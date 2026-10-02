Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Maluma y Shakira estrenaron "Agua" como su quinta colaboración global y sumaron un nuevo lanzamiento a la música latina - crédito captura de pantalla YouTube

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Cada mes, la industria musical renueva su catálogo con una serie de estrenos que atraviesan géneros, generaciones y fronteras. Artistas colombianos e internacionales se reportaron durante agosto con producciones que van desde el reguetón y la música popular hasta el rock alternativo, el k-pop y el metal progresivo, en un mes que combinó álbumes de larga trayectoria con debuts que marcaron hitos en las listas de popularidad.

Entre los lanzamientos más destacados, el desamor, la nostalgia y los regresos después de largos silencios discográficos marcaron el tono de una agenda que reunió a bandas con más de una década sin material inédito, colaboraciones entre generaciones distintas de un mismo género y proyectos que llegaron a debutar entre los más escuchados. Mientras la escena colombiana aportó nombres consolidados junto a propuestas emergentes del rock, la electrónica y la música popular, la producción internacional no se quedó atrás con lanzamientos notables tanto en el pop como en las figuras al margen de la masividad.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante septiembre de 2026.

Apolo 7 inicia una nueva etapa sonora con “Todo me habla de ti”

El trío decidió dar un giro hacia el pop rock y la integración de elementos electrónicos dentro de su sonido con su más reciente sencillo, mientras le canta a la nostalgia y el proceso de intentar dejar ir a una persona que, tras una ruptura amorosa, sigue apareciendo de manera inconsciente en canciones, lugares y recuerdos cotidianos.

El lanzamiento se acompañó de un videoclip cinematográfico dirigido por los tres integrantes, mostrándolos en situaciones de alto riesgo —un ring de lucha clandestina, una prueba de choque automovilística y un escenario en llamas— como metáfora visual del dolor tras una pérdida afectiva. El sencillo funciona como primer adelanto de un próximo trabajo discográfico previsto para 2027.

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“Es una canción que le canta al desamor, pero no es pesimista; también es una forma de soltar eso y decir ‘todo me habla de ti, pero acá estoy, superando la tusa’”, comentó Christian Baquero en diálogo con Infobae Colombia.

El trío apostó por un sentido más melódico en su más reciente sencillo, primer anticipo de su próximo trabajo discográfico que se publicaría en 2027 - crédito cortesía Apolo 7

BALTHVS presenta “Sunday Forecast”, nuevo adelanto de ‘Manifest’

El trío bogotano compartió el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio, Manifest, previsto para su lanzamiento el próximo 7 de octubre a través de Mixto Records. El tema, inspirado en Shuggie Otis y la música de los canales meteorológicos de los años 90, propone un estilo más contemplativo en un trabajo que se registró durante dos años entre las giras internacionales de la banda.

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Doctor Krápula estrena “Infinito Paralelo”, segundo sencillo de su nuevo álbum

Tras su paso por el Cordillera, la banda presentó el segundo sencillo de un nuevo álbum de estudio en proceso, apenas unos meses después del lanzamiento de Arte Es Resistencia, publicado en mayo. El tema, con sonoridades del reggae, fue producido junto a Juan Pablo Vega y su videoclip se grabó en Casa Krápula, el lugar donde nació y creció la banda hace más de 25 años.

“Es otra búsqueda, otra intención y es un retorno a la raíz y a la ciudad natal de Doctor Krápula. Nos devolvimos a Bogotá a grabar, grabamos en Bogotá, compusimos en Bogotá, nos reconectamos con nuestra ciudad y con el espacio y el entorno que vio nacer y crecer a Doctor Krápula”, señaló el vocalista Mario Muñoz en diálogo con Infobae Colombia.

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Don Tetto le subió el volumen a las guitarras en “Madrid”

La banda de neo punk presentó el cuarto sencillo de un próximo álbum de estudio que la banda bogotana espera publicar a finales de 2026 o en el primer semestre de 2027. El tema, producido junto a Daniel Cadena y con las guitarras como protagonistas, explora la perspectiva de quien se queda después de que otra persona decide marcharse sin dar explicaciones.

“Es un mensaje de esas personas que deciden dar el paso sin uno y avanzan, van a otro lado, buscan otras cosas, y es una respuesta o una perspectiva del que se queda, del que pierde”, explicó el guitarrista Carlos Leongómez en diálogo con Infobae Colombia.

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Antes del Vans Warped Tour México, la banda publicó un nuevo adelanto de su próximo larga duración - crédito @dontetto/YouTube

Encarta 98 publica ‘lucero’, su segundo álbum de estudio

La banda formada en Bogotá en 2015 y reconocida en el panorama local por su sonido atmosférico, publicó su segundo álbum de estudio, cinco años después de Lo que extrañas ya no existe (2021).

En esta oportunidad presentan letras que exploran la ausencia, la soledad y el paso del tiempo a través del shoegaze y el dream pop que les caracteriza con guitarras envolventes y la voz de su cantante María Paula Vásquez como protagonista.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Margarita Siempre Viva estrena “Desorientado: a la deriva”

Antes de su paso por Rock Al Parque, los antioqueños presentaron su más reciente sencillo, con un ritmo frenético propio del post-punk que, en cierto modo, reconecta con el sonido de sus inicios.

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Puerto Candelaria presenta ‘Tarde Ventura’ e introduce un nuevo miembro a la banda

El decimosexto álbum de estudio de la agrupación comandada por Juancho Valencia está compuesto de 11 piezas entre composiciones inéditas y reinterpretaciones de clásicos, combinando sonidos orgánicos y elementos tribales con una estética de inspiración retro.

La producción introduce oficialmente a Zafra, un nuevo personaje dentro del universo creativo de la agrupación, interpretado por el trompetista y cantante medellinense Gerald Flórez, formado en la Red de Escuelas de Música. El álbum incluye además la colaboración del comediante Adrián Parada en el tema Págame, así como las participaciones de Laura en el Aire y Juliana de la Rosa en Nunca me faltes.

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“Estamos muy felices por la cantidad de gente que está disfrutando esta música y que lo está cantando, bailando. Y pues estamos llegando a los escenarios y ya la gente canta las canciones, las baila, las pide y eso es lo más gratificante que un artista puede recibir de su gente”, comentó Juancho Valencia en diálogo con Infobae Colombia.

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Aterciopelados y Argüello estrenan “Expreso Amazonia, Pt. II”

La banda de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago publicó una nueva versión de junto al DJ colombiano reconocido por su trabajo dentro del afro house, sumando un resultado más bailable y discotequero al compararla con la versión original.

Esta reversión forma parte de la celebración de los 30 años de su álbum La Pipa de la Paz, que tendrá su punto culminante durante su concierto del próximo 30 de octubre en el Movistar Arena.

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito Aterciopelados/YouTube

Nasa Histoires convierte una ruptura de nueve años en “No Fue Falta de Amor”

Los boyacenses presentan este bolero grabado junto al cantautor venezolano José y el Toro. El tema nació de una frase que el artista invitado escribió durante una sesión de estudio.

La canción antecede la publicación de un cuarto disco que la agrupación ya terminó de grabar, compuesto por 12 canciones que explorarán el amor desde distintas etapas: el enamoramiento, el desamor, la muerte y la aceptación del destino.

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Darmand y Penelope Robin lanzan “The River”, su primera colaboración

Darmand, el nombre que asumió el teclista de The Mills, Diego Cáceres para presentar su proyecto de electrónica, viene publicando sencillos a lo largo del año, y el más reciente incluye su primera colaboración junto a la artista estadounidense radicada en Colombia, combinando sintetizadores inquietantes con la cualidad pop de Robin.

La canción utiliza el río como metáfora de las relaciones humanas y plantea una reflexión sobre la libertad, la confianza y la capacidad de dejar que el otro sea quien decide ser.

“Es muy importante que la cuarta canción que lanzo, cuento con la colaboración de Penelope Robin, una de las artistas más increíbles que ha existido en Colombia. Su voz, su talento, su carisma, se convirtieron en un pilar fundamental para sacar una canción que habla sobre la humanidad, sobre lo real, sobre no tratar de cambiar a los demás”, explicó Darmand en declaraciones para Infobae Colombia.

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Luisfer La Voz y Manuel Turizo estrenan “Vulnerable”

La primera colaboraicón entre ambos artistas combina afrobeats latino con matices de pop urbano y flow caribeño para narrar una historia de desamor que se transforma en un mensaje de amor propio y cierre de ciclos.

La colaboración nació del interés de Turizo por la propuesta artística del cantante cartagenero y representa uno de los mayores hitos en la trayectoria de Luisfer.

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Hamilton y Zaider repiten fórmula en “Quién Me Mandó?”

Poco antes de anunciar su primer Movistar Arena para 2027, el Afrorockstar presentó esta colaboración en la que se narra una historia atravesada por el amor, la migración y la distancia, manteniendo la identidad afrocaribeña que ha definido las propuestas individuales de ambos artistas cartageneros.

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Blessd presenta “ELLA” y cierra su calendario musical de 2026

El Bendito presentó un nuevo tema producido por Money Makers que explora el deseo y la vulnerabilidad a través de una historia que comienza con una llamada de madrugada y termina en una confesión sentimental. El propio artista anunció la canción en redes sociales como “la última canción del año del Bendito”.

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Maluma y Shakira lanzan “Agua”, su primera colaboración en ocho años

Los dos artistas se volvieron a juntar tras Chantaje (2016), Trap (2017) y Clandestino (2018). El tema, incluido en el álbum Loco X Volver de Maluma, propone una metáfora sobre el deseo a través de la imagen del agua que se convierte en fuego cuando dos personas están juntas.

El lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, realizadora reconocida en la industria del pop internacional, y llegó pocos días antes del inicio de la serie de conciertos de Shakira en Madrid.

Los dos colombianos presentan un merengue incluido en 'Loco X Volver', el más reciente álbum de Maluma - crédito Sony Music

Feid publica su EP ‘El Club de las 19 Flores’

El Ferxxo presentó esta colección de ocho canciones que amplía el universo iniciado en 2019 con su proyecto 19. El disco incluye colaboraciones con Bad Gyal, Yandel, Vicente García, Divino y Baby Ranks, entre otros artistas.

El lanzamiento comenzó con una aparición del artista antioqueño en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde reveló la portada del proyecto y presentó A Xon De Que, primer adelanto del EP. Paradixe, grabada junto a El Americano 4KT y Pirlo, se convirtió en el tema más viral del proyecto.

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Aria Vega estrena “Compa Coleto (uy_como)”

La barranquillera presentó su cuarto sencillo del año dentro de lo que la artista ha denominado “costeñita core”.

El lanzamiento llegó en medio de una semana histórica para la barranquillera, marcada por el primer lugar de su colaboración con Ryan Castro,“Chévere (premiumremix), en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard en Estados Unidos y Puerto Rico, además del anuncio de su firma con Warner Music Latina días después de su publicación.

El más reciente sencillo de la barranquillera superó los 3 millones de reproducciones en Spotify y los 2 millones en YouTube - crédito Aria Vega/YouTube

Ryan Castro regresa a sus raíces con “La Sapió”

En la antesala de su “Awooween” en el estadio El Campín de Bogotá y de su paso por el estadio Pascual Guerrero de Cali, el paisa se juntó con SOG donde se propuso retornar al tono más directo del reguetión. El tema funciona como primer adelanto de un próximo álbum del artista, del que todavía no se conocen más detalles.

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Kapo presenta “Playa Fría”

Publicado bajo los sellos La Industria INC y Sony Music Latin, el paisa aborda en este afrobeats el cierre de una relación y la importancia de continuar después de una ruptura.

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Miky La Sensa rinde tributo a la feminidad con “Candela”

El artista urbano presenta esta canción, producida por Jony Lams, en la que buscó mezclar magnetismo y sensualidad.

“Candela es una canción para dedicarle a esa mujer que tiene luz propia, que posee una energía especial y que se convierte en fuego dentro de la vida de cada hombre”, expresóel artista en un comunicado de prensa.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Piso 21, Micro TDH y Gangsta reviven su química en “Segunda Cita”

El trío colombiano volvió a juntarse con el venezolano para retomar lo que ambos iniciaron ocho años en Te Vi, pista con la que superaron los mil millones de reproducciones en Spotify. La nueva canción combina pop latino y sonidos urbanos mientras en su letra alberga una historia romántica.

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Santiago Cruz lanza ‘Fragmentos’, su undécimo álbum de estudio

El ibaguereño explora a lo largo de 11 temas como la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo. Incluye una versión de Tumbas de la Gloria, del argentino Fito Páez, a quien el cantautor tolimense le abrió un concierto en Bogotá en 1999, hecho que lo inspiró a dejar su trabajo de oficinista para dedicarse a la música.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Camilo presenta ‘Para Cuando Sean Mayores’, su quinto álbum de estudio

El paisa presentó esta producción de 13 canciones inspirado en sus hijas Índigo y Amaranto y en la conexión con su niño interior. El álbum incluye La Medalla, única colaboración del proyecto, interpretada junto a su esposa, la cantante y actriz Evaluna.

El primer sencillo, El Árbol, presentado antes del lanzamiento del álbum completo, aborda las trampas de la adultez y la desconexión con las etapas más simples de la vida. El disco cierra con dos temas dedicados a Evaluna, For Eva y Luna.

El cantante narra la historia de un abeto que se marchitó pensando en el futuro - crédito Camilo/YouTube

Ela Taubert estrena “No Tengo Remedio”

El tercer sencillo de la nueva etapa musical de la cantante colombiana combina sintetizadores e instrumentales pop con una letra irónica y romántica sobre un amor no correspondido. La artista adelantó que antes de que termine 2026 planea publicar más música.

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Jhon Alex Castaño y Pipe Bueno estrenan “Tienes que Sufrir”

Dos de las voces más destacadas del regional colombiano se juntaron en este sencillo, previamente interpretado en vivo por ambos durante el concierto de Castaño en el Movistar Arena de Bogotá.

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Jessi Uribe, Juan Pablo Márquez y Voz de Mando revive “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Esta canción compuesta por Joss Favela y Luciano Luna que Voz de Mando grabó originalmente en 2016 para su álbum Clase de Historia (2017), ahora tiene una nueva versión en la que los dos estilos regionales marcan su impronta particular.

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Nico Hernández estrena “Bandido Retirado”, última colaboración grabada con Yeison Jiménez

Los temas inéditos de Yeison Jiménez siguen surgiendo durante 2026, luego de su fallecimiento en un accidente de avioneta en enero pasado. La canción, escrita por el propio Jiménez, fue grabada el 17 de julio de 2025 en 5ta Estudio de Bogotá.

El artista confirmó que se trató de la única canción que alcanzaron a grabar juntos, y que ambos tenían previsto realizar el videoclip y promocionar el sencillo de forma conjunta.

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Andrés Cortés explora el regional mexicano en “Bala Perdida”

El cantante oriundo de San Vicente del Caguán, Caquetá, incursiona en los sonidos del regional mexicano en esta canción narra una historia de traición y revancha que culmina en una mesa de póker.

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Heredero estrena “Soltera”, primer adelanto de su próxima etapa “Pa’l Mundo”

El intérprete de carranga regresó a un estilo más abierto y ligero luego de la intimidad que predominó en su álbum SOY HEREDERO. Este sencillo será el punto de partida hacia Pa’l Mundo, su próximo trabajo discográfico.

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Luis Alfonso, Xavi y Silvestre Dangond se unen en “Sabor a Tequila”

Esta colaboración conecta la música popular colombiana, el vallenato y el regional mexicano en una misma canción, mientras utiliza el tequila como metáfora del despecho, narra una historia de infidelidad, engaño y abandono.

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Maluma y Beyoncé se unen en “Cuerpo (Tumbao)”

Esta colaboración fue incluida en la reedición por los 20 años de B’Day’, segundo álbum de estudio de la artista estadounidense, publicada para coincidir con su cumpleaños número 45. El tema retoma elementos de “La Negra Tiene Tumbao”, clásico popularizado por Celia Cruz.

La canción marca el primer trabajo conjunto entre ambos artistas y combina pasajes en español e inglés, con versos inéditos interpretados por el cantante colombiano. Según un comunicado del proyecto, la elección del sample de Cruz respondió a la admiración de Beyoncé por “su negativa a doblegarse ante el racismo, el colorismo y la definición estrecha de la belleza”. El tema fue producido por Beyoncé, Edgar Barrera y CASTA, con la coproducción de Ali “Ali Ali” Álvarez.

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Nanpa Básico y Steve Aoki fusionan rap y electrónica en “Mi Amor”

Publicada a través de 5020 Records, colaboración que combina el estilo lírico directo del rapero colombiano con el sonido electrónico del productor estadounidense. El tema, de menos de tres minutos, une dos identidades musicales que tradicionalmente ocupan espacios distintos.

El público tuvo un primer adelanto de la canción cuando Nanpa se unió a Aoki en el escenario del Baja Beach Fest para interpretarla en vivo antes de su estreno oficial, un momento que generó expectativa previa al lanzamiento digital.

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Wisin presenta ‘La Universidad del Perreo’

El puertorriqueño presentó su anticipado álbum de estudio, precedido por una campaña de expectativa de las más notables en la historia reciente del género urbano. Inclyue colaboraciones con Ivy Queen, Jowell & Randy y de figuras como Don Chezina, Jory Boy, Franco “El Gorila”, Trébol Clan, Juanka El Problematik, El Bogueto y Kapo.

El proyecto, de casi 35 minutos, recupera el sandungueo, el dembow y la energía de discoteca de distintas etapas del reguetón puertorriqueño, adaptados a una producción pensada para sonar en la actualidad. Wisin describió la propuesta como un reconocimiento a los artistas que sentaron las bases del género antes de su expansión global.

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J Álvarez estrena ‘El Dueño del Sistema Vol. 3.5’

El proyecto completo, publicado el pasado 25 de septiembre, reúne 21 canciones entre temas inéditos, colaboraciones y material previamente lanzado, entre ellos Catfish, Modelito, Soltero y Toy Story, en una nueva entrega de la saga que ha acompañado distintas etapas de la carrera del artista puertorriqueño.

Este álbum incluye colaboraciones con artistas como Sheeno El Sensei, Sinico, Mackie y Lenny Tavárez, y ya está disponible en las principales plataformas digitales.

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Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris lanzan “Te Quiero Tanto”

Las dos bandas argentinas bajo la denominación Los Auténticos Caligaris, presentaron una reinterpretación del clásico de Sergio Denis. El lanzamiento llegó después del inicio de una gira conjunta el 22 de agosto en Córdoba, Argentina, que continuará por México y Colombia entre octubre y noviembre. El videoclip oficial fue dirigido por Octavio Lovisolo, con producción de Joaco Pilotto.

“Es una canción que queremos mucho, que nos gusta mucho y que donde la tocamos la gente la canta. Todavía no la hemos tocado fuera de Latinoamérica, pero seguramente así va a ser, porque la gente lo conocía a Sergio Denis, y quien no conocía a Sergio Denis ahora tiene una chance a través de esta canción, a explorar su obra”, manifestó Juan Carlos Taleb, guitarrista de Los Caligaris en diálogo con Infobae Colombia.

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Hermanos Gutiérrez publican ‘Los Ojos del Cóndor’

Compuesto de 10 canciones instrumentales y producido por Dan Auerbach en su estudio Easy Eye Sound de Nashville, el proyecto se inspiró en una fotografía de 1987 que muestra al padre de los hermanos Estevan y Alejandro Gutiérrez en Machu Picchu y conforma la portada del tercer larga duración del dúo suizo-ecuatoriano. En esta ocasión su sonido de guitarras se expandió hasta incorporar sonoridades andinas, con la incorporación del charango.

El lanzamiento se acompañó de un video para el tema Alma Mía, con escenas grabadas durante las sesiones en el estudio de Nashville.

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Rauw Alejandro estrena “Macacoa 2000” para la banda sonora de GTA VI

El puertorriqueño sorprendió al mundo con la aparición de esta pista en la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto VI.

El tema, inspirado en los sonidos del reguetón crudo de los 2000, forma parte de un soundtrack de 34 canciones que Rockstar Games lanzará completo el próximo 19 de noviembre, fecha en la que también estará disponible el videojuego en consolas.

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Gian Marco presenta “Dime Qué Más”, segundo adelanto de su álbum de salsa

El peruano que fuese jurado de A Otro Nivel de Caracol Televisión, presentó el segundo sencillo de Bajo la Manga, su próximo álbum previsto para octubre. El tema llega después de Nunca Más, primer adelanto del proyecto que superó los 2 millones de reproducciones en YouTube.

“La misión es seguir manteniendo la misma identidad sin repetirme, pero buscando caminos nuevos, reinventándome. Entonces, lo que cambia en realidad es simplemente el género, porque intento que en cada letra que he escrito, que son canciones inéditas, no cambia mi forma de escribir. Tal vez la cadencia cuando cantas, la síncopa, lo que la salsa te pide cuando cantas una canción, ¿no?“, manifestó el artista en diálogo con Infobae Colombia.

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Miley Cyrus presenta su LP ‘Bass Persuades’

La norteamericana lanzó su décimo álbum de estudio, disponible desde el 18 de septiembre a través de Atlantic Records. Curiosamente, esta vez lo firmó solamente como Miley, desmarcándose del apellido paterno.

Impulsado por el sencillo principal y tema que da título al álbum, el mismo se convirtió en la canción más añadida a nivel general en la radio de estadounidense y dominó los debuts globales en el #1 del top de canciones de Spotify en EE. UU. y #2 a nivel mundial. Además, el lanzamiento del álbum está acompañado por el video musical oficial de Let’s Get Married.

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Taylor Swift presenta la versión extendida de ‘The Life of a Showgirl’

La cantante presentó The Life of a Showgirl: The Encore, edición ampliada de su álbum de 2025 con cuatro canciones adicionales: Patient Zero, Babylon, Cleveland! y Pink Clouding. Los temas fueron escritos y producidos junto a Max Martin y Shellback.

Patient Zero se convirtió en la canción más escuchada en un solo día por una artista femenina en Spotify durante 2026, y vino acompañada de un videoclip protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson, que se estrenó durante los MTV Video Music Awards.

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Leon Bridges lanza ‘Happiness Anytime’

El norteamericano publicó su quinto álbum de estudio a través de Columbia Records. El disco fue producido junto a Josh Lloyd-Watson y Lydia Kitto, integrantes de la banda británica Jungle, y combina influencias del afropop, el dub reggae, el soul y el R&B.

“Para mí, la felicidad no es un sentimiento que se persigue. Quiero que este álbum sea algo que perdure en la gente y en sus huesos”, explicó Bridges en un comunicado de prensa sobre el concepto central del disco. El artista presentó un adelanto del proyecto en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con una combinación en vivo de los temas Talk It Over, Light the Way e Illusion.

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Beck publica su álbum ‘Ride Lonesome’

El cantautor publicó en Capitol Records, su primer álbum de estudio en siete años y el tercero de una trilogía espiritual que incluye Sea Change y Morning Phase. El disco, de 12 canciones, combina folk rock con deudas al sonido californiano de los 70, con atmósferas cercanas al sonido de Pink Floyd.

El lanzamiento se acompañó del video del tema Run Away, filmado en Tokio y protagonizado por el actor japonés Tadanobu Asano, bajo la dirección de Mikai Karl.

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Tom Morello anuncia ‘Everyone Gets Everything They Want’, su primer álbum de rock en solitario

El que fuera guitarrista de Rage Against The Machine y que cautivó a los colombianos durante su paso por el pasado Festival Estéreo Picnic, anunció su primer álbum de rock netamente en solitario (los anteriores bajo el nombre The Atlas Underground fueron proyectos colaborativos), a través de Mom + Pop Music.

El disco, fiel a la costumbre militante de Morello, aborda temas como el fascismo, los derechos de los inmigrantes y la agitación política global. Pese a presentarse como un trabajo enteramente solista, reúne colaboraciones con Serj Tankian, Kneecap y Beartooth, además de la participación de Roman Morello, hijo del músico, de 15 años, quien comparte créditos de composición en cinco canciones.

“Hago canciones antirracistas para los antirracistas. Hago canciones antifascistas para los antifascistas. Y hago canciones antinazis para los antinazis. Date Night es, en realidad, una canción sobre ‘¿de qué lado estás?’. Si algo de eso te ofende, saca tus propias conclusiones. Ah, y Roman Morello escribió el riff brutal de esta canción”, declaró Morello sobre el sencillo principal de esta producción, en el comunicado de lanzamiento del proyecto.

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Editors presentan “Seriously”, tercer adelanto de su octavo álbum

Los británicos, que la próxima semana se presentarán en Rock Al Parque como una de las principales atracciones de su edición 30, presentaron un sencillo de su LP Surface, Echo & Sound, previsto para publicarse el 30 de octubre a través del sello Play It Again Sam. El tema sigue a The Rush y Call It In, presentados en semanas anteriores.

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Kasabian publica ‘Act III’, su noveno álbum de estudio

Los de Leicester lanzaron a través de Sony Music una producción que, fiel a su costumbre, combina rock, electrónica, experimentación y dosis de pop.

El lanzamiento, pospuesto de su lanzamiento original en julio, estuvo precedido por los sencillos Hippie Sunshine, Great Pretender, Superpowers y Nothing Better Than This.

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