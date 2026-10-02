Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Paraguay por la fecha FIFA.
El duelo se disputará el 2 de octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated (Red Bull Arena) de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como también en sus aplicaciones streaming y canales de YouTube.
Colombia se alista para su segundo reto en la fecha FIFA: el 2 de octubre de 2026 jugará ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m., y la “Tricolor” de Néstor Lorenzo quiere dar una mejor imagen de lo que fue el partido ante México en Baltimore.
La selección Colombia ultima detalles para su segundo duelo amistoso en la gira por Estados Unidos, que será frente a Paraguay en Nueva Jersey el 2 de octubre, cuando el entrenador Néstor Lorenzo continuará con su proceso de probar nuevos jugadores para el proyecto de la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.
La selección Colombia busca dejar una buena imagen en su segundo amistoso ante Paraguay y recuperar la confianza de los aficionados, afectada tras el Mundial 2026. El empate 1-1 frente a México, en el primer partido de preparación, dejó pocos aspectos positivos.
Estos son los convocados de la selección Colombia a la triple fecha FIFA
Arqueros
- Aldair Quintana — Independiente del Valle
- Álvaro Montero — Boca Juniors
- Kevin Mier — Cruz Azul
Defensas
- Álvaro Angulo — Pumas UNAM
- Daniel Muñoz — Nottingham Forest
- Davinson Sánchez — Galatasaray
- Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
- Jhon Lucumí — Juventus
- Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
- Royer Caicedo — Cercle Brugge
- Samuel Velásquez — Atlético Nacional
Mediocampista
- Daniel Arcila — Club León
- Gustavo Puerta — Olympiacos
- Jaminton Campaz — Rosario Central
- Jhon Arias — Palmeiras
- Jhon Solís — Birmingham City
- Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
- Kevin Castaño — Atlético Mineiro
- Matías Orozco — CD Castellón
- Richard Ríos — Al-Ittihad
Delanteros
- Yáser Asprilla — Girona
- Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
- Camilo Durán —Celtic
- Kevin Viveros — Athletico Paranaense
- Luis Javier Suárez — Sporting CP
- Óscar Perea — Club América
La Amarilla tiene su segundo reto ante un viejo conocido en el continente: La Albirroja
El 26 de septiembre de 2026 comenzó el segundo ciclo de Néstor Lorenzo al mando de los “Cafeteros”. El empate ante México en el estadio M&T Bank de Baltimore a un gol marcó una serie de dudas con respecto al funcionamiento colectivo del equipo tras las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.
En dicho encuentro, Luis Javier Suárez adelantó a la “Tricolor” al minuto 9, y a partir de la anotación, el partido fue dominado por el combinado “Azteca” dirigido por Rafael Márquez. mientras que al minuto 62 que el delantero Gilberto Mora anotaría el empate para la “Tri”.
Pese a las dudas que hubo por parte de la prensa y la hinchada “Cafetera”, la Amarilla lleva siete partidos en todas las competencias sin perder.
El 27 de septiembre de 2026, el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro derrotó por 0-2 a Bolivia en el estadio Audi Field de Atlanta (Estados Unidos).
Los goles de la Albirroja llegaron gracias al doblete de Miguel Almirón al minuto 17 y 48 de partido.