Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Las ausencias de Carlos Cuesta y de Gabriel Ávalos serán importantes en ambas selecciones-crédito Luis Acosta/AFP

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Paraguay por la fecha FIFA.

El duelo se disputará el 2 de octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated (Red Bull Arena) de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como también en sus aplicaciones streaming y canales de YouTube.