecer a todo mi equipo, Gebhardt Motorsport, a mis patrocinadores y a todas las personas que siguen mi carrera deportiva. Este logro también es de ustedes”, expresó Tunjo, citado por El País.

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Óscar Tunjo terminó segundo y subió al podio en la carrera celebrada en Atlanta el 1 de octubre - crédito @oscartunjo/X

A su regreso a Colombia, el piloto ofrecerá una rueda de prensa el miércoles 7 de octubre en el Ministerio del Deporte para compartir los detalles de la temporada, informó el medio, que terminó con el mayor título de su carrera en el automovilismo norteamericano.

“Buscar patrocinio no es fácil”

Durante una entrevista con El Colombiano el 8 de abril de 2026, Óscar Tunjo habló un poco de su vida y recordó su paso por la Fórmula 3, una de las válidas que acerca a los pilotos a la Fórmula 1, la gran carpa del automovilismo: “Tengo muy buenos recuerdos a pesar de los bajos recursos económicos. Solo pude correr cuatro veces y logré dos podios. Durante ese proceso coincidí con pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc y Esteban Ocon, con quien estuve en etapa de formación, fue una experiencia muy enriquecedora”.

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Óscar Tunjo es uno de los pilotos con mayor experiencia en el automovilismo colombiano - crédito @oscartunjo/X

Uno de los problemas que el piloto reveló sobre este deporte es la parte económica: “Uno debe tocar puertas. Algo fundamental es lo que hace por fuera de la pista. Buscar patrocinio no es fácil, toca saber vender. Hay que estar en eventos no tan chéveres a veces; incluso me pongo más el traje por fuera que dentro de la pista. Lo hemos sabido manejar bien”.

“En Colombia gusta la moda y por eso se necesita un representante en la élite. Por ejemplo, cuando Juan Pablo Montoya ganaba en la Fórmula Uno, los niños se disfrazaban de él y la gente tenía ilusión. Lo malo del automovilismo es lo costoso que es, aunque acá existe amor por los motores. Los piques, aunque ilegales, son ejemplo de ello. Un buen autódromo no solo es para carros, también para esos piques, patinaje, ciclismo, etc”.

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