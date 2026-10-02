Hija del expresidente de la Andi Bruce Mac Master publicó fuerte mensaje con pulla a Abelardo de la Espriella: “Por eso esto duele tanto”

Bruce Mac Master fue blanco de un veto institucional promovido por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

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Sofía Mac Master, hija del expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), acusó al presidente Abelardo de la Espriella de ser el responsable de la renuncia de su padre a la dirigencia gremial, al sostener que las presiones políticas afectaron la independencia del gremio y desgastaron al dirigente en el cargo.

La hija del empresario que duró durante casi 13 años al frente de la organización afirmó que esta salida no puede reducirse a una disputa coyuntural, sino a una serie de acciones que generan preocupación. “Para muchos seguramente esto es simplemente política, una pelea más, un nombre más en las noticias. Para mí no. Para mí es mi papá”, expresó.

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Mac Master, cabe destacar, dejó el cargo el 1 de octubre, luego de dirigir la Andi desde diciembre de 2013. La decisión fue comunicada a la Junta de Dirección General y a los afiliados del gremio, en una extensa misiva en la que el empresario dejó claros los motivos que lo llevaron a tomar la determinación, tras días de evidentes tensiones con el Ejecutivo.

Con este mensaje en su perfil de Instagram, Sofía Mac Master, hija de Bruce Mac Master, reaccionó a la renuncia de su padre a la presidencia de la Andi (- crédito @sofiamacmaster.t/Instagram)

Así se refirió Sofía Mac Master a su padre y su defensa de la independencia de la Andi

En su publicación, que se hizo a través de la red social Instagraam, Sofía Mac Master sostuvo que su padre asumió la tarea gremial por su compromiso con el país, las empresas y los trabajadores. “Yo sí he visto de cerca todo lo que ha dado por este país. He visto cuánto le importa Colombia. Cuánto se toma en serio lo que hace”, indicó.

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La joven relacionó su renuncia a la presidencia de la asociación de empresarios con la necesidad de preservar la autonomía de la organización empresarial. “La Andi representa a los empresarios. Su voz no debería tener que acomodarse para caerle bien a un gobierno. Porque entonces, ¿qué clase de independencia queda?”, planteó la mujer.

Con esta carta, Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi, tras las tensiones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @BruceMacMaster/X

La decisión de Bruce Mac Master de apartarse del cargo buscó evitar, según el exdirectivo, que circunstancias externas afectaran a las compañías afiliadas, sus libertades o su funcionamiento ordinario. Y sostuvo que no podía permitir que esas condiciones perjudicaran al gremio, que se había quedado sin interlocución.

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El exdirigente empresarial también explicó que había intentado encauzar las tensiones mediante los canales institucionales. “Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía”, afirmó Mac Master frente a la situación que se registró con el Gobierno, que declaró veto a su presencia.

Ante esto su hija advirtió que el caso puede generar efectos adversos. “Hoy es él. Pero el precedente queda. Si normalizamos que un presidente puede ejercer presión hasta volver incómodo o imposible que alguien continúe al frente de un gremio porque no le gusta lo que dice, mañana puede pasar exactamente lo mismo con cualquier otra persona”, dijo.

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Bruce Mac Master, en su último día como presidente de la Andi, recibió un reconocimiento del Concejo de Bogotá por su labor al frente del organismo gremial - crédito Andi

La decisión de cerrar un ciclo tras más de una década

Según su carta de renuncia, la misma representa el cierre de una etapa y no un abandono de sus convicciones. “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Andi, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General. No ha sido una decisión sencilla”, señaló Bruce Mac Master.

El empresario afirmó que esperaba que su retiro ayudara a restablecer el diálogo entre el Gobierno nacional y el sector productivo, aunque también reconoció que los intentos de concertación con el presidente Abelardo de la Espriella no prosperaron, pese a que intentó tender puentes y establecer diálogo para encontrar puntos de consenso con el Ejecutivo.

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“Siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos, incluso en medio de diferencias, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional. Lo intentamos y no tuvimos éxito”, destacó en su intervención el exdirigente gremial.

Bruce Mac Master estuvo desde finales de 2013 al frente de la Andi, una de las asociaciones gremiales más longevas del país - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Antes de su salida, varias compañías se habían desvinculado de la organización o de sus cámaras especializadas, entre ellas Coca-Cola Femsa, Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal; en una especie de ‘efecto cascada’ que fue minando la posibilidad de que Mac Master continuara al frente de la asociación, que tiene una trayectoria de 82 años.

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Por ello, para Sofía el desenlace refleja el costo personal de defender una posición independiente. “Duele verlo terminar cansado de tener que pelear simplemente por hacer su trabajo con independencia”, compartió la mujer, que cerró su mensaje con una defensa de la trayectoria de su padre y de las decisiones que tomó durante su gestión.

“Queda todo lo que construyó, todo lo que logró, la huella que dejó y la tranquilidad de saber que nunca tuvo que dejar de ser quien es para mantenerse en un cargo”, remarcó Sofía Mac Master, en una clara pulla al jefe de Estado y la manera en que declaró cerrada la posibilidad de interlocución con su progenitor, y derivó en su renuncia.

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