La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas de oro en el Panamericano femenino, que se llevó a cabo en Bogotá - crédito Comité Olímpico Colombiano

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La selección Colombia de bolos obtuvo una medalla de plata y una de bronce en las dos primeras jornadas del Campeonato Panamericano Élite Femenino de Bowling, que se disputa en Bogotá hasta el viernes 2 de octubre.

Juliana Botero ganó el bronce en la competencia individual, mientras que María José Rodríguez y Juliana Franco consiguieron la plata en dobles. Estas fueron las dos preseas que Colombia sumó antes de las pruebas de ternas y equipos.

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La primera medalla del equipo anfitrión llegó el martes 29 de septiembre, cuando Botero terminó tercera en la prueba individual con 1.271 pines tras 6 líneas de 214, 179, 200, 241, 192 y 245. La colombiana registró un promedio de 211,83.

Juliana Botero y María José Rodríguez celebrando las dos medallas de oro para la delegación de Colombia - crédito Comité Olímpico Colombiana

La medalla de bronce de Juliana Botero

En la competencia individual, las estadounidenses Breanna Clemmer y Maggie Thoma ocuparon los dos primeros puestos, con 1.341 y 1.300 pines, respectivamente. Botero completó el podio con 1.271, apenas dos más que Elizabeth Teuber, quien fue cuarta con 1.269.

María José Rodríguez finalizó quinta con 1.264 pines. Por su parte, Laura Plazas ocupó el puesto 12 con 1.201, Sara Duque terminó 14.ª con 1.187, Sara Giraldo fue 19.ª con 1.161 y Juliana Franco concluyó 26.ª con 1.121.

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Botero explicó cómo vivió la definición de su presea: “Bueno, yo jugué en el segundo turno de tres, entonces cuando terminé, yo creí que no tenía chance de medalla. Pero, al darme cuenta de los scores en la tercera ronda, me empecé a emocionar que de pronto alcanzaba podio y ya al final de la ronda se pudo lograr”.

La prueba individual abrió el campeonato, que reúne a delegaciones de Aruba, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Perú, Estados Unidos y Venezuela. El certamen contempla competencias individuales, dobles, ternas y equipos, además de la clasificación de todo evento.

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El lanzamiento de Juliana Franco para darle la medalla a Colombia en el Panamericano femenino de bolos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Rodríguez y Franco se quedaron con la plata en dobles

El miércoles 30 de septiembre se disputó la modalidad de dobles, que contó con tres horarios de salida para un total de 29 parejas. Las duplas colombianas estuvieron integradas por Sara Duque y Juliana Botero; Laura Plazas y Sara Giraldo; y María José Rodríguez y Juliana Franco.

Rodríguez y Franco terminaron segundas con 2.608 pines en seis líneas de 449, 432, 381, 498, 413 y 435. Rodríguez promedió 217, mientras que Franco alcanzó un promedio de 217,67.

Las estadounidenses Annalise Obryant y Katelyn Abigania ganaron el oro con 2.615 pines, siete más que las colombianas. Elizabeth Teuber y Maggie Thoma completaron el podio con 2.544 pines.

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Laura Plazas y Sara Giraldo ocuparon el noveno puesto con 2.323 pines, luego de registrar líneas de 386, 426, 328, 447, 381 y 355. Sara Duque y Juliana Botero finalizaron 11.ª con 2.257, tras sus series de 331, 393, 373, 393, 385 y 382.

Las competencias pendientes en Bogotá

El jueves 1 de octubre se disputó la competencia de ternas. Colombia contó con dos equipos: Juliana Franco, María José Rodríguez y Juliana Botero integraron juntas; Sara Duque, Laura Plazas y Sara Giraldo, el otro.

Antes de la jornada de ternas, Rodríguez era la colombiana mejor ubicada en la clasificación de todo evento, que suma los resultados individuales de cada ronda. La jugadora acumulaba 2.566 pines y ocupaba el segundo puesto de la general.

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El campeonato concluirá el viernes con las pruebas por equipos. Estas modalidades definirán las últimas medallas y la clasificación acumulada de las jugadoras durante toda la competencia.

Los bolos junto a patinaje, ciclismo de pista y esquí náutico son las disciplinas con mayor cantidad de medallas de oro para Colombia en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

Los antecedentes de Colombia en el Panamericano femenino

Colombia llegó a Bogotá con antecedentes destacados en el Campeonato Panamericano Élite Femenino de Bowling. En 2016, el equipo nacional ganó la medalla de oro por equipos en una edición disputada en el país.

Dos años después, en Santo Domingo, la delegación colombiana sumó seis medallas. Rocío Restrepo obtuvo el título de maestras y Colombia volvió a imponerse en la competencia por equipos.

En Lima 2022, María José Rodríguez y Juliana Franco conquistaron el oro en dobles con 2.525 pines, 181 más que la pareja estadounidense que finalizó en el segundo lugar. En la edición de 2026, ambas volvieron a subir al podio tras conseguir la plata en la capital colombiana.

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