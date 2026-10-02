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Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

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Colombia vs Paraguay
Las ausencias de Carlos Cuesta y de Gabriel Ávalos serán importantes en ambas selecciones-crédito Luis Acosta/AFP

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Paraguay por la fecha FIFA.

El duelo se disputará el 2 de octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated (Red Bull Arena) de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como también en sus aplicaciones streaming y canales de YouTube.

12:52 hsHoy

Matías Orozco confesó lo “satisfactorio” que fue pasar de ver a la selección Colombia en televisión a vestir la Tricolor: “De admirar”

El volante, formado como futbolista profesional en Deportivo Cali, fue convocado por primera vez a la Tricolor para la fecha FIFA de septiembre de 2026

Matías Orozco confesó que se siente orgulloso de compartir con los jugadores de la selección Colombia, que antes veía por televisión - crédito @morozco_10/Instagram
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12:40 hsHoy

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro quiere alargar su buen momento deportivo en este nuevo camino, rumbo al Mundial 2030

Así se ve el partido ante Colombia por parte de uno de los canales deportivos más importantes de dicho país-crédito @TigoSportsPY/X

Colombia se alista para su segundo reto en la fecha FIFA: el 2 de octubre de 2026 jugará ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m., y la “Tricolor” de Néstor Lorenzo quiere dar una mejor imagen de lo que fue el partido ante México en Baltimore.

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12:23 hsHoy

Esta sería la formación de la selección Colombia ante Paraguay: Néstor Lorenzo dejará en el banco a Álvaro Montero

El entrenador argentino dio detalles del encuentro del 2 de octubre en Nueva Jersey, su segunda presentación en la gira de amistosos por Estados Unidos, y explicó cómo pretende jugarle a la Albirroja

La selección Colombia se prepara para su segundo amistoso contra Paraguay en Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito FCF
La selección Colombia se prepara para su segundo amistoso contra Paraguay en Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito FCF

La selección Colombia ultima detalles para su segundo duelo amistoso en la gira por Estados Unidos, que será frente a Paraguay en Nueva Jersey el 2 de octubre, cuando el entrenador Néstor Lorenzo continuará con su proceso de probar nuevos jugadores para el proyecto de la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

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12:00 hsHoy

La selección Colombia se parece al monstruo de Frankenstein, según el técnico de Paraguay: así fue la extraña comparación de Gustavo Alfaro

El entrenador de la Albirroja analizó a la Tricolor, en especial tras su partido ante México, y explicó cómo prepara a sus jugadores para el amistoso de Nueva Jersey

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló sobre la selección Colombia previo al amistoso en Nueva Jersey - crédito Reuters / FCF
Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló sobre la selección Colombia previo al amistoso en Nueva Jersey - crédito Reuters / FCF

La selección Colombia busca dejar una buena imagen en su segundo amistoso ante Paraguay y recuperar la confianza de los aficionados, afectada tras el Mundial 2026. El empate 1-1 frente a México, en el primer partido de preparación, dejó pocos aspectos positivos.

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11:41 hsHoy

Estos son los convocados de la selección Colombia a la triple fecha FIFA

Al menos 16 jugadores son novedad en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito FCF
Al menos 16 jugadores son novedad en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito FCF

Arqueros

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán —Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América
11:35 hsHoy

La Amarilla tiene su segundo reto ante un viejo conocido en el continente: La Albirroja

Colombia vs Paraguay
Julio Enciso es una de las caras importantes en el ataque paraguayo-crédito Luis Acosta/ AFP

El 26 de septiembre de 2026 comenzó el segundo ciclo de Néstor Lorenzo al mando de los “Cafeteros”. El empate ante México en el estadio M&T Bank de Baltimore a un gol marcó una serie de dudas con respecto al funcionamiento colectivo del equipo tras las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

En dicho encuentro, Luis Javier Suárez adelantó a la “Tricolor” al minuto 9, y a partir de la anotación, el partido fue dominado por el combinado “Azteca” dirigido por Rafael Márquez. mientras que al minuto 62 que el delantero Gilberto Mora anotaría el empate para la “Tri”.

Pese a las dudas que hubo por parte de la prensa y la hinchada “Cafetera”, la Amarilla lleva siete partidos en todas las competencias sin perder.

El 27 de septiembre de 2026, el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro derrotó por 0-2 a Bolivia en el estadio Audi Field de Atlanta (Estados Unidos).

Los goles de la Albirroja llegaron gracias al doblete de Miguel Almirón al minuto 17 y 48 de partido.

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